12-07-2017 14:56 | Magdalena Hrozínková

COP21: les députés approuvent la ratification de l’accord de Paris

La Chambre des députés a approuvé, ce mardi en première lecture, la ratification de l’accord de Paris sur le climat, un texte destiné à réduire des émissions mondiales de gaz à effet de serre et à lutter ainsi contre le réchauffement global. Les députés tchèques ont discuté du document, ratifié par le Sénat en avril dernier, à cinq reprises avant de trouver un accord. Le traité, signé par 195 pays à l’occasion de la conférence sur le climat COP21 en 2015, est entré en vigueur le 4 novembre dernier. Pour le ministre de l’Environnement, Richard Brabec, les engagements formulés par l’accord de Paris sont identiques à ceux que la République tchèque a vis-à-vis de l’UE et ne représenteront aucune charge supplémentaire pour l’économie tchèque.

La Chambre des députés ratifie l’accord de partenariat stratégique UE-Canada et le CETA

La Chambre des députés a ratifié, ce mardi, l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Canada. Ce texte, approuvé par le Parlement européen en février dernier, porte sur une collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la diffusion des armes de destruction massive, mais aussi contre la criminalité économique et contre le crime organisé. A ne pas confondre avec l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada, connu sous le nom de CETA. Celui-ci a été également ratifié par les députés, ce mardi en première lecture, et ce malgré le fait qu'il est très critiqué dans la société civile, par des organisations de défense de droits de l’homme ou des mouvements écologistes, qui craignent un abaissement des normes sociales, environnementales et sanitaires en Europe.

Le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 1998

Le taux de chômage en République tchèque a de nouveau baissé, pour le cinquième mois consécutif, et s’est établi à 4 % à la fin du mois de juin. Il s’agit respectivement de 0,1 et 1,2 points de moins qu’en mai dernier et en juin 2016. Un peu plus de 297 000 personnes ont été sans emploi, soit le nombre le plus faible depuis 1998. Inversement, le nombre d’emplois vacants a de nouveau augmenté et s’élevait à 183 500. Cela s’explique notamment par le dynamisme de la croissance tchèque et par les divers travaux saisonniers. Les chiffres ont été communiqués par le Bureau du travail de République tchèque ce mercredi.

Déploiement des militaires tchèques dans les pays baltes

La Chambre des députés a donné son feu vert à l’envoi de 290 soldats tchèques dans les pays baltes plus précisément en Lituanie et en Lettonie, dans le cadre du renforcement de la présence de l’OTAN en Europe de l’Est. Les troupes tchèques feront partie des bataillons multinationaux et devraient être opérationnels tout au long de l’année prochaine et jusqu’à janvier 2019. Comme indiqué, en mai dernier, par le ministre de la Défense Martin Stropnický, la plupart des soldats tchèques devraient être basés en Lituanie, au côté des troupes allemandes, françaises, néerlandaises et croates. Le déploiement des militaires tchèques doit encore être validé par le Sénat.

A Plzeň, une Ecole d’été de chirurgie expérimentale

Une trentaine d’étudiants en médecine de Belgique, de Canada, des Pays-Bas, de Russie, d’Arabie Saoudite, de Turquie et d’autres pays encore participent à l’Ecole d’été de chirurgie expérimentale, organisée par la Faculté de médecine de Plzeň, en Bohême de l’Ouest. Mis en place par le chirurgien Václav Liška, ce laboratoire expérimental de simulation de médecine intensive est unique en son genre en Europe centrale. L’apprentissage de jeunes médecins s’effectue sur des cochons, ainsi que sur des simulateurs informatiques a précisé Václav Liška, chargé lui-même de la formation des chirurgiens.

Tennis : Karolína Plíšková nouvelle numéro un mondiale

La joueuse de tennis Karolína Plíšková deviendra la nouvelle numéro un mondiale au classement WTA. La Tchèque âgée de 25 ans grimpera à la première place suite à la défaite, ce mardi, de la Roumaine Simona Halep, 2e mondiale, contre la Britannique Johanna Konta (7e) en quarts de finale de Wimbledon. Karolína Plíšková, pourtant éliminée au deuxième tour du tournoi londonien, remplacera en tête du classement l’Allemande Angelique Kerber et deviendra ainsi la première joueuse tchèque à accéder au premier rang mondial.

Météo

Jeudi, jour de la fête des Markéta, le temps sera nuageux avec éclaircies. Les températures seront comprises entre 18 et 22°C pour les maximales.