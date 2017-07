14-07-2017 15:16 | Alžběta Ruschková

Les députés approuvent 90 jours du congé payé pour ceux qui s’occupent d’une personne gravement malade

Les Tchèques qui doivent porter assistance ou soins à un membre de la famille gravement malade pourraient bénéficier de jusqu’à 90 jours du congé payé. Cette nouvelle mesure a été adoptée, ce vendredi, par la Chambre des députés. L’absence du salarié devrait être approuvée par son employeur, celui-ci a toutefois le droit de refuser la demande de son employé seulement dans le cas où cette situation pourrait gravement menacer le fonctionnement de l’entreprise. Pour la ministre du Travail et des Affaires sociales, Michaela Marksová cet amendement pourrait faciliter la situation des familles qui veulent s’occuper de la personne malade à domicile. Le texte sera prochainement débattu par le Sénat.

Presse : BMW veut un centre de test pour des véhicules autonomes en Tchéquie

Le constructeur automobile allemand BMW veut construire un centre de test pour ses prochains véhicules en République tchèque. C'est le quotidien Mladá fronta Dnes qui l'affirme dans son édition de ce vendredi en citant le ministre des Finances Ivan Pilný (ANO). Le journal indique que le centre pourrait être bâti dans la région d'Ústí nad Labem ou dans celle de Karlovy Vary, deux territoires frontaliers de l'Allemagne, et qu'il devrait permettre de tester des véhicules autonomes, c'est-à-dire sans conducteur. Pour le constructeur allemand, cela représenterait un investissement de l'ordre de 38 millions d'euros. Ni BWM ni l'agence CzechInvest n'ont souhaité commenter ces informations.

La République tchèque compte 523 centenaires

A la fin du mois de juin 2017, la République tchèque comptait 523 centenaires vivant sur son territoire, dont seulement 55 sont des hommes. Le doyen du pays est d'ailleurs une femme ; elle est née en 1910, quand les pays de la couronne de Bohême étaient encore une partie de l'Empire austro-hongrois. L'homme le plus âgé en République tchèque est son cadet de deux ans puisqu'il a vu le jour en 1912, année du naufrage du Titanic. Le nombre de centenaires a baissé en Tchéquie puisque l'année dernière à la même époque ils étaient 60 de plus. Cela est lié aux années creuses que constitue la période de la Première Guerre mondiale. A l'avenir cependant la population des centenaires devrait connaître une croissance importante. Ils pourraient être 15 000 à l'horizon 2050. Ces chiffres ont été communiqués ce vendredi par l’Administration de la sécurité sociale (ČSSZ).

Le projet « Le Train Lustig » présente un nouveau Centre d’études sur le génocide à Terezín

Un nouveau Centre d’études sur le génocide a ouvert ses portes à Terezín, un ancien ghetto juif en Bohême du nord, installé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Le centre, dont l’objectif est de familiariser le public avec les causes et les conséquences de différents génocides à travers l’histoire mondiale, a été inauguré cette semaine dans le cadre du projet éducatif « Le Train Lustig », dont la sixième édition se tient jusqu’au 16 juillet prochain. Différentes projections et expositions, ou encore plusieurs représentations d’une adaptation théâtrale de la nouvelle « Prière pour Kateřina Horovitz » d’un des plus grands écrivains tchèques et survivant de la Shoah, Arnošt Lustig, sont au programme de cet événement. 155 000 Juifs de l’Europe entière ont passé par le ghetto de Terezín entre 1941 et 1945. 2 600 d’entre eux y sont morts, de nombreux autres ont été déportés dans des camps de concentration.

Découvert d’un site préhistorique en Moravie

Des archéologues ont découvert, à Tišnov, dans la région de Brno (Moravie), un site préhistorique datant de l’âge du fer, donc à peu près de 750 à 450 avant Jésus-Christ. Selon les différents objets trouvés, ses habitants fabriquaient du textile, des outils d’os, mais aussi par exemple des bijoux en ambre et en résine. La nouvelle a été annoncée par l’Institut du patrimoine archéologique de Brno.

Football - Ligue Europa : Mladá Boleslav bat Shamrock Rovers (3-2)

Le FK Mladá Boleslav s'est imposé jeudi soir en Irlande 3 à 2 face au Shamrock Rovers FC à l'occasion du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Les Tchèques ont notamment pu compter sur leur attaquant australien d'origine érythréenne, Golgol Mebrahtu, auteur d'un doublé. Mladá Boleslav, qui a chuté les deux dernières saisons dès son entame en compétition européenne, est en passe de mettre fin à la malédiction. Il faudra pour cela confirmer lors du match retour, qui aura lieu en Bohême centrale jeudi prochain. "Ce match a été un combat, l'adversaire est très combatif. Le match retour qui nous attend sera très certainement difficile, mais nous allons l'aborder avec l'idée de le gagner", a commenté le coach tchèque Dušan Uhrin.

Météo

C’est un temps essentiellement couvert et pluvieux qui continue à régner sur le territoire tchèque ce samedi, alors que l’on fête tous les Jindřich. Les orages restent également possibles. Les températures sont de nouveau en baisse et vont de 17 à 21 °C. Les maximales ne dépassent pas les 12 °C à compter de 1000 mètres d’altitude.