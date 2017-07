15-07-2017 17:39 | Pierre Meignan

Egypte : la Tchèque blessée dans une attaque au couteau transférée au Caire

La touriste tchèque, légèrement blessée lors d'une attaque au couteau survenue dans la station balnéaire de Hourghada en Egypte, va être transférée dans un hôpital du Caire pour y subir des examens plus poussés. C'est ce dont informe le ministère des Affaires étrangères ce samedi. Deux ressortissantes allemandes ont trouvé la mort dans cette attaque et quatre autres personnes ont été blessées. Les motivations de l'assaillant, qui a été arrêté par la police, ne sont pas encore établies et font l'objet d'une enquête en cours. La touriste tchèque, âgée de 36 ans, était en vacances dans cette station balnéaire située au bord de la mer Rouge en compagnie de son compagnon et de son enfant.

Les députés devraient approuver la ratification de l'Accord de Paris

La Chambre basse du Parlement devrait en dernière lecture approuver la ratification de l'Accord de Paris, traité international que la République tchèque est le dernier pays de l'Union européenne à ne pas avoir encore ratifié et qui vise à faire face à l'urgence du bouleversement climatique. Cette semaine, le comité parlementaire en charge des affaires étrangères et celui pour l'environnement ont en effet recommandé aux élus de procéder de la sorte. Les députés avaient repoussé la discussion à quatre reprises avant d'adopter mardi dernier le texte en premier lecture ce qui a permis l'étude en commissions. Après l'adoption finale par la Chambre des députés, il restera au chef de l'Etat Miloš Zeman, un admirateur de Donald Trump, à contresigner la ratification.

Un ressortissant tchèque recherché par Interpol arrêté en Thaïlande

La police thaïlandaise a arrêté dans le sud du pays, sur l'île de Ko Samui, un ressortissant tchèque de 42 ans soupçonné d'une escroquerie d'un montant de plusieurs millions de couronnes. Selon le quotidien Bangkok Post, il répond au nom de Radek Juříček, est originaire de Vsetín et se trouvait sur la liste des personnes recherchées par Interpol. L'homme se cachait depuis trois ans en Thaïlande, où il avait demandé en 2014 un permis de séjour pour un an, renouvellé depuis. Avec deux complices, il est soupçonné d'avoir permis en 1999 la falsification de documents entraînant des dommages de l'ordre de 40 millions de couronnes pour une entreprise tchèque.

Des Tchèques de Volhynie célèbrent les 70 ans de leur retour au pays

Des Tchèques de Volhynie, une région du nord-ouest de l'Ukraine, célèbrent ce samedi les 70 ans du retour de milliers d'entre eux en pays tchèques. La cérémonie a eu lieu à Žatec, au nord de la Bohême, point d'arrivée d'un premier convoi le 8 février 1947. La gare de la ville arbore désormais une plaque commémorative de l'événement. Au total près de 10 000 familles de ces Tchèques, partis vers la Volhynie dans la seconde moitié du XIXe siècle, revinrent au pays après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup s'installèrent dans les Sudètes, suite à l'expulsion des populations allemandes du fait des décrets Beneš. Aujourd'hui encore, des Tchèques de Volhynie vivent en Ukraine. Certains d'entre eux ont demandé ces dernières années leur rapatriement en Tchéquie du fait des troubles que traverse ce pays.

Tennis - Wimbledon : Berdych sorti en demi-finales avec les honneurs par Federer

Tomáš Berdych ne retrouvera pas la finale du tournoi de Wimbledon, qu'il avait perdue en 2010 face à Rafael Nadal. Après une âpre bataille, le Tchèque a concédé la défaite vendredi en demi-finale face au Suisse Roger Federer (6-7, 6-7, 4-6). "Je pense que j'ai joué un très bon tennis tout au long du tournoi, mais malheureusement je suis tombé sur un gars qui a joué à son meilleur", a commenté Tomáš Berdych à l'issue de la partie. L'actuel quinzième joueur mondial, fort de ses performances récentes, se dit toutefois confiant pour la deuxième partie de la saison.

Football - Coupes européennes : les clubs tchèques connaissent leur adversaire

Les quatre clubs tchèques engagés cette saison en coupes européennes connaissent désormais leur prochain adversaire suite aux tirages au sort effectués à Nyon en Suisse ce vendredi. Le champion de République tchèque en titre, le Slavia Prague, retrouvera au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, dans le tableau "Voie des champions", le vainqueur du duel entre les Biélorusses du BATE Borisov et les Arméniens de l'Alashkert FC. Dans le tableau "Voie de la Ligue", le Viktoria Plzeň sera opposé au FC Steaua Bucarest. En Ligue Europa, le Sparta Prague disputera le troisième tour préliminaire face à l'équipe qui sortira vainqueur de l'opposition entre le FC Irtych Pavlodar, un club kazakh, et l'Étoile rouge de Belgrade. Enfin, si Mladá Boleslav, vainqueur 3 à 2 en Irlande face au Shamrock Rovers au match aller du deuxième préliminaire, se qualifie pour le tour suivant, le club de Bohême centrale sera opposé soit au FC Kairat, soit au KF Skënderbeu Korçë.

Canoë-kayak : le canoéiste Martin Fuksa vice-champion d'Europe sur 1000 m

Le canoéiste Martin Fuksa a décroché la médaille d'argent sur 1000 mètres au championnat d'Europe de canoë-kayak actuellement organisé à Plovdiv en Bulgarie. Le Tchèque de 24 ans a terminé à deux secondes du vainqueur, l'Allemand Sebastian Brendel. En kayak, l'équipe composée de Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf et Jan Štěrba a terminé quatrième du 5000 mètres. Médaille de chocolat également pour Anna Kožíšková en kayak, puisqu'elle a échoué au pied du podium sur 1000 mètres.

Météo

Après un samedi météorologiquement pas terrible, la journée de dimanche, qui coïncide avec le jour de la fête des Luboš, devrait être plus agréable. Déjà il ne pleut pas et le soleil domine largement le ciel tchèque. Ensuite, du côté des températures, on observe une amélioration avec des maximales qui vont tout de même jusqu'à 24 °C.