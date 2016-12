23-12-2016 14:58 | Pierre Meignan

Une ressortissante tchèque parmi les victimes de l'attentat de Berlin

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'une ressortissante tchèque figurait au nombre des victimes de l'attentat survenu contre un marché de Noël lundi dernier à Berlin. Cette Tchèque vivait et travaillait en Allemagne depuis plusieurs années. Son mari a fait état de sa disparition à la police peu après l'attaque. L'identité de la victime a été ensuite confirmée grâce à un test ADN. "J'espérais que jamais un citoyen tchèque en Europe ne serait victime d'une attaque terroriste", a déclaré le ministre Lubomír Zaorálek, adressant ses condoléances à la famille endeuillée. Douze personnes sont mortes lors de cet attentat et 48 autres ont été blessées.

Bohuslav Sobotka : pas de compromis dans la lutte contre les "fanatiques fous"

Le premier ministre Bohuslav Sobotka a réagi via le site internet du gouvernement suite à l'annonce selon laquelle une ressortissante tchèque figure parmi les victimes de l'attentat de Berlin. Cela confirme de façon tragique que le terrorisme ne connaît pas de frontières et que ses victimes peuvent aussi être des citoyens tchèques, indique-t-il. Selon le chef du gouvernement, l'Europe doit être plus unie et plus forte que jamais. "Nous devons radicalement renforcer notre sécurité et mener une lutte sans compromis contre ces fanatiques fous", estime-il encore. Cela passe d'après lui par un renforcement des frontières intérieures de l'Union européenne, par l'arrêt de l'immigration illégale et par une action pour empêcher l'islamisme radical de se propager au sein de l'Europe.

Le groupe chinois CEFC poursuit ces acquisitions en Tchéquie avec le centre pragois du Florentinum

Le groupe chinois CEFC a achevé l'acquisition du centre administratif Florentinum, un complexe ouvert en 2014 situé aux abords de la gare Masaryk à Prague. Directeur de la communication de CEFC, Pavel Bednář a indiqué qu'un accord avait été trouvé avec le groupe d'investissement Penta, jusqu'alors propriétaire des bâtiments. Le montant de la transaction n'a pas été révélé mais les médias parlent d'un chiffre de l'ordre de 7,7 milliards de couronnes, quelque 283 millions d'euros. Le groupe chinois, basé à Shanghai, a choisi la République tchèque pour amorcer son développement en Europe. Depuis l'année dernière, l'entreprise est donc entrée dans le capital de nombreuses sociétés tchèques, devenant par exemple propriétaire du club de football du Slavia Prague.

Poste tchèque : direction et syndicats en désaccord sur le nombre de grévistes

Les trois syndicats minoritaires de la Poste tchèque, qui avaient appelé à la grève jeudi pour obtenir une augmentation des salaires, chiffrent le nombre de grévistes à 2 103. La direction de l'entreprise d'Etat parle de son côté de seulement 127 personnes ayant participé au mouvement, sur les 30 000 employés que compte la société. Alors que le salaire moyen à la Poste serait de 21 400 couronnes, soit 6 000 couronnes de moins que la moyenne nationale, les syndicats demandent une hausse de 2 500 couronnes, environ 93 euros. Ils avaient déjà appelé à une grève de deux heures lundi dernier, à laquelle une centaine d'employés ont pris part. Fin de non recevoir du côté de la direction qui considère que ces revendications sont "économiquement irréalistes".

Hockey : Jaromír Jágr devient seul le deuxième marqueur de la NHL

Avec 1 888 points marqués, la star du hockey sur glace tchèque Jaromír Jágr a doublé le Canadien Mark Messier et devient seul le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la NHL, la prestigieuse ligue de hockey nord-américaine. Jeudi, le Tchèque de 44 ans s'est distingué avec une aide pour son équipe des Florida Panthers malgré la défaite contre Boston (1-3). Son bilan est donc désormais de 755 buts et de 1133 aides après plus d'un quart de siècle d'activité en NHL. Le meilleur marqueur de tous les temps semble indétrônable : il s'agit de Wayne Gretzky avec 2 857 points à son actif. Aussi, Jaromír Jágr a indiqué jeudi qu'être deuxième revenait à être premier, étant donné que Gretzky "vient d'une autre planète".

Lukáš Krpálek désigné Sportif tchèque de l'année 2016

Le judoka Lukáš Krpálek a reçu le titre de Sportif tchèque de l'année 2016. Ce n'est pas une surprise puisque le Tchèque de 26 ans a été le seul médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio cet été, un sacre obtenu dans la catégorie des moins de 100 kg. Les résultats de cette enquête, qui s'appuie sur le vote des membres du Club des journalistes sportifs, ont été révélés jeudi soir à l'hôtel Hilton à Prague. Double médaillé à Rio, le kayakiste Josef Dostál prend la deuxième place de ce classement. Il est suivi par Gabriela Koukalová, qui a remporté la Coupe du monde de biathlon la saison dernière. L'équipe féminine de tennis, vainqueur à l'automne pour la cinquième fois en six ans de la Fed Cup, a été désigné comme le meilleur collectif tchèque de l'année.

Météo

Samedi, le père Noël et Ježíšek devront être prudents sur les routes puisque des pluies sont attendues sur une large partie de la Bohême et il peut même tomber de la neige au nord du pays et en Moravie. Ils devront également bien se couvrir avec des températures maximales allant jusqu'à 2 °C à l'est et jusqu'à 6 °C à l'ouest.