01-07-2017 18:26 | Alžběta Ruschková

Salaires : augmentations pour 200 000 personnes à compter de ce juillet

Policiers, soldats, pompiers, douaniers, gardiens de prison, mais aussi travailleurs sociaux, infirmiers, employés non pédagogiques dans le secteur de l’éducation, ou encore artistes et employés dans les institutions culturelles… tous voient leurs salaires augmenter à partir de ce samedi. Les hausses concernent au total plus de 200 000 personnes. Les soldats tchèques verront ainsi leurs salaires augmenter de 7 %, les policiers, les pompiers, les douaniers et les gardiens de prison de 10 % et les employés dans le secteur des services sociaux de 23 %.

Une unité de police spéciale pour suivre les passagers aériens

La police tchèque entend créer une nouvelle unité spéciale qui sera chargée de suivre les passagers aériens. Ce dispositif devrait permettre de mieux lutter contre le terrorisme en détectant des personnes qui pourraient être impliquées dans des organisations terroristes. La création de cette unité répond à l’instauration de « Passanger Name Record » (PNR, « registre des noms de passagers »), un fichier européen des données personnelles des voyageurs aériens. Avant le mois de mai 2018, des unités similaires doivent être mises en place dans tous les pays membres de l’UE. A compter de l’année prochaine, cette unité devrait employer 14 personnes, d’ici 2021, leur nombre devrait augmenter à 42. La mesure coûtera à l’Etat 130 millions de couronnes (un peu moins de cinq millions d’euros). Ces informations ressortent d’un document qui sera prochainement débattu par le gouvernement.

Des sapeurs-pompiers de trois pays simulent un incendie dans le massif de la Šumava

Près de 600 sapeurs-pompiers de République tchèque, d’Allemagne et d’Autriche participent à un entraînement de trois jours dans le massif de la Šumava, à la frontière entre les trois pays. Il simulent un grand feu de forêt et se préparent à une intervention commune. Il s’agit du premier exercice de ce type jamais organisé.

Une nouvelle hotline pour dénoncer les violences contre les enfants dans le cyberespace

Le Centre de crise pour les enants a lancé un nouveau numéro de téléphone destiné aux enfants menacés par les violences dans le cyberespace. Cette hotline, ouverte 24 heures sur 24, est destinée notamment aux enfants qui doivent faire face à l’intimidation cybernétique, au harcèlement sexuel en ligne et à d’autres risques liés à l’utilisation d’internet, ainsi qu'à leurs parents. Les usagers pourront notamment obtenir des renseignements sur leurs droits, ainsi que sur les différentes solutions de leurs problèmes.

Début du Mois de la lecture d’auteur dédié à la littérature géorgienne

L’écrivain géorgien David Turashvili et le poète tchèque Jaroslav Erik Frič se présenteront en ouverture de la nouvelle édition du festival littéraire le Mois de la lecture d’auteur. L’événement qui démarre ce samedi à Brno proposera plus de 300 lectures publiques, cette année largement consacrées à la littérature géorgienne. 31 auteurs en provenance de ce pays caucasien se présenteront à Brno et à Ostrava (République tchèque), mais aussi à Košice (Slovaquie), à Wroclaw (Pologne) et à Lviv (Ukraine). Le plus grand festival littéraire tchèque présentera également différents auteurs tchèques, dont notamment Jáchym Topol, Petr Hruška ou Bianca Bellová, récompensée par le prix de la littérature de l’UE.

Le manuscrit du « Procès » de Franz Kafka exposé à Berlin

Le manuscrit du célèbre roman « Procès » de Franz Kafka est actuellement exposé à Berlin. Il est à voir jusqu’au 28 août prochain dans la salle Martin-Gropius-Bau, au centre de la capitale allemande. L’exposition présente l’original du livre de 171 pages, ainsi que les circonstances de sa création et les différentes traductions et projections des adaptations filmiques d’un des plus grands chefs-d’œuvres de la littérature du XXe siècle.

Tennis : Karolína Plíšková remporte le tournoi d’Eastbourne

La meilleure joueuse de tennis tchèque, Karolína Plíšková, a remporté le tournoi d’Eastbourne. Sur le gazon anglais, la Tchèque a battu en finale la Danoise Caroline Wozniack en deux sets (6-4, 6-4). La troisième meilleure joueuse mondiale a gagné son neuvième tournoi du circuit WTA, le troisième depuis le début de cette saison. Le tournoi d'Eastbourne est considéré comme une mise en bouche de Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qui débute lundi prochain.

Météo

Ce dimanche, jour de la fête des Patricie, le temps reste essentiellement couvert, avec des averses possibles sur l’ensemble du territoire. Le soleil peut toutefois apparaître de temps à autre. Les températures maximales vont de 19 à 23 °C, et ne dépassent pas les 14 °C à compter de 1000 mètres d’altitude.