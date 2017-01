27-01-2017 14:41 | Denisa Tomanová

Elections sénatoriales : on vote à nouveau dans la région de Most

Les électeurs de la circonscription de Most, au nord de la Bohême, sont une nouvelle fois appelés aux urnes, ces vendredi et samedi, pour désigner leur sénateur. Alena Dernerová était sortie vainqueur du suffrage lors des élections sénatoriales de l'automne dernier. Elle candidatait alors pour le mouvement Severočeši.cz ("Bohémiensdunord.cz"), qui s'est localement déchiré suite à son élection. A tel point que des plaintes ont été déposées auprès de la Cour administrative suprême tchèque (NSS) qui a conclu à l'invalidité du scrutin. Si aucun des neufs candidats n'est élu dès ce premier tour, les électeurs seront à nouveau sollicités pour un second tour qui aura lieu la semaine prochaine.

La Caisse d’assurance maladie (VZP) a versé une somme quarante fois supérieure à la normale à deux sociétés

Des inspecteurs du ministère des Finances ont constaté d'importantes irrégularités en contrôlant la Caisse d’assurance maladie (VZP). Cette structure aurait en effet versé des sommes quarante fois supérieures aux pratiques habituelles à deux sociétés pragoises, le laboratoire OmniLab et l'hôpital Saint-Agnès. L'affaire, qui concerne une antenne régionale de la VZP, a été confiée à la police. "En conséquence de cette histoire, la Caisse d'assurance maladie a perdu des dizaines de millions de couronnes depuis des fonds publics", a commenté le ministre des Finances Andrej Babiš (ANO). Celui-ci indique vouloir faire en sorte que des contrats ne puissent pas être conclus avec des sociétés dont les propriétaires ne sont pas clairement identifiés.

Justice : rejet de la plainte déposée par une étudiante dans l’affaire du port du hijab

Le tribunal du dixième arrondissement de Prague a rejeté la plainte déposée par une étudiante somalienne musulmane à laquelle la direction d’une école médicale secondaire avait interdit de porter le voile durant les heures d’enseignement. La jeune fille réclamait des excuses de l’école et un dédommagement financier à hauteur de 60 000 couronnes (près de 2 200 euros), car elle prétendait avoir été « indirectement victime de discrimination dans l’accès à l’éducation et dans son droit au libre choix de la profession ». Selon la juge Daniela Čejková, la partie requérante n’a pas prouvé l’existence de faits discriminatoires. Le tribunal a notamment reconnu que l’étudiante ne remplissait pas les conditions légales pour avoir le statut d’étudiant de l’école, car elle n’avait pas présenté de titre de séjour.

Le Centre tchèque à Paris présente Václav Havel ces vendredi et samedi soirs

A l’occasion du 40e anniversaire de la Charte 77, le Centre tchèque à Paris propose ces vendredi et samedi deux soirées consacrées à l’ancien dissident et président tchèque, Václav Havel. Ce vendredi soir, la salle Janáček de la rue Bonaparte accueillera la compagnie théâtrale Libre d’esprit qui présentera la lecture du recueil « Les lettres à Olga », que Václav Havel avait écrit en prison à sa femme Olga entre 1979 et 1983. Samedi, la même compagnie mettra à l’honneur la pièce de théâtre de l’ancien président dramaturge, intitulé « Audience ». La compagnie Libre d’esprit aura carte blanche lors de différentes soirées thématiques commémorant la naissance de la Charte 77 et organisées au Centre tchèque jusqu’au mois de juin.

L’Epopée slave s´envole pour le Japon le 11 février

L’Epopée slave du peintre tchèque Alfons Mucha, qui doit être exposée à Tokyo du 8 mars au 5 juin, partira pour le Japon avec trois vols différents. Pour des raisons de sécurité, le premier départ est prévu le 11 février, puis ce seront les 15 et 17 février prochains. Il n´a pas encore été décidé si le célèbre cycle de vingt tableaux d´Alfons Mucha sera exposé dans d´autres pays d’Asie, mais c´est au mois de mars que le ministère de la Culture devrait se prononcer sur l’exposition de l’œuvre en Chine. Cette année, le Japon célèbre l’année de la culture tchèque, à l’occasion du 60e anniversaire du renouveau des relations diplomatiques entre les deux pays. L’Epopée slave devrait être de retour à Prague en 2018. Si l´œuvre n´a pas encore de lieu où elle serait exposée de façon permanente, elle pourrait retourner dans la ville de Moravský Krumlov, où elle avait été exposée pendant des dizaines d’années par le passé.

L’alerte à la pollution levée dans plusieurs régions

L’alerte à la pollution a été levée dans plusieurs régions de République tchèque comme dans la région d’Ústí nad Labem et celle de Zlín. Toutefois l’Institut hydrométéorologique tchèque maintient l’alerte dans la région d’Olomouc et dans certaines villes de Moravie-Silésie, comme à Frýdek-Místek où le dispositif limitant les activités industrielles est maintenu. Toutefois l’alerte au smog a été levée dans les villes comme Třinec ou Opava, situées également en Moravie-Silésie. L’alerte à la pollution a été lancée par l’Institut hydrométéorologique la semaine dernière, lorsque le taux de particules fines dans l’air avait dépassé à certains endroits la valeur seuil de 100 microgrammes par mètre cube durant plus de douze heures.

Tennis - Open d'Australie : Lucie Šafářová vainqueur du double féminin avec Bethanie Mattek-Sands

Lucie Šafářová a remporté pour la deuxième année consécutive le double féminin de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'année passée, la Tchèque avait soulevé le trophée en compagnie de sa compatriote Andrea Hlaváčková. Cette année, en compagnie de sa nouvelle partenaire, l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, elle l'a battue en finale en trois sets (6-7, 6-3, 6-3). Andrea Hlaváčková faisait pour sa part équipe avec la Chinoise Peng Shuai. Lucie Šafářová, 29 ans, prend la deuxième place au classement mondial du double féminin à la faveur de cette nouvelle victoire. La première place reste occupée par sa nouvelle coéquipière.

Météo

Très bonne fête à toutes les Otýlie, à l’honneur du calendrier tchèque ce samedi. Le soleil est particulièrement présent en Bohême centrale, au nord-est et à l’extrême est du pays. Le ciel est couvert du sud au nord-ouest du pays. Les températures restent stables, puisqu’elles oscillent entre -4 °C et 2 °C pour les maximales.