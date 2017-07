23-07-2017 19:02 | Alžběta Ruschková

Budget 2018 : Ivan Pilný et Andrej Babiš réunis avec le président

Le ministre des Finances, Ivan Pilný, et son prédécesseur, Andrej Babiš, se sont réunis, ce dimanche à la résidence présidentielle de Lány, avec le chef de l’Etat, Miloš Zeman, pour discuter du budget de l’Etat pour 2018. Les trois politiciens ont parlé également d’autres aspects de l’économie tchèque, comme la pénurie de main-d’oeuvre ou des subventions européennes. Miloš Zeman a conseillé à ses invités de consacrer plus d’argent aux investissements et moins à la consommation. Andrej Babiš a, pour sa part, déclaré qu’il s’agissait d’une réunion habituelle et qu’il y participait en tant qu’auteur du projet de budget de l’Etat pour l’année prochaine qui table sur un déficit de l’ordre de 50 milliards de couronnes, soit 1,9 milliards d’euros.

Miloš Zeman poursuivra ses visites dans les régions

Le président Miloš Zeman entend poursuivre, à partir de septembre prochain, ses visites dans les régions. D’après son porte-parole, ces visites représentent un des principaux devoirs du chef de l’Etat et ne font pas partie de sa campagne pour réélection. Cette annonce de Jiří Ovčáček réagit aux propos de Jan Outlý du bureau national de contrôle du financement des partis politiques, selon lequel Miloš Zeman devrait repenser ses visites en région, ou au moins envisager d’inclure leur coût dans le budget de sa campagne en vue de l’élection présidentielle prévue pour janvier prochain, dont le plafond est fixé à 50 millions de couronnes (1,89 millions d’euros). Miloš Zeman indique, pour sa part, qu'il ne menera activement aucune campagne électorale et ne participera pas aux débats avec les autres candidats.

Inauguration au Royaume-Uni d’un monument en hommage aux parachutistes de l’opération Anthropoid

Un nouveau monument en hommage à Jan Kubiš et Jozef Gabčík, les parachutistes ayant participé à l’opération Anthropoid, a été inauguré ce dimanche à Ightfield, au Royaume-Uni. Les deux membres de la résistance tchécoslovaque qui ont réussi à assassiner le dirigeant nazi et protecteur de Bohême-Moravie Reinhard Heydrich en mai 1942, avaient en effet séjourné dans ce village lors d’un entraînement spécial en Grande Bretagne. La création du monument a été initiée par l’historien britannique John Martin, spécialiste de cette opération parmi les plus marquantes de la résistance à l’occupant allemand.

Prague : une fausse alerte à la bombe dans la station de métro Radlická

Dimanche matin, une fausse alerte à la bombe a paralysé pour une heure la station de métro Radlická à Prague. Un appel anonyme évoquant la présence d’une bombe sur les lieux a nécessité l’envoi des forces de l’ordre, des pompiers et d’équipes de spécialistes en déminage. La police tchèque n’ayant trouvé aucune trace d’explosif, le trafic est progressivement revenu à la normale. L’auteur de l’appel risque jusqu’à deux ans de prison.

Un jeune pilote de motocross est décédé après une chute en course à Loket

Un jeune pilote est décédé ce samedi lors du Grand Prix de République tchèque comptant pour le championnat d’Europe de motocross 85cc à Loket, en Bohême de l’Ouest. Le Moldave Igor Cuharciuc, âgé de treize ans, a chuté lourdement et est mort des suites de ses blessures, malgré l’intervention immédiate de l’équipe médicale. D’après les organisateurs de la course, le Club Auto de République tchèque, toutes les normes de sécurité avaient été respectées. Par respect pour Igor et pour sa famille, la finale de dimanche a été annulée.

Un graphiste tchèque a créé la pochette du nouvel album de Jay-Z

La pochette du nouvel album du rappeur américain Jay-Z a été créée par le graphiste et designer tchèque, Radim Peško. Le visuel de la pochette est minimaliste : le titre de l’album « 4:44 » sur un fond beige-brun. Artiste tchèque installé actuellement à Londres, Radim Peško s’oriente vers la création de différentes polices d’écriture et des identités visuelles. Il a été à plusieurs reprises le curateur de la Biennale de design graphique de Brno. Ses œuvres seront exposées, à partir du 6 octobre prochain, à la galerie SOLO Offspace à Brno (Moravie). L’information a été annoncée par Michaela Banzetová de la Galerie morave.

Météo

Les météorologues sont catégoriques : le temps est très couvert et pluvieux sur l’ensemble du territoire tchèque ce lundi, jour de la fête des Kristýna. Des pluies et averses sont d’ailleurs attendues tout au long de la semaine prochaine. Les températures sont en baisse et varient entre 18 et 24 °C pour les maximales.