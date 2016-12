26-12-2016 18:33 | Pierre Meignan

Vœux de Noël : le président Zeman s'en prend une nouvelle fois aux réfugiés

Le chef de l'Etat Miloš Zeman a présenté ce lundi ses traditionnels vœux présidentiels, se satisfaisant de la bonne santé de l'économie tchèque. Selon lui, ce dynamisme a un impact positif sur les salaires, le niveau des pensions de retraite ainsi que sur le taux de chômage. Depuis la résidence présidentielle de Lány, M. Zeman a évoqué de nombreux autres sujets. Toujours dans le registre économique, il a regretté le faible niveau des investissements, le poids que représenteraient les subventions aux énergies renouvelables ou encore certaines allocations sociales, qui, à l'en croire, profiteraient à des personnes refusant des offres d'emploi. Enfin, le président s'en est une fois de plus pris aux réfugiés. Il estime que la République tchèque ne devrait pas en accueillir, même sur la base du volontariat, car cela créerait un terreau culturel favorable à des attaques terroristes. C'est qu'il y aurait un lien entre ces attaques et les migrations, "chose dont presque plus personne ne doute" a-t-il encore lâché.

Crash russe en mer Noire : la Tchéquie présente ses condoléances

Des personnalités politiques et culturelles tchèques ont fait part de leur émotion suite au crash survenu ce dimanche en mer Noire d'un avion militaire russe qui transportait 92 personnes. Le président tchèque Miloš Zeman a envoyé un télégramme à Vladimir Poutine pour lui dire qu'il avait été profondément bouleversé par la nouvelle. Le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka a également présenté ses condoléances, indiquant qu'il s'agissait d'une terrible tragédie humaine. A bord du Tupolev TU-154 qui se rendait vers la Syrie, se trouvaient 64 membres de l’Ensemble Alexandrov, connu dans le monde sous le nom des Choeurs de l'Armée rouge. Les chanteurs Karel Gott et Helena Vondráčková, qui se sont produits par le passé aux côtés de l'ensemble, ont aussi fait part de leur profonde tristesse.

Décès près d'Alep d'un employé de l'ONG tchèque Člověk v tísni

Un employé syrien de l'ONG tchèque Člověk v tísni ("L'Homme dans la détresse", en français) est décédé samedi non loin d'Alep. C'est la cinquième victime issue des rangs de l'organisation depuis quatre ans que celle-ci est active en Syrie. L'employé disparu samedi travaillait comme coordinateur local pour l'ONG à Alep. Il a disparu avec plusieurs membres de sa famille dans un bombardement qui a touché sa maison. "Les attaques contre des habitants civils sont malheureusement devenues un élément de cette guerre et elles n'ont fait que s’intensifier durant ces derniers mois", a commenté Tomáš Kocián, le coordinateur de l'aide en Syrie pour l'organisation Člověk v tísni.

Economie : hausse des salaires et de l'inflation attendue en 2017

La croissance de l'économie tchèque pourrait s'établir autour de 2,6% l'an prochain, contre 2,5% cette année. Le taux de chômage, déjà à un niveau très bas - à 4,9% au mois de novembre-, devrait poursuivre sa baisse. Voilà qui devrait avoir des répercutions positives sur les salaires. Dans le même temps, l'année 2017 pourrait être marquée par une inflation plus soutenue, se rapprochant probablement des 2%. Telles sont les principales prévisions macroéconomiques pour l'an prochain établies par le ministère des Finances sur la base d'une enquête réalisée auprès de dix-neuf institutions économiques en République tchèque.

Des étudiants organisent un repas de Noël pour des sans-abri

Des étudiants organisaient dimanche après-midi en trois endroits de Prague l'opération "Noël ensemble" afin de partager un repas avec des personnes sans-abri ou tout autre désireuse de se joindre à eux. Les bénévoles avaient préparé du goulash avec des substituts de viande au soja et proposaient également du thé. Quelque 300 personnages ont participé à ces actions. "Notre objectif est de rendre visible des thèmes souvent tabous comme les SDF, la pauvreté, la solitude, le gaspillage alimentaire ou bien encore le logement social", a expliqué Filip Hausknecht, l'un des organisateurs de l'opération.

Alerte aux vents violents sur la République tchèque

Des vents violents sont attendus à partir de ce lundi après-midi sur la majeure partie du territoire tchèque. D'après l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ), qui a émis une alerte valable jusqu'à mardi soir, il s'agit d'un vent de nord-ouest, qui pourrait atteindre 70 km/h en plaine et jusqu'à 110 km/h dans les zones montagneuses. La dépression doit toucher d'abord le nord de la Bohême avant de se déplacer mardi vers l'est du pays. Les météorologues recommandent aux automobilistes d'éviter les déplacements, particulièrement dans les territoires montagneux, où la neige peut compliquer la circulation.

Cyclo-cross - Coupe du monde : le bronze pour Kateřina Nash à Heusden-Zolder

Vainqueur il y a une semaine à Namur, Kateřina Nash s'est offert ce lundi un nouveau podium en Coupe du monde de cyclo-cross. La Tchèque a terminé troisième de l'épreuve de Heusden-Zolder aux Pays-Bas, derrière la Néerlandaise Marianne Vos, qui a survolé la course, et la Belge Sanne Cant. Au classement général, Kateřina Nash est troisième après six épreuves sur huit. La sportive tchèque, qui vit désormais aux Etats-Unis, a débuté sa carrière sur ski de fond avant de se lancer dans le VTT et le cyclo-cross.

Météo

Il ne fait pas beau du tout ce mardi, qui reste malgré tout le jour de la fête des Žaneta. A part peut-être sur la Bohême du Sud, il pleut partout et il vente, surtout sur la Moravie. Les températures vont de 3 à 7 °C pour les maximales.