13-07-2017 15:02 | Pierre Meignan

Réfugiés : Prague tente de s'expliquer face à l'UE

La République tchèque a envoyé ses justifications à la Cour de justice de l'Union européenne par lesquelles elle tente d'expliquer pourquoi elle refuse d'accueillir des réfugiés via le système des quotas de répartition. Prague avait jusqu'à ce jeudi pour faire ces démarches, liées à la procédure d'infraction lancée à l'encontre des Tchèques par la Commission européenne à la mi-juin. Le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Milan Chovanec, prétend que le système est dysfonctionnel et qu'il n'y aurait pas de réfugiés en Italie ou en Grèce susceptibles d'être relocalisés. Les Tchèques mettent également en cause le manque de coopération dont feraient preuve ces deux pays. Depuis septembre 2015, la Tchéquie a accueilli un total de douze réfugiés et n'a plus été active dans le domaine depuis le printemps de l'année dernière. La Hongrie et la Pologne, deux Etats également membres du groupe de Vysegrád, sont également la cible de la procédure d'infraction de l'UE.

La réforme du calcul des salaires des enseignants balayée par les députés

Ce mercredi, lors de leur ultime session, les députés tchèques ont rejeté l’amendement à la loi sur le personnel pédagogique qui avait pour objectif d’augmenter les salaires des enseignants en introduisant une grille salariale à trois échelons. La réforme du calcul des salaires des professeurs, qui avait pourtant déjà été adopté par la Chambre des députés a été critiqué tant par l’opposition que par les partis ANO et KDU-ČSL, membres de la coalition gouvernementale. De même, les députés se sont opposés aux modifications proposées par le Sénat. Selon le ministre social-démocrate de l’Education, Stanislav Štech, il s’agit d’une « très mauvaise nouvelle pour les enseignants » qui seraient ainsi privés de près de 1,8 milliards de couronnes (environ 69 millions d'euros) que l’Etat avait compté investir dans le secteur, pour permettre de mieux rémunérer un enseignement de qualité. D’après une récente étude menée par l’institut pragois CERGE-EI, les enseignants tchèques seraient les moins bien payés à l’échelle européenne.

Affaire des enfants Michalák : Prague adresse une nouvelle note diplomatique à la Norvège

Le ministère tchèque des Affaires étrangères entend envoyer une nouvelle note diplomatique aux autorités norvégiennes, liée à l’affaire des enfants Michalák, a informé le site de la Radio tchèque iRizhlas.cz. Retirés à leurs parents tchèques en 2011 en Norvège, en raison de soupçons d’abus sexuels et de maltraitance qui n’ont toutefois jamais été confirmés par la police, les deux garçons, âgés de 12 et 8 ans, vivent dans des familles d’accueil norvégiennes. En envoyant une note diplomatique à Oslo, la République tchèque proteste contre le fait que l’aîné des deux garçons vient d’obtenir la nationalité norvégienne. Il reste pourtant le citoyen tchèque. Déchue de l’intégralité de ses droits parentaux et soutenue dans la démarche par le Premier ministre tchèque, la mère biologique des garçons, Eva Michaláková, entend porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Peste porcine africaine : les autorités vétérinaires mettent en place des mesures spéciales

L'Administration vétérinaire nationale a décidé de prendre différentes mesures pour lutter contre la propagation de la peste porcine africaine, dont plusieurs dizaines de cas ont été constatés depuis la mi-juin. Les chasseurs vont notamment être habilités à abattre des sangliers sur tout le territoire tchèque, également en utilisant des lunettes de vision nocturne, ainsi que l'a indiqué en conférence de presse le ministre de l'Agriculture Marian Jurečka (KDU-ČSL). Les mesures concernent particulièrement la région de Zlín, au sud-est de la Moravie. Les éleveurs porcins pourraient être contraints de tuer leurs animaux dans le cas où ils ne respecteraient pas certaines règles sanitaires avant la fin de ce mois de juillet.

Prague : la Maison municipale pour exposer l’Épopée slave en 2018

L’Épopée slave, le célèbre cycle de tableaux monumentaux d'Alfons Mucha, devrait être exposée à la Maison communale à Prague en 2018. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi Michaela Vrchotová, de la Galerie de la capitale (GHM), dont le dépôt est le lieu où sont entreposées les toiles depuis leur retour du Japon. L’Épopée slave, qui représente des scènes mythiques de l'histoire des peuples slaves, a en effet fait l'objet d'une exposition à Tokyo de mars à juin, événement qui a rencontré un grand succès avec quelque 662 000 visiteurs. Avant leur périple, la Galerie nationale de Prague exposait les tableaux au Palais des Foires (Veletržní palác). Il était question qu'ils puissent voyager éventuellement aussi aux Etats-Unis, en Chine ou en Corée du Sud mais l'oeuvre devrait désormais rester un certain temps dans la capitale tchèque.

Football - Ligue Europa : Mladá Boleslav défie Shamrock Rovers en Irlande

Le FK Mladá Boleslav est le premier club tchèque engagé dans une coupe européenne cette saison : ce jeudi soir, les Tchèques affrontent les Irlandais du Shamrock Rovers FC pour le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. L'entraîneur du club de Bohême centrale, Dušan Uhrin, est plutôt confiant : "Je sais bien que ces dernières années Mladá Boleslav a toujours échoué en phase préliminaire de la Ligue Europa, mais je crois que nous allons obtenir un bon résultat à Dublin ce jeudi, que nous confirmerons la semaine suivante à domicile pour nous qualifier". Mladá Boleslav, quatrième du championnat tchèque la saison passée, n'a plus disputé la phase finale d'une compétition européenne depuis dix ans. Lors du troisième tour préliminaire, Shamrock Rovers a éliminé sans trembler les Islandais du Ungmennafélagið Stjarnan.

Football - Euro U19 : la Tchéquie échoue en demi-finale face à l'Angleterre (0-1)

La sélection anglaise des moins de 19 ans a tenu son rang de favori du championnat d'Europe de football en battant mercredi les Tchèques sur le score de 1 à 0. La rencontre a cependant été serrée à Tbilissi, en Géorgie, où la compétition est organisée, et les Anglais n'ont inscrit le but de la victoire qu'à quelques secondes du coup de sifflet final. "Bien sûr, perdre ainsi un match, c'est quelque chose que personne ne souhaite. Certains joueurs ont pleuré mais il y a des choses plus graves dans la vie. Je dois féliciter les joueurs pour leur belle performance", a philosophé l'entraîneur Jan Suchopárek. En finale, l'Angleterre affrontera le Portugal, la seule équipe à avoir battu la Reprezentace lors de la phase de poules.

Tennis - Wimbledon : Tomáš Berdych qualifié pour les demi-finales

Touché au bras droit, Novak Djokovic, le n°4 mondial, a été contraint à l’abandon lors de son quart de finale, mercredi, à Wimbledon, face au Tchèque Tomáš Berdych. Le Serbe était mené 7-6, 2-0, lorsqu'il a préféré interrompre le match après 1h03 de jeu. Tout comme en 2010 et 2016, Tomáš Berdych (n°15) est qualifié pour les demi-finales, où il affrontera Roger Federer.

Météo

Les averses et les éclaircies se succèdent en Bohême ce vendredi, jour de la fête des Karolína. A l'est du pays, en Moravie, le temps est plutôt ensoleillé. Les températures, douces, vont de 20 à 24 °C pour les maximales.