24-07-2017 14:56 | Alžběta Ruschková

Le gouvernement débloquera 24 millions de couronnes pour soutenir les garde-côtes libyens

La République tchèque débloquera 24 millions de couronnes (un peu plus de 900 000 euros) afin de soutenir les garde-côtes libyens. Cette nouvelle aide financière a été approuvée ce lundi par le gouvernement, a annoncé le Premier ministre Bohuslav Sobotka sur son compte Twitter. Selon le chef du gouvernement, la République tchèque sera ainsi le plus grand donateur de l’UE. « En augmentant l’aide tchèque à la garde cotière libyenne, nous contribuons à résoudre la situation migratoire dans la région de la Méditerranée », a expliqué Bohuslav Sobotka. Pour le Premier ministre, la République tchèque s’oppose au système de répartition des réfugiés par quotas imposé par la Commission européenne, mais participe activement à la protection des frontières extérieures de l’UE et envoie son soutien aux pays touchés par les migrations illégales.

La Cour constitutionnelle reconnaît un couple homosexuel comme parents de deux enfants nés d’une mère porteuse

La Cour constitutionnelle a reconnu, pour la toute première fois, un couple d’homosexuels comme étant les parents d’enfants nés d’une mère porteuse. Le Tchéco-Américain Jiří Ambrož vit avec son mari danois en Californie où ils élèvent une fille et un garçon, aujourd’hui âgés de cinq et de quatre ans. Les enfants passant souvent leurs vacances en République tchèque, les deux pères avaient en effet souhaité de faire reconnaître leur droit légal sur eux également dans ce pays. La Cour suprême avait toutefois initialement reconnu seulement un des hommes concernés comme parent de ces enfants. Selon la Cour constitutionnelle, qui s’est basée sur une réglementation permettant aux tribunaux tchèques de reconnaître des décisions juridiques étrangères en matière d’adoption, le verdict avait ainsi violé les droits du couple et des enfants. Les juges ont toutefois souligné que le jugement rendu ne signifiait pas que les couples homosexuels en République tchèque seraient prochainement autorisés à adopter des enfants.

Des dizaines de milliards de couronnes pour lutter contre la sécheresse

La République tchèque va investir des dizaines de milliards de couronnes dans la lutte contre la sécheresse. C’est du moins ce qui ressort d’un projet préparé par les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement qui a été adopté, ce lundi, par le gouvernement. L’Etat envisage par exemple la construction de nouveaux barrages, des changements dans l’utilisation de l’eau dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, mais également la possibilité d’augmenter le prix de l’eau en période de forte sécheresse.

713 demandes d’asile en République tchèque au premier semestre

713 personnes ont déposé une demande d’asile auprès de la République tchèque au cours du premier semestre de cette année, selon les données publiées ce lundi par le ministère de l’Intérieur. Ce chiffre représente une baisse de 52 demandes par rapport à la même période en 2016. Comme dans les années précédentes, il s’agissait le plus souvent d’Ukrainiens, dont 254 ont sollicité la protection de la Tchéquie. Les Azerbaïdjanais et les Géorgiens ont été respectivement la deuxième et la troisième nationalité la plus représentée. Par rapport à 2016, le ministère a enregistré une importante baisse de demandes d’asile déposées par des citoyens irakiens. Durant ce premier semestre, les autorités tchèques ont accordé l’asile à 17 personnes, contre 131 en 2016.

Plusieurs dizaines de milliards de couronnes d’erreurs dans les comptes du ministère de l’Industrie et du Commerce

L’Office suprême de contrôle (NKÚ), l’équivalent tchèque de la Cour des comptes, révèle ce lundi avoir découvert des erreurs dans les comptes 2015 du ministère l’Industrie et du Commerce. Les inspecteurs évaluent ces manquements à quelque 40 milliards de couronnes, environ 1,5 milliards d’euros. D'après le ministère de l'Industrie et du Commerce, les erreurs prétendues auraient été causées par le fait que les procédures comptables du NKÚ diffèrent de celles employées par le ministère des Finances.

Projection à Prague d’un nouveau documentaire sur l’holocauste

Le nouveau documentaire « La fin des souvenirs ? » du réalisateur suisse d’origine slovaque Peter Scheiner sera projeté ce lundi au couvent Sainte-Agnès à Prague. Le film présente des témoignages des rescapés de l’holocauste qui sont partis, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la Suisse, et qui se réunissent dans le cadre de l’Association des survivants de la Shoah en Suisse. La projection fait partie du programme d’accompagnement de l’exposition, à la Galerie nationale à Prague, du peintre Gerhard Richter dont le travail est étroitement lié aux activités de cette association suisse. L’artiste allemand a en effet créé le visuel d’un recueil de témoignages de ses membres, intitulé « Žiji se svojí minulostí » (« Je vis avec mon passé ») et qui sera prochainement publié également en République tchèque.

Météo

Le temps est toujours essentiellement couvert et nuageux mais des éclaircies font leur réapparition sur l’ensemble du territoire tchèque ce mardi, jour de la fête des Jakub. La pluie est attendue notamment dans l’ouest et le sud-ouest de la Bohême. Les températures enregistrent une nouvelle baisse, avec des maximales comprises entre 18 et 22 °C.