22-12-2016 14:56 | Pierre Meignan

Le citoyen tchèque suspecté d'avoir voulu rejoindre la Syrie risque l'emprisonnement à vie

Le ressortissant tchèque suspecté d'avoir voulu rejoindre les rangs de l'organisation de l'Etat islamique est poursuivi pour préparation d'une attaque terroriste. C'est ce qu'indique la Radio publique tchèque ce jeudi, précisant qu'il risque entre douze et vingt ans de prison, voire même l’emprisonnement à vie. Le jeune homme avait été arrêté le 5 février dernier à un aéroport d'Istanbul alors qu'il souhaitait s'envoler pour la ville de Gaziantep, située non loin de la Syrie. Ramené en République tchèque, il a été placé en détention provisoire en juillet dernier. En novembre dernier, cet individu, désigné sous le nom de "Jan S.", a été déclaré sain d'esprit après avoir passé des tests psychologiques. Il aurait reconnu à plusieurs reprises avoir voulu rejoindre l'Etat islamique.

Terrorisme : la petite ville d'Uherský Brod annule son marché de Noël

Prudence est mère de sûreté : la municipalité d'Uherský Brod, une petite ville paisible de 17 000 habitants non loin de la Slovaquie, a décidé d'annuler son marché de Noël suite à l'attentat survenu lundi soir à Berlin. "On nous a demandé d'assurer une sécurité maximale pour tous les événements les plus importants qui doivent avoir lieu au centre-ville d'ici la fin de l'année", a expliqué le maire de la municipalité Patrik Kunčar pour un quotidien local. Bien qu'elles n'aient jamais jusqu'alors été nommément menacées par l'organisation de l'Etat islamique, d'autres villes tchèques préfèrent prendre les devants. A Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod ou encore Liberec, des barrages en béton ont été installés aux alentours des places où se tiennent des marchés de Noël pour prévenir toute attaque. Dans les villes plus importantes également, comme Plzeň, Brno ainsi que Prague, les mesures de sécurité sont renforcées aux abords des marchés.

La Poste tchèque de nouveau en grève jeudi

Une partie des employés de la Poste tchèque font de nouveau grève ce jeudi. Ce mouvement de protestation de vingt-quatre heures est organisé par trois syndicats minoritaires sur les neuf que compte l’organisation et vise à obtenir une augmentation de salaire de l’ordre de 2 500 couronnes (environ 93 euros). Il s’agit d’une grève tournante, les différents bureaux de poste sont fermés successivement, chacun pour une heure. Les employés de grands centres de tri du courrier doivent faire grève toute la journée. Les syndicats de la Poste tchèque avaient déjà appelé à une grève de deux heures lundi. Près d'une centaine d'employés seulement, sur les 30 000 qui travaillent pour la Poste tchèque, y ont participé.

La Banque nationale tchèque poursuivra son intervention monétaire

Le conseil bancaire de la Banque nationale tchèque (ČNB) a annoncé vouloir poursuivre son intervention monétaire qui a pour objectif de maintenir le cours de la devise nationale autour de 27 couronnes pour un euro. Dans le même temps, l’institution prévoit le maintien de ses taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas. L’information a été communiquée, ce jeudi, par le porte-parole de la ČNB, Marek Zeman. La première dévaluation de la couronne tchèque remonte à novembre 2013. Depuis, la Banque centrale a à plusieurs reprises confirmé sa volonté de poursuivre cette politique d’intervention monétaire au moins jusqu'à la mi-2017.

Le prix des carburants de nouveau en hausse

Le prix des carburants continue à augmenter en République tchèque en décembre. Actuellement, l’essence la plus vendue, Natural 95, coûte en moyenne environ 1,12 euro le litre (30,36 couronnes), tandis que pour le litre de diesel les gens paient 1,09 euro (29,58 couronnes). Cela résulte des données de la société CSS. Selon les analystes, le prix des carburants a atteint son plus haut niveau depuis les mois d'octobre et de septembre 2015.

Science : le corps de Tycho Brahe contenait des concentrations élevées d’or

Les cheveux de Tycho Brahe étaient pleins d’or. C’est du moins ce qu’a annoncé une équipe scientifique tchéco-danoise après avoir examiné plusieurs échantillons de la dépouille mortelle de l'astronome et alchimiste. Les concentrations d’or enregistrées étaient entre vingt et cent fois plus élevées que chez un être humain contemporain. « Nous pouvons prouver que Tycho Brahe a été exposé à une grande quantité d’or de son vivant. L’examen de sa dépouille mortelle est pour nous très intéressant car il peut dévoiler un peu plus ses activités dans les sciences naturelles, y compris l’alchimie », a expliqué dans le dossier de presse Kaare Lund Rasmussen de l’Université du Danemark du Sud. Le corps de Tycho Brahe avait été exhumé en novembre 2010 à Prague, dans l'espoir d’élucider le mystère de la mort de cette grande personnalité du XVIe siècle. Depuis, les chercheurs ont exclu qu'il ait succombé à un empoisonnement au mercure, comme l'affirmaient certains historiens.

Météo

Alors que Noël n'a jamais été aussi proche, le temps reste plutôt dominé par les nuages en Tchéquie ce vendredi, jour de la fête des Vlasta. Les températures ne sont pas surprenantes étant donné la saison : elles vont de 0 à 4 °C pour les maximales.