05-01-2017 14:46 | Denisa Tomanová

Des vétérinaires tchèques confirment un troisième cas de contamination de grippe aviaire

Les vétérinaires ont confirmé ce jeudi un troisième cas de contamination de grippe aviaire en République tchèque. Il s’agirait d’un foyer de contamination situé à Letkovice, près de Ivančice, dans la région de Brno. Une dizaine d’animaux doivent y être abattus. Mardi et mercredi, deux foyers de contamination ont été découverts près de Ivančice, et de Moravský Krumlov, dans les environs de Znojmo, où des dizaines de volailles ont été abattues. Près de 1 100 volailles doivent encore y être abattues de façon préventive. Des chercheurs vérifient à l’heure actuelle s’il existerait d’autres foyers de contamination en région de Moravie. Selon Jaroslav Salava, directeur de l’Administration vétérinaire régionale de la ville de Brno, il risque d’y avoir d’autres abattages de volailles. Une zone de protection ainsi qu’une zone de surveillance ont été mises en place dans un rayon de plusieurs kilomètres autour des élevages contaminés. Le dernier cas de grippe aviaire détecté en République tchèque remonte à 2007.

Des activistes invitent le gouvernement à approuver la loi sur le logement social

Ce jeudi, 80 organisations, experts et personnalité tchèques ont invité le gouvernement à approuver la loi sur le logement social d’ici fin janvier. Dans le cas contraire, la nouvelle législation ne sera selon eux pas adoptée avant les prochaines élections législatives prévues à l’automne 2017. L’information a été révélée par Štěpán Ripka de la Plateforme pour le logement social. Par ailleurs, les organisations et les experts dans le domaine sont désormais réunis dans une nouvelle initiative intitulée « Avoir son propre logement ». Celle-ci a lancé jeudi une campagne massive en faveur de la loi. La loi sur le logement social devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Le gouvernement n’a toutefois pour l’instant pas réussi à trouver un accord concernant la forme du projet. Selon la dernière version, les appartements sociaux seraient en gestion d’un nouvel organe de l’Etat, à savoir le Centre pour le logement social.

Une enquête menée sur la mort d’un prisonnier suite à une confusion des médicaments

Un prisonnier est mort, le 25 décembre dernier dans la prison de Pankrác à Prague, après avoir reçu des médicaments destinés à un autre détenu. L’information a été rendue publique par le quotidien Právo. Le journal indique que l’homme aurait reçu de la méthadone, un substitut de l’héroïne utilisé pour le traitement de l’addiction, destiné à un autre prisonnier avec un nom similaire. Il serait ensuite tombé dans le coma et est mort quelques heures plus tard. L’affaire est actuellement enquêtée par le Service pénitentiaire, ainsi que par L’Inspection générale des corps de sécurité (GIBS).

Hausse du prix des carburants

Selon les informations révélées par la société CCS, les prix des carburants en République tchèque continuent d’augmenter depuis la semaine dernière. Le prix du gazole ainsi que celui de l’essence dépasse les 30 couronnes par litre, soit 1,11 euros. Ce mercredi, le prix moyen de l’essence la plus vendue, Natural 95, a été d’environ 1,14 euro (30,88 couronnes), tandis que le litre de diesel a coûté 1,11 euro (30,16 couronnes). Les chauffeurs paient le plus cher le litre d’essence et de gazole à Prague, à savoir près de 1,17 euros (31,83 couronnes) pour l’essence et 1,14 euros (31,02 couronnes) pour le gazole. Le litre de carburant le moins cher est vendu dans la région de Pardubice. Les prix des carburants ne cessent d’augmenter depuis le mois de novembre dernier.

Découverte d’un reportage perdu de Václav Havel sur la Charte 77

Un reportage sur la Charte 77, écrit par l’écrivain et ancien président Václav Havel et considéré comme perdu, a été retrouvé quarante ans après la publication de ce document fondateur du mouvement dissident tchécoslovaque. Le texte que Václav Havel avait écrit après sa libération de prison, a été retrouvé par David Dušek, le petit-fils du traducteur, signataire de la Charte 77 et ami de Václav Havel, Zdeněk Urbánek, dans les biens successoraux de son grand-père. L’information a été publiée par le journal Lidové noviny. Sur 42 pages, Václav Havel décrit la naissance de ce document, les tentatives de le transmettre aux autorités tchécoslovaques, ainsi que son arrestation par la police sécrète et ses premières semaines en prison.

Ce jeudi également, un mémorial temporaire sera installé dans le quartier de Dejvice à Prague pour commémorer l’arrestation, le 6 janvier, de Václav Havel et de deux autres dissidents. Il se présentera sous forme de boîtes aux lettres, dans lesquelles les passants pourront trouver des enveloppes avec le texte de la Charte 77.

Tennis : deux Tchèques en demi-finales à Brisbane et à Shenzhen

La joueuse de tennis tchèque, Karolína Plíšková, a réussi à passer en demi-finale lors du tournoi de Brisbane. Pour la première fois de sa carrière, elle s’est imposée face à l’Italienne Roberta Vinci (3-6, 6-2, 6-2). La numéro six mondiale affrontera prochainement l’Ukrainienne Elena Svitolina pour une place en finale. Une autre Tchèque est également passée en demi-finale, et ce à l’occasion du tournoi de Shenzhen. Kateřina Siniaková a battu la Serbe Nina Stojanovic (6-3, 6-4). Elle sera confrontée à la Britannique Johanna Konta, qui a éliminé de son côté Krisýna Plíšková (6-4, 6-7, 6-3).

Météo

C’est un temps variable qui règne sur le territoire de la République tchèque ce vendredi, jour de l’Epiphanie, et donc de Kašpar, Melichar et Baltazar, selon le calendrier tchèque. Si le temps est ensoleillé au nord-ouest du pays, des chutes de neige sont prévues au sud-est. Toujours en baisse, les températures oscillent entre -9 °C et -5°C pour les maximales.