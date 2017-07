02-07-2017 18:36 | Alžběta Ruschková

La Tchéquie commémore le centenaire de la bataille de Zborov

Une délégation tchèque s’est rendue en Ukraine pour y rendre hommage aux légionnaires tchécoslovaques qui ont lutté, il y a cent ans de cela, dans la bataille de Zborov. Le 2 juillet 1917, au cours de cette bataille, 3500 soldats volontaires de la Légion tchécoslovaque remportaient une victoire cruciale sur les troupes austro-hongroises et allemandes. Même s’il ne s’agissait pas d’un événement important pour l’évolution de la Première Guerre mondiale, cette victoire a permis l’organisatin de la première Armée tchécoslovaque et a constribué d’une certaine manière à la création d’un Etat tchécoslovaque libre et indépendant. La cérémonie du souvenir est organisée en présence des politiciens tchèques, slovaques et ukrainiens, dont le président de la Chambre des députés, Jan Hamáček, la vice-présidente du Sénat, Miluše Horská, et des représentants du ministère de la Défence, ainsi que des anciens combattants et l’Union des légionaires tchécoslovaques.

Augmentation du nombre de personnes atteintes par une maladie sexuellement transmissible

Le nombre de personnes atteintes par une maladie sexuellement transmissible, comme le VIH, la gonorrhée ou la syphilise, a considérablement augmenté pendant les dix dernières années. Selon les épidémiologistes de l’Institut de la santé publique, cette hausse est due notamment à un comportement irresponsable des gens. Le nombre de cas de la gonorrhée a doublé depuis 2011. Le nombre de personnes séropositives est également en hausse, avec 266 nouveaux cas récensés en République tchèque l’an dernier. Jusqu’à 2006, ce chiffre était inférieur à 100.

Projet « Des déjeuners pour les écoliers » : 10 000 enfants bénéficieront des repas gratuits pendant l’année scolaire 2017/2018

10 000 enfants pourront bénéficier des répas gratuits à la cantine scolaire à partir du 1er septembre prochain. Le projet intitulé « Des déjeuners pour les écoliers » a été lancé il y a trois ans de cela par l’ONG Women for Women et par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Son objectif est de fournir un repas chaud et équilibré par jour aux enfants issus de milieux défavorisés où les parents n’ont pas de moyens suffisants pour leur payer la cantine.

Sondage – législatives : le mouvement ANO en tête, les sociaux-démocrates quatrièmes

Le mouvement ANO de l’ancien ministre des Finances Andrej Babiš remporterait les élections législatives avec 33,5 % des suffrages si elles s’étaient tenues en juin dernier. La deuxième formation de la coalition gouvernementale se placerait devant le parti conservateur ODS (11 %) et le parti communiste (10,5 %). Le Parti social-démocrate (ČSSD), le partenaire du mouvement ANO au sein de l’actuelle coalition, n’aurait réalisé qu’un score de 10 %, ce qui le placerait sur la quatrième position. Cela résulte d’un sondage de l’agence TNS Kantar effectué à la demande de la Télévision tchèque. La coalition formée des chrétiens-démocrates et du parti STAN ne franchirait pas la barre des 10 % nécessaires pour accéder à la Chambre des députés.

Festival de Karlovy Vary : Uma Thurman présente la projection de Kill Bill

Ce dimanche soir, à l’occasion de la troisième journée du festival international du film de Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest), l’actrice américaine Uma Thurman présentera une projection en plein air des films cultes « Kill Bill 1 » et « Kill Bill 2 » de Quentin Tarantino, dans lesquels elle incarne le rôle principal. La section des films documentaires proposera le dernier film de Vít Klusák « Svět podle Daliborka » (« Le Monde selon Daliborek »), qui raconte l’histoire d’un néo-nazi tchèque qui déteste sa vie mais ne sait pas comment le changer. Toujours ce dimanche, David Mrnka présentera le projet de son film « Milada » qui sera consacré à Milada Horáková, une femme politique démocrate tchécoslovaque condamnée et exécutée par le régime communniste.

Judo : Lukáš Krpálek médaillé d’or au Grand Prix de Chine

Le judoka tchèque Lukáš Krpálek a décroché la médaille d’or dans la catégorie reine des +100 kilos au Grand Prix de Chine. Champion olympique en titre et champion du monde en 2014 dans la catégorie inférieure, le Tchèque a battu le Mongol Ulziibayar Duurenbayar. Pour Krpálek, il s’agit du deuxième triomphe dans cette catégorie qu’il a intégrée au début de cette année. A noter que le judoka tchèque avait initialement envisagé de se retirer de la compétition à Hohhot en raison des douleurs au dos.

Météo

Aucun changement n’est prévu pour ce lundi, jour de la fête des Radomír. Le ciel reste toujours nuageux et les températures plutôt modérées, avec des maximales comprises entre 19 et 23 °C.