21-12-2016 15:00 | Alžběta Ruschková

Bohuslav Sobotka satisfait du bilan de son gouvernement

Bohuslav Sobotka s'est prêté au jeu d'une conférence de presse en forme de bilan ce mercredi et il est satisfait du travail de son gouvernement qui aurait selon lui apporter une stabilité politique et économique à la République tchèque. La coalition gouvernementale parvient à augmenter le niveau de vie, les salaires augmentent et le chômage est au plus bas, s'est félicité le social-démocrate. Sur les hausses de salaire, le chef du gouvernement a noté que le salaire minimum augmentait chaque année depuis trois ans et que les revalorisations dans le secteur public devraient avoir un effet d'entraînement pour le secteur privé. M. Sobotka indique également que le gouvernement fait des efforts en termes de sécurité ; les services de sécurité recevraient plus d'argent et auraient davantage de personnels. Les prochaines élections législatives sont prévues à l'automne prochain et d'ici là le premier ministre souhaite que son cabinet travaille au maximum avec en ligne de mire l'utilisation des fonds européens, les projets d'infrastructures dans les transports ou bien encore la loi sur le logement social.

Bohuslav Sobotka refuse l’accusation du ministre des Finances qu’Angela Merkel serait responsable de l’attaque de Berlin

Le Premier ministre Bohuslav Sobotka s’est distancié, mercredi lors d'une conférence de presse, des propos du ministre des Finances, Andrej Babiš, qui avait accusé Angela Merkel d’être responsable de l’attaque de Berlin. Le leader du mouvement ANO a déclaré sur son compte Facebook que l’Allemagne payait cher la politique migratoire de sa chancelière. Or, selon le chef du gouvernement tchèque, il s'agit là des exclamations vaines qui ne servent à rien. Pour Bohuslav Sobotka, il est nécessaire de chercher une solution réelle. Le Premier ministre a également ajouté qu’il n’y avait aucune raison pour les Tchèques d’annuler des célébrations de Noël et du Nouvel An.

Après-midi, Bohuslav Sobotka s'est rendu à l'ambassade de l'Allemagne en République tchèque, y a déposé des fleurs, allumé des bougies et signé le livre de condoléances, mis à disposition du public pour rendre hommage aux victimes de l'attaque. Devant les journalistes présents, le Premier ministre a ensuite souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les pays européens dans la lutte contre le terrorisme.

Les Tchèques se déclarent de plus en plus satisfaits de leur vie

Les Tchèques sont de plus en plus nombreux à être satisfaits de leur situation et de celle du pays. En novembre dernier, près de deux tiers de la population ont déclaré d’être contents de leur vie, tandis que seulement 13 % des personnes interrogées ont affirmé le contraire. Environ 20 % de Tchèques ont indiqué de n’être ni satisfaits, ni insatisfaits, selon le Centre pour l’étude de l’opinion publique (CVVM). Toujours selon le sondage, le nombre de Tchèques qui sont contents avec la vie en République tchèque augmente constamment depuis mai 2013.

Petra Kvitová absente des courts de tennis pendant plusieurs mois

Opérée mardi suite à l'agression subie à domicile, la joueuse de tennis Petra Kvitová sera absente des courts pour plusieurs mois. La Tchèque, blessée au couteau par un agresseur qui tentait de cambrioler son appartement de Prostějov, a été opérée quatre heures durant. Il s'agissait d'intervenir au niveau des tendons des doigts de sa main gauche et de deux nerfs de son bras gauche, le bras avec lequel elle tient sa raquette. Son porte-parole, Karel Tejkal, a précisé qu'elle devrait porter un plâtre de six à huit semaines et qu'elle ne pourrait pas porter de choses lourdes avec sa main gauche pendant au moins trois mois. Pour M. Tejkal, il n'y pas de raison que Petra Kvitová, jeune et en bonne santé, ne se remette pas de sa blessure. La sportive, double vainqueur de Wimbledon, devrait toutefois manquer une bonne partie de la saison 2017.

Hockey : Jaromír Jágr deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la NHL

Auteur de trois aides mardi pour son équipe des Florida Panthers face aux Sabres de Buffalo (victoire 4-3 en fusillade), Jaromír Jágr est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine de hockey sur glace. Le Tchèque de 44 ans égale le Canadien Mark Messier avec 1887 points marqués, dont 755 buts et 1132 aides. Jaromír Jágr aura toutefois du mal à prendre la première place du classement puisque celui-ci est dominé de très loin par Wayne Gretzky. Celui qui est considéré comme le meilleur joueur de hockey de tous les temps a comptabilité 2 857 points en NHL durant sa carrière.

Météo

Ce jeudi, jour de la fête des Šimon, le temps est couvert avec des éclaircies qui restent possible sur l’ensemble du territoire. Plus tard dans la journée, la pluie et la neige peuvent apparaître en Bohême. Les températures maximales vont de -2 à 2 °C, exceptionnellement jusqu’à 5 °C. Les météorologues ont aussi lancé un avertissement contre le risque de verglas.