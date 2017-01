21-01-2017 19:19 | Guillaume Narguet

A Prague, 200 personnes ont participé à la marche « anti-Trump »

Malgré le froid, quelque deux cents personnes se sont réunies ce samedi en début d’après-midi à Prague, sur la place Venceslas, pour participer à la marche des femmes « anti-Trump » qui se tient sous le slogan « Love Trumps Hate ». Un grand nombre des participants à ce rassemblement pragois contre le populisme et pour la démocratie étaient des Américains. Pour protester contre le mépris envers les femmes affiché régulièrement par Donald Trump, devenu officiellement 45e président des Etats-Unis vendredi, des centaines de manifestations sont organisées un peu partout dans le monde ce samedi.

Social-démocratie : avant le congrès, la candidature de Bohuslav Sobotka fait l’unanimité dans les régions

Bien que parfois contesté, le Premier ministre Bohuslav Sobotka a obtenu le soutien des membres du parti social-démocrate (ČSSD) lors de chacune des doute conférences régionales qui se sont jusqu’à présent tenues dans l’optique du congrès électoral qui se tiendra en mars prochain. Ce samedi, le chef du gouvernement a été confirmé dans sa candidature dans les régions d’Olomouc, de Moravie du Sud et de la Vysočina. Le premier vice-président de la principale formation de la coalition gouvernementale devrait rester Milan Chovanec, actuel ministre de l’Intérieur. La Moravie-Silésie et la Bohême du Sud sont les deux dernières régions du pays qui doivent encore choisir leurs candidats avant le congrès.

Les Verts tchèques réunis en congrès

Le parti écologiste tchèque n’utilisera désormais plus l’abréviation SZ pour « Strana zelených » (Parti des Verts), mais la dénomination « Zelení » (Les Verts). Ainsi en ont décidé les membres du parti réunis ce samedi à Hradec Králové (Bohême de l’Est). Cette nouvelle appellation doit être plus compréhensible pour la communication extérieure. Ce congrès doit permettre d’adopter le programme sur le long terme des Verts, dont les priorités seront les transports, la lutte contre la sécheresse et les changements climatiques ou encore le logement social. En vingt-cinq ans d’existence, les Verts ne sont parvenus qu’une seule fois, en 2006, à récolter au moins 5% des suffrages lors d’élections législatives de façon à pouvoir siéger à la Chambre des députés.

Le bal du couple présidentiel s’est tenu vendredi au Château de Prague

La traditionnelle saison des bals bat son plein en République tchèque et le couple présidentiel, Miloš Zeman et son épouse Ivana, ont organisé le leur vendredi soir, et ce pour la troisième année consécutive. Ouvert par une valse du couple présidentiel sur Le Beau Danube bleu de Johann Strauss, le bal s’est tenu dans la Salle espagnole du Château de Prague en présence de quelque 450 invités, parmi lesquels de nombreux ministres. Le prix d’entrée était de 8 000 couronnes (près de 300 euros). Le bénéfice de la soirée sera reversé aux œuvres caritatives du couple présidentiel. Une tombola est également organisée, dont le premier prix est une invitation à dîner avec Miloš et Ivana Zeman au Château de Prague.

Tennis – Open d’Australie : Plíšková et Strýcová qualifiées pour les 8es de finale

Karolína Plíšková et Barbora Strýcová se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis. Ce samedi, à Melbourne, les deux dernières joueuses tchèques encore en lice dans le tableau du simple dames, ont respectivement battu la Lettone Jelena Ostapenko, 38e mondiale, en trois sets (4-6, 6-2, 10-8) et la Française Caroline Garcia (24e) en deux sets (6-2, 7-5). En huitièmes de finale, Karolína Plíšková, tête de série n° 5, affrontera l’Australienne Daria Gravilova, tête de série n° 22, tandis que Barbora Strýcová (n° 16) croisera la route de l’Américaine Serena Williams (n° 2).

Biathlon – Coupe du monde : nouveau podium pour Koukalová

Gabriela Koukalová est montée sur le podium d’une épreuve de la Coupe du monde de biathlon pour la neuvième fois depuis le début de saison en se classant 3e de la mass-start (épreuve individuelle disputée avec un départ groupé des concurrents) disputée ce samedi à Anterselva (Italie). La Tchèque a terminé avec 8’’ de retard sur la vainqueur du jour, l’Allemande Nadine Horchler, qui a devancé sa compatriote Laura Dahlmeier (+3’’1). Cette performance a permis à cette dernière de conserver son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde. Un classement duquel Gabriela Koukalová figure à la deuxième place avec 17 points de retard sur Laura Dahlmeier.

Un nombreux public pour les courses de traineaux-drakkars

Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté aux courses de traineaux-drakkars qui se sont tenues, ce samedi, sur l’anneau naturel de patinage de vitesse à Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina (centre de la République tchèque). Il s’agissait de la 4e édition de la manifestation. Selon les organisateurs, les premières épreuves officielles de traineaux-drakkars ont été organisées en Chine en 2009. Quinze équipes composées de onze membres ont participé ce samedi ; les traineaux, construits par les organisateurs et décorés d’une tête et d’une queue de dragon, mesurent plus de dix mètres. Toujours selon les organisateurs, la République tchèque est, avec la Chine, le seul pays au monde où sont disputées de telles courses.

Météo

Les conditions sont idéales en République tchèque pour la pratique du ski et les stations de sports d’hiver feront une nouvelle fois le plein ce dimanche, jour de la fête des Slavomír. C’est un temps très largement ensoleillé qui règne sur la majeure partie du territoire, à l’exception du sud-ouest de la Bohême. Les températures varient entre -3 °C et 1 °C pour les maximales.