25-01-2017 15:03 | Guillaume Narguet

Perception de la corruption : la République tchèque moins bien classée en 2016

La République tchèque est tombée à la 47e position dans l’Indice de perception de la corruption 2016, un classement publié chaque année par l’ONG Transparency International. Il s'agit d'une chute de 10 places par rapport à l’année précédente. Le pays a ainsi interrompu sa progression continue depuis trois dernières années. Selon le bureau tchèque de l’organisation, cette aggravation de la situation s’explique entre autres par la législation insuffisante en matière de lutte contre la corruption, ainsi que par l’existence des affaires de corruption non résolues. Le classement a mesuré cette année le degré de la corruption dans l’espace public dans 176 pays. Ce sont le Danemark et la Nouvelle Zélande qui sont les pays les mieux placés à l’échelle mondiale.

Brexit : Bohuslav Sobotka convoque une réunion des leaders de tous les partis parlementaires

Le Premier ministre, Bohuslav Sobotka, a convoqué, ce mercredi, une réunion des leaders de chacun des partis représentés à la Chambre des députés qui doit servir à trouver un terrain d’entente quant à la position qui sera celle de la République tchèque pour les négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cette réunion se tiendra dans la seconde moitié du mois de février. Le gouvernement britannique entend lancer le Brexit d’ici fin mars. « L’objectif est de trouver une position concordante sur l’échiquier politique, car le gouvernement défendra les droits des citoyens tchèques et les intérêts des entreprises tchèques », a expliqué Bohuslav Sobotka sur son compte twitter. Le chef du gouvernement répond ainsi au souhait émis l’année dernière par les leaders des partis ODS et TOP 09, les deux principales formations de l’opposition de droite.

Eurostat : la Tchéquie se classe parmi les pays de l’UE avec le moins de demandes d’asile

La République tchèque se classe parmi les pays de l’Union européenne où les migrants font le moins de demandes d’asile. En 2016, il y avait dans les Etats membres de l’UE en moyenne 702 demandeurs par million d’habitants. Le nombre de demandes de protection internationale a été 25 fois moins élevé en Tchéquie (28 demandeur par million d’habitants). Ces données résultent d’un rapport publié par Eurostat. Selon le ministère de l’Intérieur, 1475 personnes ont demandé la protection de la République tchèque au cours de l’année dernière, soit de 50 de moins qu’en 2015. 1213 d’entre eux ont été des primo-demandeurs.

Un Polonais détenu en Syrie libéré grâce à la diplomatie tchèque

La diplomatie tchèque a contribué à la libération d’un ressortissant polonais détenu en Syrie. Leszek Panek, 54 ans, a disparu en décembre 2015. Le Polonais a été retrouvé et a été libéré « pour des raisons humanitaires » grâce aux négociations menées par les autorités tchèques et syriennes à Prague et à Damas. Il a été livré, lundi au Liban, à la partie polonaise par le directeur du département en charge des affaires étrangères au Château de Prague, Hynek Kmoníček. L’information a été annoncée ce mardi par le porte-parole de la présidence, Jiří Ovčáček. La République tchèque est le seul pays de l’UE et de l’OTAN à avoir une ambassade dans le pays. « Cette affaire montre clairement l’importance de notre présence en Syrie », a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Michaela Langronová.

Tennis – Open d’Australie : pas de demi-finale pour Karolína Plíšková

Karolína Plíšková ne remportera pas à Melbourne le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Prochaine n° 3 mondiale à compter de lundi et finaliste de l’US Open la saison dernière, la Tchèque a été éliminée en quarts de finale de l’Open d’Australie, ce mercredi, par la surprenante Croate Mirjana Lucic-Baroni, 34 ans et 79e mondiale, en trois sets (4-6, 6-3, 4-6). Cette dernière affrontera l’Américaine Serena Williams, vendredi, pour une place en finale. S’il ne reste donc plus de Tchèque dans les tableaux de simples, il est en revanche certain qu’au moins une joueuse tchèque remportera l’épreuve du double féminin. La finale opposera en effet la paire tchéco-américaine composée de Lucie Šafářová et de Bethanie Mattek-Sands, tête de série n° 2, à l’équipe tchéco-chinoise Andrea Hlaváčková - Peng Shuai (n° 12). En demi-finales, également ce mercredi, ces dernières ont battu les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic en deux sets (7-6, 6-2).

Patinage artistique : Championnats d’Europe débutent ce mercredi à Ostrava

Les Championnats d’Europe de patinage artistique 2017 débutent ce mercredi à Ostrava, la troisième plus grande ville tchèque située en Moravie-Silésie. La compétition démarre à l’Ostravar Arena avec le programme court dames et le programme court couples. Les représentants tchèques se présenteront dans toutes les disciplines, le seul à avoir de réelles chances de podium est toutefois Michal Březina qui espère décrocher la deuxième médaille de sa carrière du concours hommes de cette prestigieuse compétition. La République tchèque accueille l’élite européenne du patinage artistique pour la première fois depuis dix-huit ans.

Météo

C’est d’abord un ciel bas et nuageux, puis un temps plus dégagé et variable, qui règne sur une grande partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Zora. Le soleil se montre de plus en plus présent au fil de la journée, à l’exception du nord du pays. Les températures varient entre -4 °C et 0 °C pour les maximales.