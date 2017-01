03-01-2017 15:01 | Guillaume Narguet

Mesures de sécurité renforcées jusqu’à la fin de la semaine

Des mesures de sécurité renforcées suite à l’attaque terroriste de Berlin resteront en vigueur au moins jusqu’à vendredi prochain, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec. Les policiers surveillent notamment les grands centres commerciaux, ainsi que d’autres lieux à forte concentration de la population, à Prague comme dans les régions.

Départ d’une quarantaine de soldats tchèques pour la Macédoine

Une quarantaine de soldats tchèques se sont envolés pour la Macédoine. Ils seront chargés de la protection de la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Leur mission s’achèvera en février prochain. Un autre contingent de l’Armée tchèque se déplacera, la semaine prochaine, en Serbie, où il sera également chargé de la surveillance des frontières de l’espace Schengen. L’information a été communiquée par le président de la Police tchèque, Tomáš Tuhý.

Prague se prépare à la visite du ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida

Le chef de la diplomatie japonaise, Fumio Kishida, effectuera du 7 au 9 janvier prochains une visite en République tchèque, a informé l'ambassade du Japon à Prague. Au cours de sa visite, dont le programme détaillé n'a pas encore été publié, le ministre japonais des Affaires étrangères rencontrera son homologue tchèque Lubomír Zaorálek. Les deux ministres devraient s'entretenir de la situation politique internationale, de la coopération bilatérale, ou encore d'un projet de voyage du Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka au Japon. Fumio Kishida se rendra en République tchèque dans le cadre de sa tournée européenne qui l'emmènera aussi en France et en Irlande. Par ailleurs, la République tchèque et le japon célèbrent cette année le 60ème anniversaire du renouveau des relations diplomatiques entre les deux pays. Quinze ans se sont écoulés depuis la dernière visite d'un chef de la diplomatie japonaise à Prague.

Météo : une vague de froid et des chutes de neige sur la République tchèque

Des chutes de neige qui affectent, depuis lundi, l'ensemble du territoire tchèque, compliquent la circulation dans certains coins du pays, notamment dans la région de Liberec, en Bohême du nord : plusieurs routes y ont été fermées pour les camions, dont celle qui mène à la frontière avec la Pologne. Si la plupart des voies de communication à travers le pays ont été dégagées et traitées, les conducteurs sont toutefois appelé à la plus grande prudence. Une vague de froit et des chutes de neige abondantes sont annoncées pour la fin de la semaine : d'ici vendredi, jusqu'à 50 cm de nouvelle neige pourront tomber à la montagne et près de 10 cm en plaine. Les températures diurnes seront négatives, la nuit, le mercure pourra descendre jusqu'à -20°C.

Rallye Dakar – Camions : Martin Kolomý vainqueur de la 1ère étape

Martin Kolomý a remporté la première spéciale du Rallye Dakar dans la catégorie des camions lundi. Au volant de son Tatra, le pilote tchèque a été le plus rapide lors de ce prologue long de 39 kilomètres qui séparaient Ascunsion, capitale du Paraguay, et Resistencia, en Argentine. Kolomý a devancé de 13’’ le Néerlandais Ton Van Genugten (Iveco) et de 25’’ un autre Néerlandais Martin Van den Brink (Renault). Lui aussi au volant d’un camion Tatra, Aleš Loprais a pris la quatrième place.

Hockey – Mondial des -20 ans : les Tchèques éliminés en quarts de finale par le Canada (3-5)

L’équipe de République tchèque de hockey sur glace des moins de 20 ans a été battue 3-5 par le Canada, lundi soir, en quarts de finale du Mondial junior 2017 qui se déroule à Montréal. Les Tchèques terminent le championnat en 6ème position, après avoir signé une seule victoire au sein du groupe A, celle contre les tenants du titre finlandais. Sacrée deux fois d’affilée en 2000 et 2001, la Reprezentace, défaite l'année dernier en quarts de finale par les Etats-Unis, n’a plus décroché de médaille depuis le bronze en 2005.

Météo

Le ciel reste très chargé sur l’ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Diana. Des chutes de neige sont attendues un peu partout dans le pays ; celles-ci seront plus abondantes à compter de 400 à 500 mètres d’altitude. Les températures varient entre -1 °C et 4 °C pour les maximales.