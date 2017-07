10-07-2017 14:57 | Pierre Meignan

Le gouvernement a adopté le vaste plan de revitalisation de trois régions sinistrées du pays

Le gouvernement a adopté, ce lundi, le plan d’action devant servir à la revitalisation économique de trois régions du pays – la Moravie-Silésie, dans l’est du pays, et les régions d’Ústí nad Labem et de Karlovy Vary, respectivement en Bohême du Nord et de l’Ouest. Cette mesure, qui prévoit des dépenses d’un montant total de 42 milliards de couronnes (1,6 milliards d’euros) durant les trois prochaines années, vise à réduire les écarts de niveau de vie et de développement entre ces trois régions industrielles et le reste du pays, notamment en matière de compétitivité, d’environnement et sociale. Les trois régions concernées ont été frappées par la fermeture progressive des mines de charbon. Selon le Premier ministre Bohuslav Sobotka, il s’agit du premier programme complexe de ce type sur un territoire aussi important dans l’histoire du pays.

L'Etat aidera les régions pour l'augmentation des salaires des chauffeurs de bus

Les régions recevront une aide financière de l'Etat pour permettre d'assurer les hausses des salaires des chauffeurs de bus décidées en janvier dernier. Les autorités régionales se plaignaient de ne pas disposer des fonds suffisants pour appliquer la mesure. Suite à une décision gouvernementale prise ce lundi, elles devraient pouvoir compter sur 394 millions de couronnes, plus de 15 millions d'euros, issues du Fonds d'Etat pour les infrastructures de transports (SFDI), qui sert normalement à financer la réparation des routes secondaires. "C'est une solution que nous proposions déjà en février dernier, quand j'ai mis sur la table quatre milliards de couronnes pour les routes régionales. Les régions auraient donc pu avoir l'argent depuis longtemps", a expliqué le ministère des Transports Dan Ťok (ANO). Les retards pris dans l'application des hausses des salaires avaient été la source de tensions entre le gouvernement, les régions et les syndicats représentant les chauffeurs de bus.

Faible consommation de cigarettes illégales en République tchèque

La République tchèque compte parmi les pays en Europe où la consommation de cigarettes achetées illégalement est une des plus faibles. Quelque 460 millions de ces cigarettes issues de la contrebande ou de la contrefaçon ont été fumées en 2016, un chiffre stable par rapport à 2015 qui représente 3,1 % de la consommation totale. Derrière le Danemark, le Portugal et la Suisse, il s’agit de la quatrième part de consommation illicite la plus faible pour l’ensemble des pays membres de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent la Norvège et la Suisse. Communiqués ce lundi, les chiffres proviennent d’une étude réalisée par la société KPMG pour les grands groupes producteurs de produits du tabac. Pour l’Etat tchèque, cette consommation illicite représente un manque à gagner sur les taxes de l’ordre de 1,5 milliard de couronnes (57 millions d’euros). Environ la moitié de ces cigarettes destinées à la vente au noir en République tchèque proviennent d’Ukraine et de Biélorussie, où le prix moyen d’un paquet est environ six fois inférieur à celui en République tchèque. A l’autre bout de l’échelle, la Lettonie (22,6%), la Grèce (18,8%) et Malte (17,2%) sont les trois pays en Europe où le commerce illicite a été le plus répandu en 2016. Les associations nationales de lutte contre le tabagisme contestent toutefois ces chiffres, dont elles critiquent la méthodologie d’obtention et dont elles estiment qu’ils sont destinés à influencer les décisions politiques en la matière.

Début ce lundi en République tchèque d’un exercice multinational de l’OTAN

Plus de 500 soldats de six pays participent depuis ce lundi en République tchèque à un vaste exercice multinational de l’OTAN. Intitulé Tobruq Legacy 2017, cet exercice annuel dirigé par les Etats-Unis doit permettre de préparer les unités de défense aérienne basées au sol à mener diverses opérations. L’exercice se tient jusqu’au 23 juillet parallèlement en Lituanie et en Roumanie et concerne au total quelque 1 700 soldats de dix pays membres de l’Alliance, essentiellement d’Europe centrale et des pays baltes, ainsi que le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Direction Ekaterinbourg et Astana pour le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Jiří Havlíček, à la tête d'une délégation composée de représentants d'entreprises tchèques, s'envole ce lundi pour la ville d'Ekaterinbourg, sur les contreforts orientaux de la chaîne de l'Oural en Russie. Le social-démocrate y rencontre mardi son homologue russe, Dimitri Manturov, ainsi que le gouverneur de l'oblast de Sverdlovsk, dont Ekaterinbourg est la capitale. Les trois hommes doivent inaugurer une conférence tchéco-russe sur l'énergie et la foire internationale de l'industrie répondant au nom de INOPROM 2017. Mercredi, la délégation tchèque se rend à Astana, la capitale du Kazakhstan, où se déroule actuellement l'Expo 2017. Au programme figure une visite du pavillon tchèque qui met en avant jusqu'au 10 octobre prochain les problématiques de la réduction des gaz à effet de serre et de l'indépendance énergétique.

Des poursuites contre onze personnes pour diffusion de contenu pédopornographique

La police tchèque a décidé d'entamer des poursuites à l'encontre de onze personnes soupçonnées de diffusion de contenu pédopornographique. C'est ce qu'a indiqué ce lundi Jaroslav Ibehej, le porte-parole de la Centrale nationale contre le crime organisé. Ce sont des policiers de la région de Liberec, au nord-est de la Bohême, qui prennent en charge cette enquête. Ils ont identifié 63 adresses mail à partir desquelles ont été diffusées des images ou des vidéos où des enfants sont victimes d'abus sexuels. "A l'heure actuelle, les données numériques recueillies sont étudiées et analysées", a expliqué Jaroslav Ibehej.

Tennis - Wimbledon : Berdych face à Thiem pour une place en quarts

Tomáš Berdych affronte ce lundi après-midi l'Autrichien Dominic Thiem pour tenter de décrocher son ticket pour les quarts de finale du tournoi de Wimbedon. Le dernier Tchèque encore en lice, onzième joueur mondial, dispute les huitièmes de finale de la compétition londonienne pour la neuvième fois de sa carrière en quatorze participations. Les deux joueurs se sont déjà affrontés une fois, en huitièmes de finale de l'US Open en 2014. Tomáš Berdych avait facilement remporté la partie en trois sets. Aujourd'hui, la situation a changé, comme l'a reconnu le joueur tchèque : "je suis ici dans une position un peu différente ; cette fois, il pourrait bien gagner". Dominic Thiem, désormais huitième du classement ATP, reste en effet sur une élimination en demi-finale lors du dernier tournoi de Roland Garros.

Météo

Le ciel est couvert sur la Tchéquie ce mardi, à l'occasion du jour de la fête des Olga. Des averses sont possibles au cours de la journée et même des orages à l'est du pays, sur la Moravie. Les températures maximales vont généralement de 22 à 26 °C ; elles peuvent monter jusqu'à 29 °C au sud de la Moravie.