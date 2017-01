01-01-2017 18:36 | Alžběta Ruschková

La diplomatie tchèque condamne l’attaque d’Istanbul

Le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, a condamné l’attaque qui s’est produit dans la nuit du samedi au dimanche, lors des célébrations du Nouvel An, dans une discothèque à Instanbul en Turquie et qui a fait 39 morts et 69 blessés. « Il s’agit d’un début terrible de 2017 pour Istanbul, » a écrit le chef de la diplomatie tchèque sur son compte Twitter, tout en adressant ses condoléances aux familles des victimes. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche matin, le ministère des Affaires étrangères a notamment indiqué que la République tchèque était prête à coopérer avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. Pour l’instant, il n’est pas sûr si des resortissants tchèques figurent également parmi les victimes ou les blessés, a ajouté le cabinet. L'attentat a été dénoncé également par d'autres politiciens tchèques.

Plusieurs changements législatifs en vigueur à partir de ce dimanche

L’arrivée de la nouvelle année apporte aussi toute une série de changements législatifs. Parmi elles, il s’agit par exemple d’un salaire minimum plus élevé, des avantages fiscaux pour les familles avec enfants ou des pensions de retraite plus élevées. Entre en vigueur ce dimanche également une nouvelle loi sur les jeux de hasard qui a notamment pour but de mieux réguler les jeux d’argent légaux et d’améliorer la façon dont ils sont imposés, ou une loi sur la protection de la qualité de l’air qui permettra aux autorités de contrôler les systèmes de chauffage des particuliers, qui pourront écoper d’une amende en cas de manquement constaté. Par ailleurs, les salaires des médecins et des infirmiers augmentent de jusqu’à 10% à partir de ce 1er janvier. En hausse sont aussi des revenus des employés dans le secteur de la culture ou des chauffeurs de bus.

Lancement du Centre contre le terrorisme et les menaces hybrides

Le Centre contre le terrorisme et les menaces hybrides, nouvel organe du ministère de l’Intérieur, entre en service ce dimanche. Cette nouvelle entité a été créée suite à un audit des services de sécurité tchèque, en réaction à des récentes attaques terroristes en Europe. Elle doit être chargée de lutter entre autre contre la désinformation et la propagande sur Internet qui pourrait fausser le jeu démocratique. La création de ce nouveau centre a été largement critiquée par le président de la République. Dans son discours de Noël, Miloš Zeman a notamment déclaré avoir peur d’une éventuelle censure d’Internet. Or, le ministère de l’Intérieur affirme que son rôle serait seulement d’annoncer ses constatations à la police, à l’armée et à des services secrets.

Les célébrations du Nouvel An sans incidents majeurs

Les célébrations du Nouvel An se sont déroulées sans incidents majeurs en République tchèque. Plusieurs dizaines de policiers, de pompiers et de professionnels de santé ont été mobilisés dans le centre de Prague où se sont rassemblés plusieurs milliers de fêtards. Un peu partout en Tchéquie, de nombreuses personnes se sont retrouvées aux urgences pour des brûlures et blessures en lien avec des feux d’artifice. On recense également plusieurs hospitalisations faisant suite à une consommation excessive d’alcool et quelques actes de vandalisme. Les pompiers ont, pour leur part, dû intervenir pour éteindre plusieurs débuts d’incendies liés à une utilisation malheureuse de pétards.

Atterrissage d’urgence d’un avion à Prague : le Polonais arrêté pour des menaces à la bombe reconnu irresponsable mental

Un avion polonais, qui allait de l’Espagne à Varsovie et qui avait à bord 162 passagers, a atterri d’urgence vendredi soir à Prague après qu’un passager, âgé de 68 ans, avait menacé de faire exploser une bombe. Selon des experts, le Polonais en question, qui avait été arrêté par la police tchèque immédiatement après l’atterrissage, aurait été psychotique et pénalement irresponsable, a annoncé ce dimanche la porte-parole de la police étrangère, Kateřina Rendlová. L’homme qui affirmait avoir « écouté le Dieu », est actuellement placé dans un hôpital psychiatrique tchèque. La police ayant déjà précédemment exclu des motifs terroristes, va continuer à examiner son état de santé mentale afin de décider si maintenir ou non les poursuites judiciaires.

Sécurité routière : la mortalité la plus faible de toute l’histoire de la République tchèque en 2016

556 personnes ont perdu la vie sur les routes tchèques lors de l’année écoulée, soit de 104 de moins qu’en 2015. Il s’agit aussi du total le plus faible pour un an depuis la mise en place des statistiques en 1961. Ce bilan provisoir a été présenté ce dimanche par le directeur de la police routière, Tomáš Lerch. Les mois les plus tragiques ont été juillet, août et octobre. Malgré cette baisse de la mortalité, les objectifs fixés dans la Stratégie nationale de sécurité de la circulation routière ne sont pas atteints. Le document a prévu en effet moins de 465 morts sur les routes en République tchèque en 2016.

Une fille tchèque est décédée et une autre blessée après avoir été écrasées par une voiture en Grande-Bretange

Une fille d'origine tchèque, âgée de douze ans, est décédée, ce samedi soir à Oldham en Grande-Bretagne, après avoir été écrasée par une voiture. Sa cousine, âgée de onze ans s’est vu gravement blesser et est actuellement dans un état critique. L’information a été apportée par le quotidien The Gardian. Le chauffeur qui aurait roulé à une vitesse excessive selon les témoins, s’est enfuit et reste pour l’instant inconnu. La famille des victimes vit dans le pays depuis huit ans.

Météo

Le temps est couvert et nuageux avec des brouillards givrants ce lundi, jour de la fête des Karina. Quelques éclaircies peuvent pourtant apparaître dans la partie sud-est du pays. Les chutes de neige sont attendues, notamment dans l’après-midi et dans la soirée, un peu partout dans le pays. Les températures vont de -2 à 2 °C pour les maximales.