27-12-2016 15:00 | Magdalena Hrozínková

L'eurocommissaire Věra Jourová veut que Volkswagen indemnise ses clients européens

L'eurocommissaire tchèque Věra Jourová fait pression sur le constructeur automobile Volkswagen pour qu'il verse des indemnités à ses clients suite au scandale des millions de moteurs truqués sur ses véhicules. D'après le quotidien allemand Die Welt, la commissaire européenne, qui est en charge de la justice, de la protection des consommateurs et de l’égalité, mobilisera tous les moyens à sa disponibilité pour parvenir à cet objectif. Pour le journal, elle explique que Volkswagen devra encore être confronté à ce thème et fait savoir qu'elle devrait rencontrer le directeur général du groupe Matthias Müller au début du mois de février. L'an passé, le groupe avait reconnu avoir équipé plusieurs millions de véhicules, dont certains du constructeur tchèque Škoda, d'un logiciel illégal permettant de diminuer les émissions polluantes lors des contrôles.

Andrej Babiš souhaite la création d'un siège commun pour différents ministères

Le ministre des Finances Andrej Babiš propose la construction d'un nouveau siège commun à différents ministères dans le quartier de Letňany au nord-est de Prague. Selon le quotidien Právo, qui rapporte l'information dans son édition de ce mardi, ce complexe pourrait coûter 6 milliards de couronnes, quelque 222 millions d'euros. Le leader du mouvement ANO explique qu'il pourrait être financé par la vente de bâtiments gouvernementaux et qu'il permettrait par la suite de réaliser des économies. Jusqu'à 11 000 employés pourraient travailler dans un tel complexe qui rassemblerait le ministère des Finances et d'autres ministères.

Début de l'épidémie de grippe

Le Laboratoire national de référence pour la grippe a annoncé le début de l’épidémie de grippe de type A/H3N3 en République tchèque : au cours de la semaine dernière, le pays a compté 63 malades sur 100 000 habitants. Deux personnes sont mortes de la grippe et plusieurs autres ont été hospitalisées dans la région de Vysočina, au cœur du pays. Les villes de Třebíč et de Žďár nad Sázavou sont les plus touchées de toute la région. Les régions d’Olomouc et de Moravie-Silésie, dans le nord-est du pays, font également partie des territoires les plus sont affectés par le virus.

Musique : décès de Jiří Smetana, ancien programmateur du club parisien le Gibus

Auteur, compositeur, DJ, producteur et programmateur musical, depuis la fin des années 1970, du célèbre club parisien le Gibus, Jiří Smetana est décédé le 24 décembre dernier à Prague, à l’âge de 71 ans. Son décès a été annoncé par sa fille, la chanteuse et comédienne Emma Smetana. Installé depuis 1972 à Paris, Jiří Smetana a marqué l’histoire de la musique rock, à la fois dans les pays tchèques, mais aussi dans toute l‘Europe, en découvrant entre autres Sting, Annie Lenox, Manu Chao ou encore Oasis.

Un nombre record de participants à la baignade hivernale dans la Vltava

Quelque 366 nageurs courageux ont participé, lundi, à la 70e baignade traditionnelle hivernale dans la Vltava. C’est un nombre record dans l’histoire de ce Mémorial Alfred Nikodém. La température ambiante dépassait 6°C, celle de l’eau était de 4,2°C. La course de nage sur 750 a été remportée par Lenka Štěrbová, plus jeune Tchèque à réussir la traversée de la Manche à la nage, en 2010. La toute première course de nage de Noël avait été organisée à Prague en 1923.

Hockey – Mondial des -20 ans : les Tchèques débutent par une victoire face aux tenants du titre finlandais (2-1)

L’équipe de République tchèque de hockey sur glace des moins de 20 ans a fait une entrée en matière réussie au Mondial junior 2017 organisé au Canada. A Montréal, les jeunes Tchèques sont venus à bout lundi des tenants du titre finlandais (2-1), grâce à un but inscrit à la toute fin du match par l'attaquant Michael Špaček. Le groupe tchèque n'a pas le temps de souffler puisqu’il affronte ce mardi soir la Suisse. Sacrée deux fois d’affilée en 2000 et 2001, la Reprezentace, défaite l'année dernier en quarts de finale par les Etats-Unis, n’a plus décroché de médaille depuis le bronze en 2005.

Météo

Mercredi, jour de la fête des Bohumila, le temps sera couvert, pluvieux et venteux sur l’ensemble du territoire tchèque. Des chutes de neige sont annoncées à compter de 600 mètres d’altitude, dans le nord-est à partir de 400 mètres. Elles seront abondantes à la montagne et dans la Vysocina (centre). Les températures varieront entre 2°C et 6°C pour les maximales.