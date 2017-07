20-07-2017 15:00 | Alžběta Ruschková

Ouverture du procès avec l’ancien Premier ministre Petr Nečas

Ce jeudi, a débuté, au tribunal du 1er arrondissement de Prague, le procès de l’ancien Premier ministre Petr Nečas, du parti de droite ODS, et de sa femme, Jana Nečasová, accusés de corruption. Les accusations reprochent notamment à l’ancien chef du gouvernement (2010 – 2013) d’avoir acheté trois députés. En 2012, les trois hommes avaient accepté d’abandonner leurs fonctions à la Chambre basse du Parlement afin de permettre l’adoption d’une loi dite « de stabilisation financière ». En échange de quoi, Petr Tluchoř, ancien chef du club parlementaire de l’ODS (parti civique démocrate), Ivan Fuksa, ancien ministre de l’Agriculture, et Marek Šnajder, ancien vice-ministre de la Santé, avaient obtenu des postes lucratifs dans le management de différentes entreprises publiques. L’affaire a contribué à la chute du gouvernement en 2013. Petr Nečas refuse toutes les accusations. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à six ans de prison.

Afrique du Sud : Radovan Krejčíř placé dans une prison de haute surveillance après une tentative d'évasion ratée

Radovan Krejčíř, condamné en décembre dernier par la justice sud-africaine à une peine de 35 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat et trafic de drogue, a tenté de s'évader de sa prison de Pretoria. C'est ce que rapporte le site Timeslive, qui indique que le célèbre criminel tchèque a en conséquence été transféré au mois de juin dans le centre pénitencier C-Max de la ville de Kokstad, le plus surveillé en Afrique du Sud. Radovan Krejčíř affirme qu'il s'agit d'une décision politique visant à l'empêcher de préparer sa défense dans le cadre des autres affaires où son nom est cité et qui font l'objet d'un procès.

Décès de l’illustrateur Karel Franta

Le célèbre illustrateur tchèque Karel Franta est décédé ce mercredi à Prague à l’âge de 89 ans. L’information a été annoncée ce jeudi par le poète et son ami František Novotný. Inspiré par ses collègues Jiří Trnka et Helena Zmatlíková, Karel Franta s’est orienté notamment vers les illustrations pour enfants. Dans les années 1960 et 1970, il a travaillé comme rédacteur artistique des magazines pour enfants Sluníčko, Ohníček et Pionýr. L’artiste a illustré plus de cent livres, il a travaillé sur différents films et a été récompensé par différents prix tchèques et étrangers, dont par exemple le Grand Prix UNICEF. Il est connu aussi pour ses illustrations publiées dans l’édition française d’un recueil de fables d’Esope et de Jean de La Fontaine. Des œuvres de Karel Franta seront exposées à compter du 23 juillet prochain à Lomnice nad Popelkou (Bohême du Nord).

Prague lancera une application mobile pour les touristes

La ville de Prague mettra à la disposition des touristes une nouvelle application pour téléphone mobile. Ce programme devrait faciliter l’orientation des visiteurs dans la capitale tchèque, leur fournir des informations sur les principaux monuments historiques, mais aussi présenter des endroits moins connus en dehors du centre-ville. La création de l’application qui devrait voir le jour en août prochain et devrait viser aussi bien les touristes étrangers que tchèques, a été approuvée cette semaine par les conseillers municipaux.

Cinéma : fréquentation record en Tchéquie au premier semestre

Quelque 7,5 millions de billets de cinéma ont été vendus au premier semestre de cette année. Cela représente une fréquentation record, en hausse de 7% par rapport à la même période en 2016. Durant les six premiers mois de l'année, les Tchèques ont ainsi dépensé près d'un milliard de couronnes, environ 38 millions d'euros, pour profiter de la fraîcheur des salles obscures. La hausse de la fréquentation a été particulièrement marquée au mois d'avril. Ce sont essentiellement des blockbusters américains qui tirent leur épingle du jeu. Le dernier opus de Pirates des Caraïbes est en tête du box-office avec plus de 460 000 spectateurs. Il est suivi du film d'animation Les Schtroumpfs et le village perdu (377 000 spectateurs) et de Cinquante Nuances plus sombres (375 000), un film pourtant démoli par la critique. Un peu plus loin au classement, respectivement cinquième et sixième, les premiers films tchèques sont le conte Anděl Páně 2 et le biopic Masaryk, avec un peu plus de 320 000 spectateurs.

Football - Ligue Europa : Mladá Boleslav retrouve Shamrock Rovers pour une place au troisième tour préliminaire

Le FK Mladá Boleslav reçoit ce jeudi les Irlandais du Shamrock Rovers FC à l'occasion du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Vainqueur 3 à 2 à l'aller à Dublin, notamment grâce à un doublé de leur attaquant Golgol Mebrahtu, les Tchèques partent avec un avantage certain, puisque la qualification est assurée même en cas de défaite sur les scores de 1 à 0 ou 2 à 1. Pour le coach Dušan Uhrin, il faudra toutefois être prudent et ne pas réitérer les erreurs du match aller : "Ils ont eu trois occasions et ils ont mis deux buts. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. L'adversaire a ses qualités et est dangereux, nous ne devons pas le sous-estimer". Si Mladá Boleslav se qualifie, le club de Bohême de l'Ouest sera opposé au vainqueur du match entre le FC Kairat et le KF Skënderbeu Korçë au troisième tour préliminaire.

Météo : alerte aux orages violents

Attention aux orages violents, parfois accompagnés de grêles, qui peuvent se produire ce jeudi après-midi tout d’abord en Bohême, puis également en Moravie et en Silésie. Ce vendredi, jour de la fête des Vítězslav et Vítězslava, le ciel devrait être nuageux avec éclaircies. Des orages resteront toujours possibles. Les températures seront très chaudes, avec des maximales comprises entre 26 et 30 °C.