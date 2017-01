10-01-2017 14:57 | Alžběta Ruschková

Défense : la Tchéquie et la Slovaquie surveilleront ensemble leur espace aérien

La République tchèque et la Slovaquie collaboreront à partir de l'été afin d'assurer une surveillance commune de leur espace aérien. C'est ce que prévoit un accord entre les deux pays discuté et validé par le gouvernement tchèque ce lundi. Les deux pays travaillent déjà ensemble sur cette question dans le cadre de l'OTAN mais souhaitent aller plus loin. A partir de cet été, les forces aériennes de l'un des deux Etats pourront demander une aide de leurs collègues du pays voisin dans le cas où elles rencontrent des problèmes d'ordre technique ou au niveau de leur personnel. Les pilotes pourraient également être autorisés à abattre, sur le territoire de l'autre Etat, un avion civil victime d'une prise d'otage et pouvant potentiellement être utilisé pour une attaque terroriste. L'accord, déjà validé en Slovaquie, doit désormais être soumis à l'étude des parlementaires tchèques.

Le ministère de l'Intérieur veut augmenter les salaires des forces de sécurité

Le ministère de l'Intérieur entend augmenter les salaires des forces de sécurité de République tchèque de 10% à partir du mois de juillet prochain. C'est ce que prévoit un amendement à la loi sur la fonction publique présentée lundi au gouvernement par le ministre, le social-démocrate Milan Chovanec. A travers ce texte, l'obligation d'effectuer 150 heures supplémentaires devrait être supprimée tandis qu'une prime de recrutement devrait être introduite pour les nouveaux agents de sécurité. Pour le ministre, il s'agit de faire en sorte de conserver au sein de la police les personnes expérimentées. Les salaires des policiers et des pompiers ont déjà augmenté de 4% au mois de novembre dernier.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en 2016

L'inflation a été de 0,7% en 2016, soit le chiffre le plus important de ces trois dernières années. Les données relatives aux prix à la consommation pour l'année écoulée ont été publiées ce lundi par l'Office tchèque des statistiques (CSÚ). L'inflation s'est accélérée en fin d'année avec une hausse des prix sur un an de près de 2% au mois de décembre, marquée notamment dans l'alimentation, les carburants, l'hôtellerie et la restauration. Selon les analystes citées par l'agence de presse ČTK, cela confirmerait que l'intervention monétaire menée par la Banque centrale, qui doit s'achever vers la mi-2017, ne permettra plus de contenir l'inflation. Ils s'attendent à une hausse des prix de l'ordre de 2% cette année.

Affaire des écoutes illégales : Jana Nečasová condamnée à de la prison avec sursis

Le Tribunal du 1er arrondissement de Prague a reconnu coupable Jana Nečasová, l’ancienne chef de cabinet de l’ex-Premier ministre Petr Nečas, accusée dans une affaire d’abus des services de renseignement tchèques. L’actuelle épouse de Petr Nečas, Jana Nečasová, anciennement Nagyová, et ses deux co-accusés, le lobbyiste Ivo Rittig et l’avocat David Michal, ont été condamnés respectivement à un an et demi et à neuf mois de prison avec sursis. Le troisième accusé, l’ancien conseiller du ministre de l’Agriculture, Tomáš Jindra, a été reconnu non-coupable. Jana Nečasová était accusée d’avoir commandé des écoutes illégales visant notamment la femme de l’ex-Premier ministre à l’époque. L’affaire qui avait provoqué la chute du gouvernement de Petr Nečas en juin 2013, a été réexaminée à plusieurs reprises. Les condamnés ont la possibilité de faire appel du jugement.

L'exposition sur le Douanier Rousseau prolongée jusqu'à dimanche

La Galerie nationale a décidé de prolonger l'exposition consacrée à Henri Rousseau au palais Kinský, sur la place de la Vieille-Ville, jusqu'à dimanche soir. Les personnes intéressées disposent donc d'une journée supplémentaire pour découvrir les toiles du maître français, représentant majeur de l'art naïf, qui sont mises en relation avec les œuvres d'autres artistes tels que Pablo Picasso ou Frida Kahlo. C'est la première fois que le Douanier Rousseau fait l'objet d'une exposition en République tchèque et celle-ci a rencontré un très grand succès. Depuis son ouverture au public à la mi-septembre, quelque 40 000 personnes l'ont en effet visitée. La Galerie nationale, propriétaire d'un célèbre autoportrait d'Henri Rousseau, a collaboré avec le Musée d'Orsay pour mettre sur pied cette exposition.

Le film « Masaryk » de Julius Ševčík présenté à la Berlinale

Le film « Masaryk » du réalisateur tchèque Julius Ševčík a été retenu pour la compétition officielle du célèbre Festival du film de Berlin. Le long-métrage présentant la personnalité de l’ancien ministre des Affaires étrangères et fils du premier président tchécoslovaque, Jan Masaryk, ainsi que sa lutte contre la dictature nazie, et plus tard aussi la dictature russe, a été choisi parmi un millier de titres, a fait savoir le producteur du film, Rudolf Biermann. Outre la compétition officielle, le film sera projeté aussi dans la section Berlinale Special. Une coproduction tchéco-polonaise de la réalisatrice Agnieszka Holland, intitulée « Game Count », fera également partie de la compétition.

Météo

Après quelques éclaircies matinales, le ciel se couvre, tout d’abord en Bohême de l’Ouest, ensuite sur l’ensemble du territoire tchèque, ce mercredi, jour de la fête des Bohdana et des Teodora. Les chutes de neige et le verglas sont également attendus. Côté températures, celles-ci vont de -6 à -2 °C pour les maximales.