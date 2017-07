22-07-2017 18:59 | Alžběta Ruschková

Les juges tchèques dénoncent la réforme de la justice en Pologne

Les présidents de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour suprême administrative, le produreur de la République et la médiatrice de la République ont déconcé la réforme de la justice en Pologne. Dans une déclaration commune publiée ce vendredi, les principaux représentants de la justice tchèque, concrètement Pavel Rychetský, Pavel Šámal, Josef Baxa, Pavel Zeman et Anna Šabatová, ont indiqué qu’il s’agissait d’une « attaque sans précédent à l’indépendance de la justice polonaise » et « qu’ils ne pouvaient pas rester silencieux face à l’adoption des mesures qui menacent la souveraineté de l’Etat polonais et par là aussi les principales valeurs de la civilisation européenne, de l’humanisme et des droits et libertés fondamentaux ». Les législateurs polonais ont récemment approuvé toute une série de réformes judiciaires controversées, qui donnent au Parlement et au gouvernement d’importants pouvoirs sur les plus hautes cours du pays.

Le ministère de l’Agriculture souhaite accélérer l’embauche d’employés saisonniers d’origine ukrainienne

Le ministère de l’Agriculture demande à accélérer l’embauche de travailleurs ukrainiens dans des entreprises agricoles et alimentaires. Selon la proposition du ministère, la République tchèque devrait chaque année accueillir quelque 1500 personnes qui bénéficieraient d’une procédure d’obtention d’un visa de travail simplifiée. Ces personnes seraient embauchées pour une période de six à douze mois, leur accueil permettrait aux entreprises concernées de faire face à la pénurie des employés saisonniers. Ces informations résultent d’un document que le ministère a envoyé au gouvernement. D’après le ministère, le projet ne devrait pas avoir des impacts négatifs sur le marché du travail tchèque.

Les mesures de sécurité pourraient être renforcées dans tous les aéroports internationaux en Tchéquie

Après l’aéroport Václav Havel à Prague, le ministère de l’Intérieur veut renforcer les mesures de sécurité également dans les autres aéroports internationaux en République tchèque. Selon un document qui sera prochainement débattu par le gouvernement, les aéroports de Karlovy Vary, de Brno, d’Ostrava et de Pardubice devraient prochainement être équippés d’un système de détection capable de distinguer les visages et d’un dispositif collectant les numéros de plaques d’immatriculation de tous les véhicules empruntant leurs voies routières. Le ministère veut consacrer près de 500 millions de couronnes (19 millions d’euros) à cette fin.

Ouverture à Olomouc de la 31e Ecole d’été d’études slaves

Ce samedi, débute à Olomouc (Moravie) la 31e session de l’Ecole d’été d’études slaves. Plus de cent étudiants en provenance de 23 pays du monde, âgés de 16 à 73 ans, se sont réunis en République tchèque pour y parfaire leurs connaissances de la langue tchèque à travers les cours organisés par la Faculté des lettres de l’Université Palacký. Cette année, le plus grand nombre d’étrangers tchécophones sont venus d’Allemagne et de Taïwan. Différentes conférences consacrées à la littérature, l’histoire et la langue tchèque sont également proposées aux participants. Des traditionnelles écoles d’été d’études slaves sont organisées chaque été également à Brno, à České Budějovice, à Plzeň, à Poděbrady et à Prague.

Jamiroquai et Justice en clotûre du festival Colours of Ostrava

Le festival Colours of Ostrava se termine ce samedi soir dans la capitale de la Moravie-Silésie. Le groupe britannique Jamiroquai, le duo français de musique électronique Justice ou encore le chanteur tchèque David Koller se présenteront pendant ce quatrième et dernier jour de l’événement. D’après les organisateurs, cette seizième édition a battu le record du nombre de spectateurs. Le chiffres exact n’étant pour l’instant pas connu, les estimations parlent de 45 000 festivaliers.

Une crèche jésuite du XVIIIe siècle s’expose en Bohême de l’est

La Maison Saint-Joseph à Žireč, près de la ville de Trutnov, en Bohême de l’est, expose désormais une crèche datant du XVIIIe siècle. Créée par les jésuites, cette crèche, unique en son genre en République tchèque, est composée d’une dizaine de statues en bois hautes de près d’un mètre. « On dit que ces figurines représentent diférents Tchèques et Allemands qui ont vécu à l’époque dans le village », a fait savoir le responsable de la Maison Saint-Josept qui s’occupe des personnes souffrant de sclerose en plaques, Jan Staněk.

Météo

Ce dimanche, jour de la fête des Libor, le ciel est plus couvert et plus nuageux que samedi. La pluie apparaît sur la majeure partie du territoire. Des orages violents sont également attendus, notamment dans la partie est du pays. Les températures sont néanmoins douces et vont de 25 à 29 °C pour les maximales.