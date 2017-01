11-01-2017 15:02 | Guillaume Narguet

Loi sur les conflits d’intérêts : les députés passent outre le veto du président Zeman

A l’issue d’un débat très animé, la Chambre des députés a renversé, ce mercredi, le veto qu’avait mis le président de la République, Miloš Zeman, à la version renforcée de la loi qui doit permettre de lutter plus efficacement contre les conflits d’intérêts. 129 des 185 députés présents ont de nouveau voté en faveur de son adoption, comme l’avait déjà fait le Parlement à l’automne dernier. Qualifié aussi d’« anti-Babiš », cet amendement doit permettre notamment de limiter les activités des membres du gouvernement dans le monde des affaires qui pourraient influencer l’exercice indépendant de leur fonction publique. Le texte empêche également les ministres d’être les propriétaires de médias. Vice-Premier ministre, ministre des Finances et leader du mouvement ANO, le milliardaire Andrej Babiš en est la principale cible. Parallèlement à ses fonctions publiques, Andrej Babiš est également le président d’un important groupe agroalimentaire et d’un groupe de médias. Le chef de l’Etat avait fait valoir son droit de veto en argumentant que ce nouvel amendement constituait une entrave à la liberté et aux droits fondamentaux de l’individu. En réaction au vote de ce mercredi, Miloš Zeman a fait savoir qu’il entendait porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle.

Miloš Zeman annoncera son éventuelle candidature à la présidentielle le 10 mars prochain

Le chef de l’Etat tchèque, Miloš Zeman, annoncera s'il se se présente ou non à la prochaine élection présidentielle très probablement le 10 mars prochain, lors d’une grande conférence de presse. L’information a été communiquée par le porte-parole du Château de Prague, Jiří Ovčáček. L'actuel mandat de Miloš Zeman, en fonction depuis 2013, expirera en mars 2018. Pour l'heure, le compositeur et entrepreneur Michal Horáček, l’homme d’affaires Igor Sládek et le médecin et activiste Marek Hilšer ont fait part publiquement de leur intention de se présenter à l'élection, qui sera la deuxième de l'histoire de la République tchèque au suffrage universel.

Désaccord entre le ministre de l’Intérieur et le président sur le Centre contre le terrorisme

Le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, et le président de la République, Miloš Zeman, ont manifesté leur désaccord à propos du Centre contre le terrorisme et les menaces hybrides, nouvel organe du ministère de l’Intérieur mis en place au début de l’année 2017 et qui veut nouvellement lutter contre la désinformation. Selon le chef de l’Etat, les quinze employés de cette nouvelle institution ne seraient pas en mesure de dévoiler « la réelle désinformation », faute d’expertise et des moyens propres aux services de renseignement. Miloš Zeman a répété que cela pourrait engendrer une censure d’Internet. De son côté, le ministre de l’Intérieur a affirmé que cet organe n’était pas celui du « monopole de la vérité » et qu’il ne voulait aucunement supprimer le contenu de médias en ligne.

Début des recherches autour d’un ancien bombardier de la Seconde Guerre mondiale

Les scientifiques de l’Institut archéologique de l’Académie des sciences ont procédé à de premières recherches concernant le point d'impact d’un avion, tombé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire du Protectorat de Bohême et de Moravie. Le bombardier B-17 G des forces armées des Etats-Unis s’était écrasé le 24 mars 1945 près de la ville de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové, alors qu’il devait bombarder la ville de Berlin aux côtés de vingt-six autres avions. Les archéologues ont examiné le lieu du crash à l’aide d’un drone, et ont notamment découvert de nouvelles pièces de l’appareil ainsi que des munitions.

Une grande biographie consacrée à Franz Kafka sort en tchèque

Une grande biographie consacrée à l’écrivain Franz Kafka, écrite par l’historien allemand Reiner Stach, sort pour la première fois en version tchèque. Rédigé pendant dix-huit ans, notamment en raison d’un procès relatif à l’héritage de Max Brod, ami de Franz Kafka et propriétaire de certains de ses manuscrits, cet ouvrage présente l’artiste et son œuvre dans le vaste contexte littéraire et culturel de son époque. Intitulé les « Jeunes années », le premier tome, traduit donc en tchèque, sort aux éditions Argo et décrit également la situation sociale et religieuse dans la Prague des années 1880.

Hockey – Ligue des champions : le Sparta Prague a fait un pas vers la finale

Grâce à des buts inscrits dans le premier tiers-temps par deux de ses joueurs slovaques, le Sparta Prague s’est imposé (2-1) sur la glace du Växjö Lakers HC, mardi soir, en match aller des demi-finales de la Ligue des champions de hockey sur glace. Cette victoire en Suède permet ainsi aux Pragois d’entretenir de sérieux espoirs de qualification, qui serait la première de l’histoire d’un club tchèque, pour la finale de la compétition. Le match retour sera disputé à Prague, à l’O2 Arena, mardi prochain devant un public probablement très nombreux.

Tennis - Open de Sydney : Barbora Strýcová qualifiée pour les demi-finales

A quelques jours du début de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, Barbora Strýcová s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis de Sydney en battant, ce mercredi, la Danoise Caroline Wozniacki, ancienne numéro un mondiale, en trois sets (7-5, 6-7, 6-4). De son côté, Jiří Veselý a disposé du Néo-zélandais Jose Statham lui aussi en trois sets (6-7, 7-5, 6-3) au tournoi d'Auckland. Le Tchèque affrontera le Chypriote Marcos Baghdatis en quarts de finale.

Météo

Si le ciel reste très chargé, avec de très probables chutes de neige durant la nuit sur l’ensemble du territoire, le mercure remonte quelque peu et il fait moins froid en République tchèque ce jeudi, jour de la fête des Pravoslav. Les températures sont même positives et varient entre 1 °C et 3 °C pour les maximales.