08-07-2017 18:48 | Guillaume Narguet

Pour Václav Klaus, la partition de la Tchécoslovaquie a été une bonne décision

La partition de la Tchécoslovaquie a profité aux deux nouveaux pays, la Slovaquie comme la République tchèque. C’est ce qu’a déclaré l’ancien président Václav Klaus dans un entretien pour l’agence de presse ČTK. Il y a vingt-cinq ans de cela, Václav Klaus, qui était alors président du gouvernement tchèque, avait mené les négociations pour la partie tchèque suite à l’adoption, en juillet 1992, de la déclaration de souveraineté par le Conseil national slovaque, qui avait abouti, quelques mois plus tard, à la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque et à la transformation de l'État tchécoslovaque en deux États indépendants. Sans regrets, Václav Klaus affirme être convaincu que cette partition a participé à l’excellence actuelle des relations entre Prague et Bratislava et a réduit les problèmes qui auraient dû être résolus si l’Etat commun avait été conservé. Toujours selon lui, il convient de considérer aujourd’hui la dissolution comme un fait historique et rien d’autre.

VIH/Sida : 109 cas de séropositivité en République tchèque depuis le début de l’année

109 nouveaux cas de séropositivité ont été détectés en République tchèque au cours des cinq premiers mois de cette année. Depuis la mise en place du dépistage du virus VIH/sida dans le pays en 1985, un total d’un peu plus de 3 000 cas a été recensé. Parmi eux, la maladie s’est déclenchée chez 561 personnes, en grande majorité des hommes, et 268 y ont succombé. Les chiffres ont été communiqués, ce samedi, par le Laboratoire national de référence pour le sida. Ces dernières années, le nombre de nouveaux cas de séropositivité augmente régulièrement avec un nombre record de 286 en 2015. Ces chiffres prennent en compte également les étrangers vivant en République tchèque. Selon les spécialistes, cette tendance est due notamment au fait que les gens ont moins peur de la maladie et prennent moins de précautions pour se protéger.

Cinéma : le 52e Festival de Karlovy Vary referme ses portes en mettant Jeremy Renner et Václav Vorlíček à l’honneur

La 52e édition du Festival international du film de Karlovy Vary s’achève ce samedi soir avec la traditionnelle cérémonie de clôture et Jeremy Renner pour principale tête d’affiche. L’acteur et chanteur américain, qui présente le film Wind River dans la cité thermale de Bohême de l’Ouest, se verra remettre le Prix du président du festival pour l’ensemble de sa carrière. Autre personnalité mise à l’honneur avec un globe de cristal pour son apport au cinéma tchèque : le réalisateur Václav Vorlíček, auteur de nombreux contes de fées, comédies et films pour enfants à succès, et figure marquante de la nouvelle vague tchécoslovaque des années 1960

Tennis – Wimbledon : Berdych qualifié pour les 8es de finale

Dernier joueur tchèque encore en lice, Tomáš Berdych a battu l’Espagnol David Ferrer, 39e mondial, en trois sets (6-3, 6-4, 6-3) ce samedi à Wimbledon et s’est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale. Demi-finaliste la saison dernière et finaliste en 2010 sur le gazon londonien, Tomáš Berdych, tête de série n° 11, y affrontera le vainqueur de la rencontre entre l’Autrichien Dominic Thiem, n° 8 mondial, et l’Américain Jared Donaldson (67e) en début de semaine prochaine.

Cyclisme – Tour de France : Kreuziger 5e ce samedi

Avant la première grande étape de montagne ce dimanche avec trois cols hors catégorie au programme, Roman Kreuziger a pris la 5e place de la 8e étape disputée ce samedi dont l’arrivée était jugée à la station des Rousses. Le coureur tchèque de l’équipe australienne Orica-Scott a terminé dans le groupe des principaux favoris avec 50’’ de retard sur le Français Lilian Calmejane, vainqueur en solitaire. Au classement général, Roman Kreuziger figure en 24e position à 2’41’’ du maillot jaune propriété du Britannique Chris Froome.

Météo

Avant le retour de la pluie en début de semaine prochaine, le soleil continue de prédominer sur la majeure partie du territoire ce dimanche, jour de la fête des Drahoslava et Drahuše. Quelques averses passagères sont néanmoins prévues dans la moitié nord du pays. Les températures varient entre 27 °C à Liberec (Bohême du Nord) et 32 °C à Brno (Moravie du Sud).