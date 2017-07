25-07-2017 15:02 | Magdalena Hrozínková

Le ministre David Davis à Prague pour discuter des priorités tchèques sur le Brexit

Le chef de la diplomatie tchèque Lubomír Zaorálek et le ministre en charge de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, David Davis, ont discuté, ce mardi à Prague, des priorités tchèques pour les négociations du Brexit. Le ministre tchèque a évoqué à cette occasion la protection des droits des ressortissants tchèques installés en Grande-Bretagne, une bonne relation entre Prague et Londres, ainsi que la question des obligations financières du Royaume-Uni envers les autres pays membres de l’Union européenne. Lubomír Zaorálek a tenu à souligner que la Tchéquie continuait à suivre la stratégie adoptée par les Vingt-Sept : « Nous avons toute confiance en l’équipe de Michel Barnier et en ses capacités de conduire les négociations sur le Brexit », a déclaré le chef de la diplomatie tchèque.

Attaque au couteau en Egypte : l’état de santé de la Tchèque blessée s’est aggravé

L’état de santé de la touriste tchèque blessée, il y a une dizaine de jours, lors d’une attaque au couteau survenue dans la station balnéaire d’Hurghada en Egypte, s’est dégradé. L’information a été communiquée par le ministère tchèque des Affaires étrangères. Agée de 36 ans, la Tchèque reste pour l’instant hospitalisée dans un hôpital du Caire. Ce mardi, le ministère des Affaires étrangères a envoyé une équipe médicale dans la capitale égyptienne, chargée d’évaluer l’état de santé de la femme blessée et de décider de son éventuel rapatriement. Deux ressortissantes allemandes ont trouvé la mort et quatre autres personnes ont été blessées dans cette attaque survenue le 14 juillet à Hurghada, au bord de la mer Rouge.

Défense : l’armée tchèque va acheter 140 véhicules blindés

L’armée tchèque va acheter, dans les années à venir, plus de 140 nouveaux véhicules blindés. Le coût de la transaction s’élèvera à 9,2 milliards de couronnes (353 millions d’euros). L’achat a été validé par le gouvernement ce lundi, a fait savoir le ministre de la Défense, Martin Stropnický. Les deux principaux contrats portent sur l’achat de 80 véhicules blindés légers de la société italienne Iveco pour un montant de 4,4 milliards de couronnes (169 millions d’euros) et de 62 véhicules TITUS de la société tchèque Tatra Export pour un total de 4,8 milliards de couronnes (184 millions d’euros). Il s’agira du troisième plus grand achat du matériel militaire depuis dix ans.

Près de 87 millions de personnes ont utilisé les trains de la Société tchèque des chemins de fer au premier semestre

La Société tchèque des chemins de fer (České dráhy – ČD) a transporté 1,3 millions de voyageurs en plus au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2016. Au total, 86,9 millions de passagers ont utilisé les trains de la compagnie pendant les six premiers mois de 2017, a annoncé son directeur général, Pavel Krtek. La croissance du nombre de passagers a été notable et dans les liaisons nationales, et dans les trains internationaux. L’an dernier, la société ČD a enregistré 171,5 millions de voyageurs, un chiffre record des huit dernières années.

Rapport : les enfants roms souffrent toujours de discrimination dans les écoles tchèques

Les enfants roms continuent à souffrir de discrimination dans les écoles tchèques. Peu surprenante, cette information ressort d’un nouveau rapport annuel sur l’état de la minorité rom sur le territoire tchèque, élaboré à l’initiative du gouvernement. Lors de l’année scolaire écoulée, 33 860 enfants roms fréquentaient les écoles en République tchèque, représentant 3,7 % de tous les élèves tchèques. Or, 4 900 d’entre eux, soit environ 15 %, ont en effet été placés dans des « écoles spéciales », destinées aux enfants souffrant d’un handicap, où ils ne bénéficient que d’un programme scolaire limité. Plus de 40 % de ces enfants ont été diagnostiqués comme ayant un handicap mental. Parmi les enfants roms qui ont fréquenté des « écoles normales », un quart ont été placés dans des classes exclusivement réservées aux Roms. La discrimination et la ségrégation des enfants roms dans les écoles tchèques font depuis longtemps l’objet de nombreuses critiques de la part du Conseil de l’Europe, ainsi que d’autres ONG tchèques et étrangères.

Foot – Ligue des champions : le Slavia Prague et Plzeň entament les préliminaires

Les deux clubs tchèques en lice en Ligue des champions cette saison font leur entrée en matière dans la compétition ce mardi soir à l’occasion des matchs allers du 3e tour préliminaire. Sacré champion de République tchèque au printemps dernier, le Slavia Prague accueille les Biélorusses du Bate Borisov dans son stade d’Eden annoncé à guichets fermés, tandis que le Viktoria Plzeň, deuxième du dernier championnat, se déplace en Roumanie pour y affronter le FC Steaua Bucarest, tombeur du Sparta Prague la saison dernière. Avant la reprise du championnat national ce week-end, le Slavia et le Viktoria disputent à cette occasion leur premier match officiel de la saison. Depuis Plzeň à l’automne 2013, aucun club tchèque n’est parvenu à se qualifier pour la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs.

Météo

Mercredi, jour de la fête des Anna, le ciel se couvrira, annonçant le retour de la pluie sur majeure partie du territoire tchèque. Les températures seront comprises entre 18 et 22°C pour les maximales.