18-07-2017 14:50 | Alžběta Ruschková

Le Premier ministre lance des rencontres de bilan avec ses ministres

A l'approche des élections législatives, le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka entame une tournée de rencontres avec tous ses ministres en forme de bilan. Ce mardi, le social-démocrate a commencé avec le ministre de l'Agriculture, le chrétien-démocrate Marian Jurečka, avec lequel il s'est entretenu au Musée national de l'agriculture à Prague. Le Premier ministre a notamment salué des efforts que Marian Jurečka déployait dans le domaine de la lutte contre la sécheresse. Sur la base de ces rencontres, la coalition gouvernementale rendra public en septembre un document présentant les promesses qui auraient été tenues et celles qui ne l'auraient pas été. Il s'agira également de proposer des conseils pour le futur gouvernement. C'est la troisième fois que Bohuslav Sobotka fait le bilan avec ses ministres, il l'avait fait à la mi-2014 et à la fin de l'année dernière. Andrej Babiš, le leader du mouvement ANO qui était à l'époque ministre des Finances, avait critiqué la démarche qu'il assimilait à une campagne de promotion de la social-démocratie.

Hommage au dissident Liu Xiaobo devant l'ambassade chinoise à Prague

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunis lundi en fin de journée devant l'ambassade chinoise à Prague en hommage au philosophe et poète chinois Liu Xiaobo, décédé jeudi 13 juillet à l'âge de 61 ans d'un cancer du foie. Sur place, des textes du détenteur du Prix Nobel de la paix 2010 ont été lus et il a été rappelé l'admiration que lui portaient l'ancien président Václav Havel et d'autres anciens dissidents tchèques. Liu Xiaobo était en prison depuis huit ans, notamment pour avoir été l'un des cosignataires de la Charte 08, qui appelait au respect des droits de l'Homme en Chine et à l'introduction d'un système politique pluraliste et qui s'inspirait de la Charte 77 tchécoslovaque. La semaine passée, le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka a adressé ses condoléances à la veuve de Liu Xiaobo, qui se trouve en résidence surveillée depuis 2010.

Tchéquie-Israël : une rencontre intergouvernementale pour le centenaire de la création de la Tchécoslovaquie

Le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobokta souhaite une réunion des gouvernements tchèque et israélien l'année prochaine à l'occasion des célébrations du centenaire depuis la fondation de l'Etat tchécoslovaque. En visite ce mercredi en Hongrie pour un sommet des pays du groupes de Visegrád, le social-démocrate devrait s'entretenir en marge de cette rencontre avec son homologue israélien Benyamin Netanyahou. "En fin de compte, Tomáš Garrigue Masaryk a visité les colonies israéliennes en Palestine et son fils Jan Masaryk a été un homme qui s'est largement engagé à fournir des armes à l'Etat israélien naissant en 1948. C'est un lien qui joue un grand rôle", a expliqué Bohuslav Sobotka. Malgré la poursuite de la politique de colonisation et ses violations répétées du droit international, la République tchèque reste un des alliés européens les plus fidèles à l'Etat hébreu.

La police démantèle un gang international de trafic de drogue

Le Centre national de lutte anti-drogue a accusé seize personnes d’origine tchèque, serbe et macédonienne de la production et du trafic du cannabis et de la cocaïne sur le territoire tchèque. La police a également découvert, à Prague et dans la région de Bohême centrale, onze plantations du cannabis gérées par le gang et équipées de technologies modernes. Les accusés risquent une peine de 24 ans de prison, a fait savoir la porte-parole de l’unité anti-drogue de la police tchèque, Barbora Kudláčková.

Sécurité routière : 228 morts suite à un accident à la fin du premier semestre

228 personnes sont décédées sur les routes tchèques pendant les six premiers mois de cette année. Bien que ce chiffre soit supérieur de cinq à celui enregistré pour la même période de l’année dernière, il s’agit toutefois du total le plus faible de toute l’histoire de la République tchèque. Cela a été annoncé par l’ONG Bezpečně na silnicích (Sur les routes en toute sécurité). Avec 63 victimes, le mois de juin a été le plus meurtrier. Parmi les près de 230 personnes qui ont perdu la vie figurait 107 passagers de voitures, 47 piétons et 35 motards.

Décès d’une touriste tchèque dans les Alpes autrichiennes

Une touriste tchèque est décédée lundi dans un hôpital à Linz, des suites des blessures qu’elle avait subies lors d’une escalade dans les Alpes autrichiennes. L’information a été rendue publique ce mardi par l’agence de presse APA. La jeune Tchèque de 23 ans a glissé et a été victime d’une chute de plusieurs dizaines de mètres, lors de l’ascension du Mont Hochblaser, près de la ville d’Eisenerz.

Le festival de théâtre « Nultý bod » désormais aussi en plein air

Le festival « Nultý bod » (« Point zéro »), dont l’objectif est de présenter aux spectateurs tchèques de nouvelles formes du théâtre expérimental, ainsi que les nouvelles tendances du théâtre européen et de la danse contemporaine, a démarré ce lundi soir à Prague, avec le spectacle Portraits in Motion de l’artiste allemand Volker Gerling. Jusqu’à dimanche prochain, l’événement proposera de découvrir des artistes tchèques, allemands, espagnols, portugais, grecs et russes. Cette neuvième édition ne se déroulera plus seulement au Théâtre de Celetná à Prague, mais aussi devant la villa du comédien Jan Werich, sur la presqu’île de Kampa, ou encore sur la place Václav Havel, près du Théâtre national.

Météo

Ce mercredi, jour de la fête des Čeněk, il fait très beau, malgré quelques nuages qui peuvent apparaître sur le ciel tchèque. La pluie, voire même des orages, peuvent exceptionnellement se produire en Bohême de l’Ouest. Les températures sont presque tropicales, avec des maximales comprises entre 27 et 33 °C.