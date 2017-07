04-07-2017 14:41 | Alžběta Ruschková

Inauguration du bâtiment Václav Havel au Parlement européen à Strasbourg

En plus des bâtiments Louise Weiss et Winston Churchill, le Parlement européen à Strasbourg comptera désormais un bâtiment portant le nom de l'ancien dissident et premier président de la Tchécoslovaquie post-communiste Václav Havel. Le bâtiment Václav Havel doit être inauguré ce mercredi en présence de nombreux officiels et notamment de Dagmar Havlová, la seconde femme de l'ancien chef d'Etat. Il accueillera le siège du Médiateur européen, dont le rôle est de servir d'intermédiaire entre les citoyens européens et les autorités européennes, ainsi que près de 200 bureaux administratifs et destinés aux europarlementaires.

"En abrégé, le bâtiment va s'appeler HAV et il servira donc de siège à l'ombudsman européen. J'en suis très fier et j'y vois un très grand symbole. Grâce à Havel, nous avons inspiré non seulement l'Europe mais le monde entier", a expliqué l'eurodéputée libérale Martina Dlabajová, qui a participé à la préparation de la cérémonie d'inauguration de l'édifice. Celui-ci a en fait été acheté par le Parlement européen au Conseil de l'Europe en 2012. Dès le mois de janvier de cette année, il avait été décidé de le nommer du nom de Václav Havel, décédé quelques semaines plus tôt.

A noter que cette inauguration intervient alors qu'un certain nombre d'eurodéputés allemands ont décidé de relancer le débat sur le déménagement du Parlement européen de Strasbourg. Selon eux, les institutions européennes devraient être concentrées à Bruxelles. Ils doivent faire cette proposition en session plénière justement ce mercredi.

La lutte contre le terrorisme au cœur d’une rencontre entre Bohuslav Sobotka et le président de l’Egypte

La lutte contre le terrorisme, les relations commerciales, de nouveaux investissements ou encore le développement du tourisme : ce sont quelques-uns des principaux thèmes abordés ce mardi par le Premier ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, et le président de l’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi. La rencontre entre les deux politiciens a eu lieu à Budapest, avant une réunion des leaders des pays du groupe de Visegrád (V4 : République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie) à laquelle est invité exceptionnellement aussi le chef de l’Etat égyptien. « Nous avons besoin d’un Egypte stable qui peut faire face à des problèmes économiques et sécuritaires. L’Egypte est un des rares pays stables dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, ce qui en fait un partenaire important de la République tchèque et de l’UE », a notamment indiqué le chef du gouvernement. Bohuslav Sobotka a également rappelé que quelque 120 000 touristes tchèques se rendent chaque année dans ce pays.

Un peu plus tard, le Premier ministre tchèque a discuté également avec son homologue hongrois, Victor Orbán. Au coeur des débats figurait notamment le thème des migrations, les deux pays étant critiqués par l'UE pour leur refus des quotas de répartition de réfugiés. Des projets communs dans les domaines de la science et la recherche ou encore du transport ferroviaire ont été également au programme.

Début des Journées des gens de bonne volonté à Velehrad en l'honneur de Cyrille et Méthode

La 18e édition des Journées des gens de bonne volonté débute ce mardi à Velehrad, haut lieu de pèlerinage en Moravie, en souvenir de la venue en Grande Moravie des apôtres Cyrille et Méthode, venus évangéliser les peuples slaves au milieu du IXe siècle. La manifestation religieuse, l'une des plus importantes en République tchèque, accueille chaque année plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Le programme comprend nombre de messes, d'actions caritatives, culturelles ou même sportives. Un tournoi de football doit en effet se tenir sous le haut patronage d'Antonín Panenka, l'une des légendes du football tchèque. Les Journées des gens de bonne volonté s'achèvent ce mercredi, jour férié en République tchèque en l'honneur justement de Cyrille et Méthode.

Dix nouveaux cas de peste porcine africaine recensés en Moravie du Sud

Dix nouveaux cas de peste porcine ont été recensés dans la région de Zlín. Selon les autorités sanitaires tchèques qui ont annoncé la nouvelle, le virus a été identifié chez 10 sur 18 sangliers retrouvés morts près de cette ville située en Moravie du Sud. Les résultats des tests effectués sur quatre autres animaux restent pour l’instant inconnus. Des mesures de prévention et de protection ont été prises dans toute la région par les vétérinaires. La maladie qui n’affecte pas les êtres humains, aurait été amenée sur le territoire tchèque par un animal sauvage, sans doute un sanglier, ayant traversé une frontière du pays. La Russie a par ailleurs imposé son embargo sur les produits porcins tchèques.

Prague accueille la plus grande rencontre des spécialistes de la musique médiévale

Plus de trois cents musicologues spécialistes de la musique médiévale en provenance de République tchèque et d’étranger se réunissent à partir de ce mardi et jusqu’à vendredi au couvent Saint-Agnès à Prague. La capitale tchèque est ainsi la première ville située dans un pays post-communiste à accueillir cette rencontre annuelle, intitulée « Medieval and Renaissance Music Conference » et lancée pour la première fois en 1972 au Royaume-Uni. L’événement propose aussi différents concerts et expositions publics. Les visiteurs pourront par exemple voir l’original du célèbre recueil de cantiques de Jistebnice datant du XVe siècle.

Tennis : Petra Kvitová a apprécié son retour à Wimbledon

Petra Kvitová a apprécié lundi son retour à Wimbledon où elle a passé sans difficulté le premier tour en écartant la Suédoise Johanna Larsson (6-3, 6-4). La Tchèque participe à son premier tournoi du Grand Chelem depuis sa blessure au bras en décembre, suite à une agression, et la période de convalescence qui s'en est suivie. "C'était magnifique de jouer à nouveau sur ce superbe court central, je ne pouvais pas rêver mieux", a commenté Petra Kvitová. Vainqueur à Wimbledon en 2011 et en 2014, la tenniswoman a déjà effectué un retour prometteur en juin en remportant le tournoi de Birmingham.

Météo

Mercredi, jour de Fête nationale des Saints Cyrille et Méthode, s’annonce assez variable, tantôt ensoleillé, tantôt couvert. La pluie est également attendue, notamment dans la partie nord et nord-est du pays. Les températures sont en hausse et vont de 24 à 28 °C pour les maximales. En Moravie du Sud, le mercure pourra monter jusqu’à 31 °C.