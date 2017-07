30-06-2017 15:01 | Alžběta Ruschková

Visite de Bohuslav Sobotka à Kyoto : lancement d’un projet de recherche tchéco-japonais sur les tumeurs cérébrales

C’est en rendant hommage aux victimes du feu nucléaire à Hiroshima que le Premier ministre tchèque a terminé, ce vendredi, son séjour officiel au Japon. Jeudi, à l’occasion de la visite de Bohuslav Sobotka à Kyoto, les représentants du Centre international de recherche clinique de Brno ont signé un accord de coopération avec leurs partenaires de la société Shimandzu, spécialisé dans l’instrumentation analytique et le diagnostic médical. La recherche sur les tumeurs cérébrales et les cancers plasmocytaires sera au cœur de leur collaboration. Un autre projet scientifique, axé sur la recherche dans le domaine de la cardiologie, réunira les chercheurs de Brno et les spécialistes du Tokyo Women’s Medical University.

Les députés ont ratifié l’accord de coopération entre l’UE et l’Afghanistan

La Chambre des députés a approuvé l’accord de coopération entre l’UE et l’Afghanistan en matière de partenariat et de développement, signé en février dernier. Le soutien de la paix, de la sécurité et du développement en Afghanistan et dans la région, ainsi que la coopération sur la question de migration sont les principaux objectifs de cet accord qui met aussi l’accent sur la tenue d’un dialogue permanent concernant les droits de l’homme, en particulier des femmes et des enfants. Pour pouvoir entrer en vigueur, l’accord de coopération doit être validé par tous les Etats membres de l’UE et le Parlement européen. En République tchèque, il doit encore être approuvé par le Sénat et signé par le président de la République.

La police tchèque arrête quatre personnes soupçonnées de trafic illicite de migrants

Trois Tchèques et un Egyptien ont été arrêtés et accusés par la police tchèque de trafic illicite de migrants. Selon les détectives du Centre national contre le crime organisé, ce groupe international aidait, depuis le mois de mai 2015, des réfugiés syriens et afghans désireux de s’installer en Allemagne à traverser, de manière illégale, la frontière de l’espace Schengen. Le prix du transfert illégal pour chacun des migrants variait entre 500 et 1000 euros. L’information a été communiquée par le porte-parole du Centre, Jaroslav Ibehej. Si elles sont reconnues coupables, les quatre personnes risquent de deux à huit ans de prison.

Un troisième cas de peste porcine africaine constaté en Tchéquie

Les autorités sanitaires tchèques ont confirmé un troisième cas de peste porcine africaine recensé en République tchèque. Le virus a été identifié chez un jeune sanglier, retrouvé mort à Zlín. Cette semaine, deux autres sangliers morts de cette maladie avaient également été retrouvés dans cette ville située en Moravie du Sud. Des mesures de prévention et de protection ont été prises dans toute la région par les vétérinaires. La maladie, qui n'affecte pas les êtres humains, aurait été amenée sur le territoire tchèque par un animal sauvage, sans doute un sanglier, ayant traversé une frontière du pays.

Uma Thurman et Casey Affleck en ouverture du Festival de Karlovy Vary

Le 52e Festival international du film de Karlovy Vary est inauguré ce vendredi soir à l’hôtel Thermal. Lors de la cérémonie d’ouverture, le président du festival décernera ses prix aux acteurs américains Uma Thurman et Casey Affleck, tandis que le compositeur James Newton Howard recevra le Globe de cristal pour sa contribution à l’art du cinéma. Douze long-métrages seront en lice pour le Globe en cristal du meilleur film au Festival de Karlovy Vary, dont le film français « Corporate » de Nicolas Silhol. Il sera présenté par les acteurs Céline Salette et Lambert Wilson. L’ouverture du festival, qui se déroulera jusqu'au 8 juillet prochain, est réservée à la comédie The Big Sick du réalisateur américain Michael Showalter.

Un nouveau musée dédié au comédien Jan Werich s’ouvre sur la presqu’île de Kampa à Prague

Un nouveau musée dédié à Jan Werich s’ouvre au public ce vendredi soir dans la villa du célèbre comédien tchèque sur la presqu’île de Kampa à Prague. Le musée proposera de découvrir différents objets personnels jadis appartenant à l’artiste, ainsi que des costumes et des décors de certains des plus célèbres films de Jan Werich. La nouvelle a été annoncée par des membres de la fondation Jan et Meda Mládek qui a initié le projet. Prochainement, plusieurs autres expositions consacrées à cette figure emblématique du cinéma tchèque verront le jour. Acteur, auteur dramatique et écrivain, Jan Werich a commencé sa carrière dans les années 1920, en fondant avec le metteur en scène Jiří Voskovec le Théâtre libéré (Osvobozené divadlo). Il s’est rendu célèbre notamment grâce à ses nombreux films, dont notamment « Le Boulanger de l’empereur » et « L’Empereur du boulanger » qui retracent la légende du Golem de Prague.

Météo

Ce samedi, le temps est essentiellement couvert et pluvieux, même si quelques éclaircies sont attendues notamment en Bohême. Les températures sont de nouveau en baisse et vont de 19 à 23 °C pour les maximales. En Moravie du sud, le mercure pourra toutefois monter jusqu’à 26 °C. Ce samedi, on fête toutes les Jaroslava.