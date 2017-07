11-07-2017 15:01 | Alžběta Ruschková

La Maison-Blanche propose l'homme d'affaires Stephen King pour le poste d'ambassadeur à Prague

La Maison-Blanche souhaite que Stephen King, pas l'écrivain mais un homme d'affaires de l'Etat du Wisconsin, devienne le nouvel ambassadeur américain en poste en République tchèque. La présidence américaine a fait un certain nombre de propositions ce lundi pour des postes d'ambassadeurs dans différents pays qui doivent encore être approuvées par le Sénat. Stephen King est actuellement le directeur exécutif du centre de développement professionnel d'une école de commerce attachée à l'Université du Wisconsin à Madison. Il n'y a plus d'ambassadeur américain à Prague depuis le départ en janvier dernier d'Andrew Schapiro, qui n'était pas en odeur de sainteté auprès du chef de l'Etat Miloš Zeman. L'ancien diplomate a toutefois commenté sur Twitter la nouvelle : "Félicitations et tous mes vœux à Stephen King, nommé ambassadeur des Etats-Unis en République tchèque. Il n'y a pas de meilleur emploi que de représenter les Etats-Unis à Prague."

Refus de quotas de réfugiés : le gouvernement tchèque veut expliquer sa situation par l’inactivité de l’Italie et de la Grèce

Dans son différend avec la Commission européenne, le gouvernement tchèque va très probablement se défendre en affirmant que c’était le manque d’activité de la part de l’Italie et de la Grèce qui l’ont empêché d’accueillir un certain nombre de demandeurs d’asile comme le voulait le programme européen de relocalisation des réfugiés. Cela a été rapporté par l’agence de presse ČTK qui affirme avoir des informations allant dans ce sens. En juin dernier, la Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, trois pays qui ont refusé les quotas de répartition des réfugiés depuis l’Italie et la Grèce. Le gouvernement tchèque est invité à expliquer sa position d’ici jeudi. Dans le cas contraire, cette procédure peut aboutir ensuite, si aucune solution n’est trouvée, à une saisie de la Cour de justice européenne, à Luxembourg, et à des sanctions financières.

Des entrepreneurs portent plainte contre Andrej Babiš

Des entrepreneurs tchèques ont déposé plainte contre l’ancien ministre des Finances et leader du mouvement ANO, Andrej Babiš, pour incitation à la haine contre un groupe de personnes et pour la violation de leurs droits et libertés. Cette plainte pointe du doigt le registre centralisé des recettes d’entreprises (EET), un projet d’Andrej Babiš mis en place en 2016 afin d’aider l’Etat à limiter l’économie grise, qui correspond aux activités légales qui échappent à l’impôt, en permettant notamment de tracer le paiement de la TVA. L’information a été annoncée par l’initiative Radostné Česko bez EET (La Tchéquie joyeuse sans l’EET) qui accuse Andrej Babiš de présenter des entrepreneurs au public comme des « fraudeurs ». La plainte a été signée entre autres par le chef de l’Association des auto-entrepreneurs et des managers, Radomil Bábek.

25 cas de peste porcine africaine confirmés en République tchèque

Jusqu’alors, vingt-cinq cas de peste porcine africaine ont été enregistrés chez des sangliers en République tchèque, selon les autorités vétérinaires tchèques. Au total, 44 animaux ont été retrouvés morts depuis l’identification du premier cas de contamination dans la région de Zlín (Moravie du Sud), il y a environ trois semaines de cela. Les tests réalisés se sont révélés négatifs dans dix cas, les résultats ne sont pas encore à disposition pour huit sangliers. La maladie qui n’affecte pas les êtres humains, aurait été amenée sur le territoire tchèque par un animal sauvage, sans doute un sanglier, ayant traversé une frontière du pays. Si un cas de peste porcine africaine est constaté, maladie presque toujours mortelle pour les animaux infectés, les porcins concernés doivent être abattus et la ferme mise en quarantaine.

Prague Proms : le compositeur Vladimir Cosma a joué ses classiques devant le public pragois

Le compositeur roumain Vladimir Cosma, célèbre pour la musique de dizaines de films français, s'est produit ce lundi soir à la Maison municipale de la capitale tchèque dans le cadre du festival international de musique Prague Proms. Il a dirigé l’Orchestre symphonique national tchèque avec au programme un certain nombre de ses classiques. Vladimir Cosma est en effet connu pour la musique de chefs-d'oeuvre de la comédie comme Le Grand Blond avec une chaussure noire, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Chèvre ou encore Le Dîner de cons. Le festival Prague Proms a été ouvert le 21 juin dernier par un concert du compositeur Danny Elfman, le collaborateur récurent de Tim Burton, et s'achève le 19 juillet prochain.

Football - Euro U19 : les Tchèques opposés aux Anglais pour une place en finale

L’équipe de République tchèque de football des moins de 19 ans a l'occasion de participer à la troisième finale de son histoire en championnat d'Europe. Elle doit pour cela battre la sélection anglaise qu'elle affronte ce mardi en fin de journée à Tbilissi en Géorgie, où la compétition est organisée. Un adversaire coriace puisque les Anglais ont terminé premier de leur poule avec trois victoires en autant de rencontres. "C'est certainement la meilleure équipe pour notre génération, donc c'est une très bonne chose de les affronter. Surtout au regard du fait qu'ils n'ont pas perdu depuis bien longtemps, nous pouvons donc être les premiers à les battre", a commenté le défenseur Matěj Chaluš en amont de la demi-finale. Pour leur part, les Tchèques ont terminé à la deuxième place du groupe A derrière le Portugal, avec deux victoires et une défaite.

Comme ces derniers jours, c’est toujours un temps nuageux et pluvieux qui règne sur le territoire tchèque ce mercredi, jour de la fête des Bořek. Les températures sont néanmoins en hausse, avec les maximales comprises entre 23 et 30 °C.