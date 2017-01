Baisse continue de la criminalité depuis 2013 26-01-2017 11:38 | Denisa Tomanová 2016 a été la troisième année consécutive où une baisse de la criminalité a été enregistrée en République tchèque. D’après les statistiques de la police tchèque révélées mardi en conférence de presse, le nombre d’actes délictuels et criminels recensés a baissé de 12% par rapport à 2015. Plus de la moitié de ces affaires ont été élucidées. En savoir plus

25-01-2017 14:36 | Alena Gebertová

Outre des rapports d’écoute et de nombreux commentaires, ce sont à nouveau des vœux formulés pour cette année 2017 qui sont au cœur de cette nouvelle édition de la rubrique mensuelle de Radio Prague consacrée au courrier des auditeurs. En savoir plus

23-01-2017 15:28 | Guillaume Narguet

Il n’en reste plus qu’une, et que ce soit elle n’est pas franchement une surprise. Karolína Plíšková est la dernière joueuse tchèque, hommes et femmes confondus, encore en lice dans les tableaux de simples de l’Open d’Australie de tennis. Vainqueur, ce lundi à Melbourne, sans trembler en deux sets (6-3, 6-3) de son huitième de finale aux dépens de l’Australienne Daria Gravilova (26e mondiale), la n° 5 mondiale, finaliste de l’US Open en septembre dernier, a attaqué la seconde semaine du premier Grand Chelem de la saison avec appétit et ambition. En savoir plus

21-01-2017 02:01 | Václav Richter

L’histoire tchèque du XXe siècle en neuf volumes - c’est ainsi que peut être résumé le projet de l’écrivain Pavel Kosatík intitulé tout simplement « Češi » (Les Tchèques) et publié aux éditions Mladá fronta en collaboration avec la Télévision tchèque. Bien que cette description puisse décourager les lecteurs, ces neuf volumes ne sont pas destinés uniquement aux chercheurs et amateurs d’histoire. Leurs auteurs visent un public beaucoup plus large. Pavel Kosatík s’est associé à neuf auteurs de BD pour évoquer les neuf moments décisifs de l’histoire tchèque au XXe siècle. En savoir plus

20-01-2017 10:50 | Alena Gebertová

Lesquelles des dix-huit personnalités tchèques proposées en vue de leur éventuelle béatification ou canonisation seront finalement retenues ? C’est une question posée cette semaine dans la presse tchèque et qui ouvrira cette revue de presse hebdomadaire. Une autre interrogation soulevée, cette fois-ci d’ordre politique, concerne l’orientation écologique à attendre de la nouvelle administration américaine. L’avenir de la téléphonie mobile et le travail illégal des ressortissants étrangers sont deux autres sujets traités dans cette nouvelle revue de presse qui rappellera également le grand prestige dont jouissait en Tchéquie le sociologue anglo-polonais, Zygmunt Bauman, récemment décédé. En savoir plus

18-01-2017 16:07 | Pierre Meignan

La semaine passée, cette rubrique a été l’occasion de dresser un tableau général de la Silésie au XVIIe siècle, ce territoire aujourd’hui largement situé en Pologne et qui était alors du ressort de la Couronne de Bohême. Dans le dernier numéro de la revue XVIIe siècle, consacré à cette région, le chercheur Paweł Migasiewicz, rattaché à l'Institut d’Art de l’Académie Polonaise des Sciences et actuellement en recherche postdoctorale à l’EPHE à Paris, est l’auteur d’un article sur l’art et les artistes en Silésie, province marquée par la « cohabitation » catholiques, luthériens et dans une moindre mesure calvinistes. En savoir plus