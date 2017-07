03-07-2017 15:45 | Pierre Meignan

Bohuslav Sobotka rencontrera le président égyptien

Le Premier ministre Bohuslav Sobotka participera, ce mardi à Budapest (Hongrie), à une réunion des leaders des pays du groupe de Visegrád (V4 : République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie), à laquelle prendra part également le président de l’Egypte Abdel Fattah al-Sissi. Au cœur de cette rencontre figureront la situation en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ainsi que les thèmes des migrations et du terrorisme. Bohuslav Sobotka discutera ensuite avec le chef de l’Etat égyptien de la sécurité énergétique et de la coopération économique entre les deux pays. A Budapest, le chef du gouvernement tchèque entend organiser également une rencontre bilatérale avec son homologue hongrois, Viktor Orbán, a fait savoir le Bureau du gouvernement ce lundi.

Réouverture de la prison de Drahonice pour faire face à la surpopulation carcérale

A la fin du mois de juin, 22 749 personnes étaient détenues en République tchèque. Ce chiffre dépasse la capacité des prisons tchèques de plus de 1 800 personnes. Bien que l'augmentation du nombre de prisonniers a connu un ralentissement, le problème de la surpopulation carcérale, auquel font face les prisons tchèques depuis plusieurs années déjà, pourrait s’aggraver avec la réforme du système pénitentiaire qui prévoit la réduction du nombre de types de prisons de quatre à deux. Ces informations ont été rendues publiques par le ministère de la Justice, à l’occasion de la réouverture de la prison de Drahonice, près de la ville de Louny, dans la région d’Ústí nad Labem. Initialement prévue comme un établissement pénitentiaire pour hommes, la prison de Drahonice a servi ces dernières années de centre de rétention pour les réfugiés. Elle a nouvellement été transformée en prison pour femmes avec pour objectif de lutter contre la surpopulation carcérale.

Peste porcine africaine : la Russie étend son embargo sur le porc tchèque

La Russie a décidé d'étendre son embargo sur le porc importé de République tchèque après l'annonce la semaine passée d'un premier cas de peste porcine africaine dans le pays. L'embargo concerne désormais également les produits alimentaires contenant du porc, les produits de charcuterie comme les conserves alimentaires. L'information a été communiquée ce lundi par le ministère tchèque de l'Agriculture. D'après le cabinet, l'extension de l'embargo ne devrait cependant pas avoir un grand impact pour le secteur, avec une perte annuelle estimée à environ un million de couronnes (près de 38 000 euros). L'embargo russe sur l'importation des produits porcins européens date de l'année 2014.

Une trentaine de films tchèques seront projetés en Amérique du Nord

Une trentaine de films tchèques seront prochainement projetés dans des cinémas un peu partout aux Etats-Unis et au Canada. Les Archives nationales du film de République tchèque ont signé un accord allant dans ce sens avec la société de distribution américaine Janus Films. L’information a été annoncée par la porte-parole de l’institution Jana Ulipová. Le public nord-américain pourra ainsi découvrir par exemple L’Incinérateur de cadavres (Spalovač mrtvol) de Juraj Herz, Markéta Lazarová de František Vláčil, Chronique morave (Všichni dobří rodáci) de Vojtěch Jasný, ou Trois noisettes pour Cendrillon (Tři oříšky pro Popelku) de Václav Vorlíček.

La restauration du fameux hôtel Thermal de Karlovy Vary repoussée

Le ministère des Finances a annoncé que les travaux de restauration du célèbre hôtel Thermal, monstre de béton construit dans les années 1960 dans le style brutaliste au cœur de la ville de Karlovy Vary, devraient être repoussés. Il était initialement prévu qu'ils débutent à la fin du festival international du film, que la station thermale accueille ces jours-ci et dont l'hôtel Thermal constitue le quartier général. Ces travaux devraient finalement commencer à la fin de cette année 2017. Le ministère des Finances, propriétaire du bâtiment, a expliqué ce retard par le récent classement de l'hôtel parmi les sites culturels, ce qui implique des procédures différentes pour les appels d'offres.

Hockey sur glace : Jaromír Jágr à la recherche d'une nouvelle franchise en NHL

Jaromír Jágr, la légende du hockey sur glace tchèque, est à la recherche d'une nouvelle franchise en NHL après que son club des Florida Panthers a annoncé ne pas reconduire son contrat pour la saison prochaine. La franchise floridienne a dit regretter le fait que ses plans pour l'avenir ne comprennent pas de poursuivre l'aventure avec le joueur tchèque de 45 ans. Jaromír Jágr, qui pour sa part désirait continuer à évoluer sous le maillot des Florida Panthers, a fait savoir sur Twitter qu'il n'avait pas reçu de réponse des autres clubs approchés. Avec 1 914 points inscrits, le Tchèque est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la NHL.

Météo

Plutôt ensoleillé, le ciel tchèque est tout de même traversé de quelques nuages ce mardi, jour de la fête des Prokop. Dans l'après-midi, des averses sont de l'ordre du possible. Quant aux températures, elles vont de 22 à 26 °C pour les maximales.