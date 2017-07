16-07-2017 17:49 | Pierre Meignan

Le chômage de longue durée ne cesse de baisser en Tchéquie

Le chômage de longue durée poursuit sa baisse : selon les chiffres communiqués par le Bureau du travail, l'équivalent tchèque de Pôle emploi, il a diminué du double en trois ans. Ainsi environ 166 700 personnes étaient au chômage depuis plus d'un an en République tchèque au mois de juin. Depuis le début de l'année, ce chiffre est inférieur au nombre de postes vacants. En juin, le Bureau du travail recensait en effet environ 183 500 offres d'emploi. Pour autant, la durée moyenne passée au chômage a tendance à augmenter pour les chômeurs de longue durée, de 660 jours en janvier à 745 jours en juin. Selon des analystes cités par l'agence de presse ČTK, le chômage de longue durée est un problème particulier du marché du travail que la baisse du chômage ne parvient pas seule à enrayer.

Des températures tropicales attendues pour la semaine à venir

La semaine à venir devrait être de nouveau placée sous le signe de températures tropicales, en tout cas si l'on en croit les prévisions à long terme dévoilées par l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ). La période à suivre, au moins jusqu'à la mi-août, devrait être marquée par des températures estivales plus modérées, le mercure indiquant en journée entre 23 et 25 degrés Celsius. Les météorologues mettent en garde contre la sécheresse pour la semaine à venir et indiquent que les précipitations les plus importantes sont attendues pour la première semaine du mois d'août.

Prague : un chauffeur de taxi poursuivi pour une course de 14 km à 6000 couronnes

Une touriste étrangère a porté plainte contre un chauffeur de taxi après une course qui a mal tourné samedi soir. Ainsi que l'a indiqué la porte-parole de la police Irena Seifertová, la victime présumée aurait payé plus de 6000 couronnes, soit près de 230 euros, pour un trajet de 14 kilomètres entre la place de la Vieille Ville et son hôtel du quatrième arrondissement de Prague. Pour une telle distance, un taxi normal prend environ 500 couronnes (19 euros). Le chauffeur voyait même plus gros puisqu'il aurait dans un premier temps demandé une somme de 480 euros pour cette course. La touriste, ne disposant que d'un billet de 50 euros, aurait été conduite à un distributeur automatique pour retirer de l'argent. Magnanime, le chauffeur aurait finalement revu à la baisse ses prétentions salariales pour accepter le billet de 50 euros ainsi que 5000 couronnes. Le suspect est un individu de 45 ans qui, pour des affaires similaires, n'est pas inconnu des services de police.

Football : le Slavia Prague affronte l'OGC Nice en amical

Le champion de République tchèque en titre, le Slavia Prague, reçoit ce dimanche en fin de journée dans son stade de l'Eden l'OGC Nice en match amical en vue de préparer la saison à venir. Les Aiglons, entraînés par Lucien Favre, sont privés de leur attaquant charismatique Mario Balotelli ainsi que de leur défenseur brésilien Dante, retenus à l'infirmerie. Les deux équipes entendent également préparer leur troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Dans dix jours, le Slavia affrontera le vainqueur du match entre le BATE Borisov et l'Alashkert FC. Les Niçois n'ont pour leur part pas été vernis au tirage puisqu'ils défieront l'Ajax Amsterdam. A noter que le Slavia et l'OGC Nice se connaissent déjà puisque les Tchèques avaient éliminé les Français en huitièmes de finale de Coupe des coupes lors de la saison 1997/1998, il y a vingt ans.

Canoë-kayak : Martin Fuksa et Jakub Zavřel décrochent un titre européen

Les Tchèques ont fait parlé la poudre ce dimanche au championnat d'Europe de canoë-kayak organisé à Plovdiv en Bulgarie. Déjà médaillé d'argent samedi sur 1000 mètres, le canoéiste Martin Fuksa a cette fois décroché l'or sur 500 m. C'est la cinquième fois de sa carrière que le Tchèque de 24 ans remporte ce titre européen. Pour son compatriote Jakub Zavřel, c'est en revanche une première : le kayakiste de 21 ans s'est imposé lui aussi sur 500 m. Nouvelle déception en revanche pour l'équipage composé de Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf et Jan Štěrba, qui, en kayak, a de nouveau échoué à la quatrième place, cette fois-ci sur le kilomètre.

Météo

Comme souvent les 17 juillet, il fait plutôt beau sur la Tchéquie ce lundi, où est célébrée, comme tous les 17 juillet, la fête des Martina. Des averses sont toutefois annoncées dans l'après-midi un peu partout sur le territoire du pays. Les températures maximales vont de 22 à 26 °C.