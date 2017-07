09-07-2017 18:40 | Guillaume Narguet

Cinéma – Festival de Karlovy Vary : le Glode de cristal décerné à un film historique tchèque

Pour la première fois depuis quinze ans, c’est à un film tchèque qu’a été attribué le Globe de cristal du meilleur film du Festival international du film de Karlovy Vary, dont la 52e édition s’est achevée samedi soir. Le réalisateur Václav Kadrnka a été récompensé pour « Křižáček », road movie médiéval inspiré d’un poème de Jaroslav Vrchlický et qui raconte l'histoire d'un chevalier interprété par Karel Roden parti à la recherche de son fils ayant quitté le foyer familial sous l'influence de la croisade des enfants. « Křižáček », coproduction tchéco-slovaco-italienne dont la sortie dans les cinémas tchèques est prévue le 2 août, figurait parmi les douze films en lice pour le prix principal. Déjà à l’honneur à Cannes avec le Prix de la mise en scène, le film américain « Wind River » du réalisateur Taylor Sheridan, avec Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, a quant à lui obtenu le Prix du public.

Il y a 660 ans était posée la première pierre du pont Charles

Il y a 660 ans de cela a été posée à Prague la première pierre de l’actuel pont Charles, du nom de l’empereur Charles IV et symbole aujourd’hui de la capitale tchèque. Le pont, qui permet de traverser la Vltava et a remplacé l’ancien pont Judith, relie la Vieille-Ville au quartier de Malá Strana. La date et l’heure du début des travaux, le 9 juillet 1357 à 5h31, ont été choisies pour des raisons astrologiques, alors que l’on ignore en réalité le jour précis. Ce dimanche, des visites guidées du pont étaient proposées, ainsi que des tours en bateau sur la rivière. Le pont porte son nom depuis le milieu du XVIIIe siècle.

Baisse du nombre de vols de vélos en République tchèque

Les vols de vélos en République tchèque tendent à diminuer. La police a annoncé avoir enregistré un peu moins de 1 580 déclarations de vol au cours des cinq premiers mois de cette année, soit environ 300 de moins qu’entre janvier et mai 2016. Par rapport à 2015, la réduction est même encore plus marquante puisqu’elle est de l’ordre de près de 40%. Toutefois, ces chiffres ne reflètent que partiellement la situation réelle, de nombreux cyclistes ne déclarant pas le vol de leur monture à la police.

Ouverture ce lundi à Prague du 12e Bohemia Jazz Fest

La 12e édition du Bohemia Jazz Fest débutera ce lundi à Prague avec un concert de jazz moderne du trio tchéco-slovaque Otto Hejnic sur la place de la Vieille-Ville. Jusqu’au 18 juillet, différents concerts sur les places centrales de six villes du pays. Outre Prague, il s’agit de Plzeň et Domažlice (Bohême de l’Ouest), Liberec (Bohême du Nord), Tábor (Bohême du Sud) et Brno (Moravie du Sud). Au programme figurent Scofield, Bad Plus Trio ou encore Soul Rebels. Tous les concerts sont gratuits et se tiennent à 17h30.

Athlétisme – Ligue de diamant : Barbora Špotáková s’impose au javelot à Londres

Barbora Špotáková a remporté, ce dimanche, le concours du lancer du javelot du meeting de Londres comptant pour la prestigieuse Ligue de diamant. Avec 68,26 mètres, la Tchèque, ancienne double championne olympique, a établi un nouveau record du meeting et signé sa meilleure performance de la saison. Sur la piste du Stade olympique où seront disputés les championnats du monde en août prochain, Špotáková a devancé la Croate Sara Kolak (67,83 m) et la Slovène Martina Ratej (64,85 m).

Foot – Euro -19 ans : les Tchèques qualifiés pour les demi-finales

L’équipe de République tchèque de football des moins de 19 ans participera aux demi-finales du championnat d’Europe, organisé en Géorgie. A Tbilissi, samedi soir, les protégés de l’entraîneur Jan Suchopárek, ancien joueur du RC Strasbourg, ont battu la Géorgie (2-0) pour leur troisième et dernier match de groupe. Avec un total de six points pour deux victoires et une défaite, les Tchèques ont terminé à la deuxième place du groupe A derrière le Portugal. En demi-finales, ils seront opposés au vainqueur du groupe B, qui sera l’Angleterre, l’Allemagne ou les Pays-Bas.

Météo

Alors que la nuit de samedi à dimanche a été la plus chaude de l’année à Prague avec un mercure ne descendant pas en dessous de 20.4 °C, de violents orages ont éclaté notamment en Bohême centrale ce dimanche après-midi. Ce lundi, jour de la fête des Libuše et Amálie, c’est un temps essentiellement nuageux qui règne sur l’ensemble du territoire avec des averses un peu partout et des orages dans l’est et le sud du pays. Les températures restent stables et varient entre 27 °C et 32 °C pour les maximales.