30-12-2016 15:00 | Pierre Meignan

Science : des chercheurs tchèques et britanniques ont développé un laser parmi les plus puissants au monde

Une équipe de chercheurs tchèques et britanniques a développé un laser parmi les plus puissants au monde. Appelé « Bivoj », d'après le nom d'un héros légendaire tchèque, ce système, d'une puissance de 1000 watts, devrait permettre de réaliser des impulsions de lumière encore jamais réalisées à ce jour et ainsi de travailler plus rapidement et de manière plus efficace. Il doit être mis en service à la mi-2017 et pourrait servir à des entreprises tchèques et étrangères actives par exemple dans le secteur de l’aéronautique. Les scientifiques tchèques du centre HiLASE, qui fait partie du centre du super-laser ELI, situé à Dolní Břežany, près de Prague, et leurs collègues britanniques du Central Laser Facility ont travaillé sur le projet pendant trois ans. Grâce à leur succès, ils ont réussi à devancer différentes équipes de chercheurs notamment en France, au Japon ou aux Etats-Unis, où des tentatives existent de développer des lasers de cette puissance.

Pour le ministre de l'Agriculture, la Tchéquie a traversé sa plus grande crise agricole depuis 1989

Pour le ministre de l'Agriculture Marian Jurečka (KDU-ČSL), la République tchèque a traversé ces vingt derniers mois la plus importante crise agricole depuis la Révolution de velours. "Je pense que nous avons contrôlé la situation", a expliqué le chrétien-démocrate à l'agence de presse ČTK, qui se satisfait du fait que "malgré la chute significative des prix, personne n'a protesté. Personne n'a jeté de lait sur le bureau du gouvernement, personne n'a répandu de fumier devant les supermarchés". "C'est quelque chose pour lequel j'ai remercié les agriculteurs de façon répétée", a encore déclaré M. Jurečka. Comme les autres pays de l'UE, la Tchéquie a été confrontée à une crise de surproduction liée notamment à l'embargo pratiqué par Moscou sur les produits alimentaires européens. En conséquence de quoi, les prix du lait ainsi que des produits issus de la filière porcine ont fortement baissé.

Plus de 5 200 demandes pour obtenir des plaques d'immatriculation personnalisées

Le ministère des Transports a comptabilité en 2016 quelque 5 200 demandes de particuliers pour obtenir des plaques d'immatriculation personnalisées. Cette possibilité existe depuis janvier dernier, mois qui a enregistré le plus grand nombre de requêtes. Environ 4 800 véhicules circulent actuellement en Tchéquie avec ces plaques personnalisées d'après les données fournies ce vendredi par Zdeněk Neusar, le porte-parole du ministère. Il faut débourser 5 000 couronnes, près de 185 euros, pour s'offrir une seule plaque et donc le double pour équiper sa voiture. Certaines règles doivent être respectées : il faut ainsi utiliser au moins un chiffre et les lettres G, CH, O, Q et W ne sont pas autorisées afin que le véhicule soit facilement identifiable par les forces de l'ordre.

Transports : le ministère projette une extension du système de péage électronique

Le ministère des Transports envisage d'étendre le système de péage électronique pour les camions et autobus en République tchèque à quelque 900 kilomètres de routes. Actuellement, 230 kilomètres de routes sont concernés par ce péage qui rapporterait environ 1,1 milliard de couronnes à l'Etat chaque année, environ 40 millions d'euros, selon la société de conseils Deloitte. Le projet du ministère, qui doit être soumis à l'aval du gouvernement lors du prochain conseil des ministres, correspond à l'extension maximale de ce péage électronique. Selon Zdeněk Neusar, le porte-parole du ministère, l'étendre davantage entraînerait des frais trop importants pour mettre en place et assurer l'entretien du système.

Déjeuner du Nouvel An prévu lundi entre le chef de l'Etat et le premier ministre

Le chef de l'Etat Miloš Zeman et le premier ministre Bohuslav Sobotka doivent se rencontrer lundi à l'occasion du traditionnel déjeuner organisé au Nouvel An, comme le rappelle le château de Prague, siège de la présidence tchèque. L'occasion pour les deux hommes de discuter des résultats obtenus par la coalition gouvernementale cette année et de définir les priorités pour l'année à venir, alors que les prochaines élections législatives sont prévues pour l'automne. Lors de son discours de Noël, M. Zeman a plutôt salué les performances du gouvernement, avec une croissance soutenue et un taux de chômage faible qui favorisent la hausse du niveau de vie en Tchéquie. Il a cependant regretté le faible niveau des investissements publics. Lundi, le président doit aussi rencontrer séparément le président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Les ménages et les entreprises tchèques s'endettent

A la fin du mois de novembre, les ménages tchèques devaient aux banques plus de 1 420 milliards de couronnes (52,5 milliards d’euros). Le montant total des dettes contractées par les ménages tchèques a ainsi augmenté de plus de 11 milliards de couronnes (407 millions d’euros) par rapport au mois d’octobre. En l’espace d’un an, il s’agit d’une croissance de l’endettement de l’ordre de 99 milliards de couronnes (un peu plus de 3,5 milliards d’euros). Selon les chiffres communiqués ce vendredi par la Banque nationale tchèque, les dettes des entreprises tchèques ont également légèrement augmenté pour s’élever à plus de 1 230 milliards de couronnes (45 milliards d’euros).

Hockey – Mondial des -20 ans : les Tchèques battus par le Danemark (2-3)

L’équipe de République tchèque de hockey sur glace des moins de 20 ans a été battue 3 à 2 après prolongation par le Danemark, lors de son troisième match de poule du Mondial junior 2017 qui s’est tenu jeudi à Montréal. Après une victoire contre la Finlande et une défaite serrée contre les Suisses, les Tchèques sont deuxièmes du groupe A avec cinq points. Grâce au nouvel échec des champions du monde en titre finlandais contre la Suède ce vendredi, les joueurs de la Reprezentace sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils affronteront samedi les Suédois pour leur dernier match du groupe A.

Météo

La République tchèque quitte l'année 2016 accompagnée du soleil ce samedi, alors que tous les Tchèques se mobilisent pour célébrer avec ou sans eux la fête des Silvestr. Les températures maximales vont de 0 à 4 °C.