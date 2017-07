21-07-2017 14:47 | Pierre Meignan

Finances : la dette publique tchèque en hausse de près de 7 milliards d'euros au premier semestre

La dette publique de la République tchèque a augmenté de 175 milliards de couronnes au premier semestre, près de 6,7 milliards d'euros, et s'établissait fin juin à environ 1 790 milliards de couronnes, soit quelque 69 milliards d'euros. Ce chiffre est stable par rapport à la même époque l'année dernière. L'augmentation observée au premier semestre s'explique par la vente d'obligations par le ministère des Finances, qui a profité de conditions très avantageuses. Avec des taux d'intérêts négatifs, ce sont en effet les investisseurs qui paient l'Etat tchèque pour pouvoir lui prêter de l'argent. Le ministère des Finances indique que cette situation a perduré pour les emprunts d'une durée de moins de cinq ans après la fin de la politique de dévaluation opérée jusqu'en avril dernier par la Banque nationale tchèque (ČNB).

Décès de Liu Xiaobo : deux députés tchèques renoncent à leur voyage en Chine

Ce ne sont plus sept mais seulement cinq députés tchèques qui prendront part au voyage d'une semaine prévu prochainement en Chine. Deux membres de cette délégation parlementaire ont en effet décidé d'annuler leur participation en signe de protestation suite au décès la semaine passée du philosophe et poète chinois Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix 2010, qui était emprisonné depuis huit ans. Le président du parti conservateur TOP 09 Miroslav Kalousek avait appelé au boycott de ce voyage. Gabriela Pecková, membre de sa formation, et la chrétienne-démocrate Pavla Golasowská, ont répondu favorablement à son appel. Les cinq autres députés s'envoleront eux jeudi prochain pour un séjour de travail d'une semaine dans la province du Sichuan, au cœur de la Chine.

Prague : la pollution tue 500 personnes chaque année

Environ 500 personnes mourraient prématurément chaque année en raison de la pollution aux particules fines à Prague. C'est le résultat d'une étude de santé présentée aux journalistes jeudi par Miroslav Šuta, du Centre pour l'environnement et la santé, une organisation non gouvernementale. Selon ce travail, le principal responsable de cette pollution est sans surprise la circulation routière. Les particules fines peuvent être la cause de maladies cardiaques ou respiratoires. Miroslav Šuta a indiqué que s'il est vrai que la municipalité de Prague a mis en place un seuil maximal de concentration des particules fines dans l'air, cette limite a été fixée politiquement et non pas scientifiquement. L'Organisation mondiale de la santé, dont les normes sont plus strictes, estime que la Tchéquie perd 7 à 8% de PIB chaque année à cause de la pollution.

Le ministre de l’Agriculture au Ghana et en Ethiopie

Le ministre de l’Agriculture, Marian Jurečka, s’est envolé ce vendredi pour une visite de cinq jours au Ghana et en Ethiopie. Le chrétien-démocrate veut par son voyage soutenir les exportations tchèques de machines agricoles et d’équipement pour les sucreries, a fait savoir le ministère. Marian Jurečka rencontrera notamment ses homologues ghanéen et éthiopien, ainsi que les présidents des deux pays.

Le Sénat approuve l’interdiction de l’élevage des animaux à fourrure

L’élevage des animaux à fourrure ne sera plus autorisé en République tchèque à compter de janvier 2019. Après la Chambre des députés, les sénateurs tchèques ont eux aussi approuvé, ce jeudi, l’amendement à la loi sur la protection des animaux qui interdit les exploitations de ce type. Le texte doit désormais être contresigné par le président de la République, Miloš Zeman. Il existe actuellement neuf fermes qui élèvent des animaux pour leur fourrure en République tchèque. Environ 20 000 animaux, essentiellement des renards et des visons, y sont tués chaque année.

Cyclisme : Ondřej Cink ne terminera pas son premier Tour de France

Ondřej Cink ne verra pas la ligne d'arrivée de son premier Tour de France. Le cycliste tchèque de 26 ans, venu du VTT, a été contraint à l'abandon ce vendredi sur la 19e étape de la 104e édition de la Grande Boucle qui relie Embrun à Salon-de-Provence. Gêné par une blessure au genou depuis plusieurs jours, Ondřej Cink a tout de même pris le départ de cette étape mais, la douleur étant trop forte, il a renoncé après une demi-heure de course. Il ne lui manquait que 350 kilomètres pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée dimanche aux Champs-Elysées à Paris. Le Tchèque a notamment été remarqué mercredi sur la première grande étape des Alpes, avec l'ascension du Galibier au programme, où il a attaqué sans succès pour finalement terminer 17e. "Le souhait de l'équipe était que je me fasse remarquer. Je crois que j'ai été remarqué et c'est bon pour moi", déclarait Ondřej Cink à l'arrivée de l'étape, à Serre-Chevalier.

Football : l’international français Rio Mavuba signe au Sparta Prague

Une recrue d’expérience vient grossir l’effectif du Sparta Prague, a annoncé le club ce vendredi matin. Le milieu de terrain Rio Mavuba, âgé de 35 ans, qui jouait jusqu’alors à Lille, a signé un contrat de trois ans avec le club de la capitale, troisième du championnat tchèque l’an dernier. Expérimenté, l'international français a plus de 400 matchs de Ligue 1 au compteur avec Lille et Bordeaux, ainsi qu’une saison en Espagne à Villareal. Entre 2004 et 2014, il est apparu à 20 reprises sous le maillot de l’Equipe de France. Le Sparta Prague fait cette année le choix d’un milieu de terrain expérimenté : le Français sera ainsi associé au capitaine de la Reprezentace Tomáš Rosický, âgé de 36 ans.

Football - Ligue Europa : Mladá Boleslav qualifié pour le troisième tour préliminaire

Le FK Mladá Boleslav a assuré sans souci sa qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi en surclassant une nouvelle fois les Irlandais du Shamrock Rovers FC (2-0). A match aller à Dublin, les Tchèques s'étaient déjà imposés sur le score de 3 à 2. "On a voulu faire la décision dès le début, c'est pourquoi on a attaqué et cela a marché", a résumé le coach Dušan Uhrin. Au prochain tour, la semaine prochaine, le club de Bohême centrale sera opposé aux Albanais KF Skënderbeu Korçë, qu'il aura l'honneur de recevoir à l'aller. Le Sparta Prague, qui était lui directement qualifié pour ce tour de la compétition, affrontera pour sa part l'Etoile rouge de Belgrade, qu'il ira défier en Serbie à l'aller.

Météo

La journée est belle et ensoleillée ce samedi, jour de la fête de toutes les Magdaléna sans exception. Ce n'est cependant pas tout à fait vrai pour la Moravie où des averses et des orages sont annoncés. Les températures sont estivales, entre 25 et 30 °C pour les maximales.