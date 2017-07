17-07-2017 15:04 | Pierre Meignan

Rapport Social Watch : malgré la croissance, la Tchéquie à la traîne des pays ouest-européens

L'économie tchèque a beau croître à un rythme soutenu, la République tchèque reste largement à la traîne des pays d'Europe de l'Ouest en termes de niveau de vie. C'est la principale conclusion de la neuvième édition du rapport annuel de la branche tchèque de la plate-forme Social Watch publié ce lundi. "La République tchèque représente toujours le Second monde. 27 ans après la Révolution de velours, nous sommes dans une situation bien éloignée de celle que nous nous imaginions en 1990", a commenté Tomáš Tožička, à la tête de cette branche tchèque. L'économiste Ilona Švihlíková explique d'ailleurs que la croissance tchèque est en fait trop faible pour opérer une convergence des niveaux de vie avec les pays occidentaux. D'autant plus que les bénéfices réalisés en Tchéquie profitent d'abord à des entreprises basés à l'étranger et peu aux salariés tchèques. Selon elle, le modèle tchèque est basé sur le faible coût de la main d'oeuvre et sur la faiblesse de la devise nationale.

Décès de la dernière survivante rom de l'holocauste

Emílie Machálková, la dernière Tchèque issue de la communauté rom à avoir survécu à l'holocauste, est décédée à l'âge de 90 ans. L'information a été confirmée par sa famille à la Radio publique tchèque. Alors qu'elle et sa famille devaient être déportées vers un camp de concentration, le maire de la commune de Nesovice, au sud de la Moravie, les avait sauvées en convaincant la Gestapo à Brno de les laisser partir. Emílie Machálková a perdu trente-trois de ses proches, membres de sa famille plus ou moins éloignée, dans le génocide tzigane perpétué par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, elle a fait carrière dans la musique en interprétant et en composant des chansons roms.

Peste porcine africaine : le ministre de l'Agriculture met en cause "le facteur humain"

L'épidémie de peste porcine africaine qui touche depuis plusieurs semaines la région de Zlín, au sud-est de la Moravie, s'explique probablement par un "facteur humain". C'est ce qu'a souligné ce lundi à Bruxelles le ministre tchèque de l'Agriculture Marian Jurečka (KDU-ČSL) à l'occasion d'une rencontre avec ses homologues européens. D'après lui, le problème auquel est confrontée la Tchéquie est un avertissement pour tous les pays européens qui penseraient être à l'abri de cette maladie, inoffensive pour l'homme mais presque toujours mortelle pour les animaux infectés. "C'est ce que nous pensions aussi et l'infection s'est pourtant propagée en Tchéquie de façon surprenante et avec rapidité", a déclaré le ministre. Les autorités vétérinaires tchèques étudient à l'heure actuelle les cas de 75 animaux décédés. Pour 40 d'entre eux, la peste porcine africaine a été formellement identifiée.

Musique : le festival Mighty Sounds a attiré plus de 12 000 personnes

Le festival de musique Mighty Sounds, organisé sur trois jours ce weekend près de la ville de Tábor en Bohême du Sud, a enregistré une affluence d'environ 12 000 personnes. C'est 2000 de moins que l'an dernier. Pour cette treizième édition, les festivaliers pouvaient profiter d'une riche programmation de près de 150 artistes. La dominante était au punk avec des groupes comme Cock Sparrer, un précurseur de cette scène au Royaume-Uni dans les années 1970, ainsi qu'au gipsy punk avec Gogol Bordello ou bien Dubioza Kolektiv. Selon la porte-parole de l'événement, Markéta Štechová, Mighty Sounds se présente d'ailleurs comme le plus grand festival d'Europe centrale pour ce qui est du "ska, du punk, du reggae ou bien de l'indie rock".

Football : le Slavia Prague écrase l'OGC Nice en amical (4-1)

Le Slavia Prague, champion de République tchèque en titre, a largement battu dimanche soir l'OGC Nice, troisième de Ligue 1 la saison passée, sur le score de 4 à 1. Devant leur public du stade de l'Eden, les Tchèques ont surtout été performants en deuxième période, puisqu'ils ont inscrit tous leurs buts après la pause grâce à des doublés de Milan Škoda et du Néerlandais Mick van Buren. Les Aiglons, venus sans Mario Balotelli, avaient d'ailleurs ouvert la marque dès la 9e minute grâce à une réalisation de leur jeune défenseur Olivier Boscagli. "Bien sûr nous sommes contents d'un résultat comme celui-ci face à un tel adversaire. Je pense aussi que la qualité de notre jeu s'est améliorée par rapport au match contre le Celtic. L'important, ce n'est pas le score, mais les progrès certains dans le jeu", s'est félicité le coach tchèque Jaroslav Šilhavý. Le Slavia Prague reprend la compétition la semaine prochaine avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le club pragois sera opposé le vainqueur du match entre le BATE Borisov et l'Alashkert FC.

Tennis : Karolína Plíšková est officiellement la première joueuse mondiale

La joueuse de tennis Karolína Plíšková a officiellement pris la tête du classement WTA ce lundi. C'est la première Tchèque, si l'on excepte Martina Navrátilová, naturalisée américaine, à devenir la première joueuse mondiale. Karolína Plíšková, qui à 25 ans n'a encore jamais remporté un tournoi du Grand Chelem, s'est pourtant inclinée dès le deuxième tour de Wimbledon. Avec 6855 points au compteur, elle détrône cependant l’Allemande Angelique Kerber (5975 points), sortie en huitièmes de finale du tournoi londonien, et la Roumaine Simona Halep, éliminée en quarts, qui conserve la seconde place avec 6670 points. La Tchèque, résidente fiscale à Monaco, s'est dit enchantée : "J'ai toujours eu deux objectifs : gagner un tournoi du Grand Chelem et devenir la meilleure joueuse mondiale. Là je viens de réussir l'un d'entre eux et j'espère pouvoir accomplir le second".

Météo

La température monte ce mardi, pour le grand bonheur des Drahomíra qui célèbrent leur fête. Le ciel est plutôt ensoleillé avec cependant quelques averses possibles à l'est de la Bohême. Le mercure affiche des températures pouvant aller jusqu'à 28 °C.