04-01-2017 14:59 | Alžběta Ruschková

Budget de l’Etat : 2016 s’est achevé avec un excédent record

Le montant final de l’excédent du budget de l’Etat tchèque pour 2016 s’est élevé à 61,8 milliards de couronnes (près de 2,3 milliards d’euros), a annoncé le ministre des Finances, Andrej Babiš, ce mardi. Il s’agit du meilleur résultat enregistré depuis la naissance de la République tchèque en 1993. Pour rappel, un déficit de 70 milliards de couronnes (2,6 milliards d’euros), un chiffre équivalent à 1,2% du PIB de la République tchèque, avait été initialement prévu. Selon le ministère, l’augmentation des recettes fiscales, la croissance économique ainsi que les économies réalisées dans les dépenses courantes et sur le service de la dette sont à l'origine de l'amélioration de l'état des finances publiques. Les économistes, eux, et les partis de l’opposition affirment que ce résultat s’explique entre autres par la baisse des investissements du gouvernement dans les projets cofinancés par les subventions européennes.

Protection des frontières européennes : des policiers tchèques sont en Bulgarie et en Italie

Six policiers tchèques ont rejoint mardi la Bulgarie et l’Italie, deux pays où comme leurs collègues militaires partis la veille en Macédoine, ils participeront à la protection des frontières extérieures de l’Union européenne. Les policiers travailleront dans le cadre de deux opérations communes menées par l’agence européenne de garde-frontières et garde-côtes Frontex. Plus concrètement, les policiers tchèques participeront à la surveillance de la frontière entre la Bulgarie et la Serbie, comme cela avait déjà été le cas lors d’une mission précédente à l’automne dernier, et à l’enregistrement des migrants dans le centre d’accueil italien situé sur l’île de Lampedusa. Toujours sous l’égide de Frontex, policiers et soldats tchèques participeront dans les mois à venir à d’autres missions en Italie, en Serbie, à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine et en Grèce. L’année dernière, la République tchèque, qui est opposée au principe des quotas de répartition des migrants imposé par la Commission européenne, a envoyé près de 160 spécialistes dans huit pays européens pour participer à la protection des frontières terrestres, aériennes mais aussi maritimes de l’UE.

Des élevages tchèques aussi touchés par la grippe aviaire

Comme d’autres pays européens ces dernières semaines, la République tchèque est à son tour à nouveau touchée par la grippe aviaire. Une vingtaine de volailles ont ainsi dû être abattues à Ivančice, dans la région de Brno (Moravie). Le même sort attend une centaine d’oiseaux à Moravský Krumlov, dans les environs de Znojmo. Ces deux foyers de contamination par le virus ont été dépistés dans des élevages isolés de particuliers, a indiqué ce mercredi le directeur de l’administration vétérinaire de la région de Moravie du Sud. Une zone de protection de trois kilomètres a été mise en place, ainsi qu’une zone de surveillance dans un rayon de dix kilomètres autour des élevages concernés, comme le prévoit la réglementation européenne. La dernière fois que la présence du virus H5N1 avait été relevée dans un élevage tchèque remontait à 2007.

L’image de la République tchèque s’est dégradée en 2016

Les derniers résultats de l'Indice des marques - nation Anholt-GfK (NBISM), publiés par GfK, démontrent un recul de l’image de la République tchèque en 2016, concrètement de deux places à la 30e. L'étude Brand Nation Index NBISM mesure les perceptions dans le monde de 50 pays industrialisés et en voie de développement. L'indice annuel mesure l'image et la réputation de ces pays sur les plans des exportations, de la gouvernance, de la culture, du peuple, du tourisme, de l’immigration et des investissements. A noter que l'ensemble du Top 10 a enregistré un recul en 2016. Le Royaume-Uni et les États-Unis, qui restent toutefois en tête, ont chacun subi la plus forte chute de score, l'Allemagne, le Japon et la France (5e) connaissant également une baisse notable.

Le commerce électronique : les Tchèques ont dépensée 3,6 milliards d’euros en 2016

98 milliards de couronnes (3,6 milliards d’euros) : telle est la somme qu’ont dépensée les clients des boutiques en ligne tchèques au cours de l’année dernière. Il s’agit aussi d’une augmentation des ventes en ligne en République tchèque de 21 % par rapport à l’an 2015. Grâce à ces chiffres record, le commerce électronique a représenté 9,5 % de tous les ventes du commerce de détail en 2016, selon l’Association pour le commerce électronique.

Le film « L’Enseignante » de Jan Hřebejk présenté au Festival de Palm Springs

Le film « Učitelka » (« L’Enseignante ») du réalisateur tchèque Jan Hřebejk sera projeté, dimanche prochain, au prestigieux Festival international du film de Palm Springs aux Etats-Unis. Le long-métrage tchéco-slovaque qui a eu la première l‘année dernière au Festival du film de Karlovy Vary, sera montré dans la section Modern Masters, aux côtés de nouveaux films des cinéastes comme Kim Ki-duk, Ken Loach, François Ozon, Carlos Saura, frères Dardenne ou encore Thomas Vinterberg. D’après la porte-parole du projet, Martina Chvojková Reková, le film, qui a déjà participé à une vingtaine de festivals un peu partout dans le monde, ouvrira prochainement aussi le Festival de Trieste.

Basket – Ligue des champions : Nymburk qualifié pour les play-offs

Nymburk a battu les Allemands de Francfort (87-72), mardi soir dans sa salle, pour son onzième match comptant pour la phase de poules de la Ligue des champions de basket. Grâce à cette victoire, la onzième consécutive à domicile dans les compétitions européennes, le champion en titre de République tchèque est désormais assuré d’être qualifié pour les play-offs de la compétition. Avec un bilan provisoire de huit victoires pour trois défaites, Nymburk occupe la troisième place de son groupe, qui comprend huit équipes, avec un point de retard sur les Turcs de Banvit, deuxièmes, et deux sur Monaco, leader. Pour leurs deux derniers matchs de poule, les Tchèques affronteront l’Aris Salonique en Grèce avant de recevoir Monaco.

Météo

C’est un temps couvert et neigeux qui règne sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Dalimil. Les températures sont en baisse et vont de -5 à -1 °C pour les maximales.