Petite histoire des chants de Noël de Bohême 01-01-2017 | Denisa Tomanová Les célébrations de la naissance de Jésus ont été accompagnées depuis le Xe siècle par des chants religieux avant tout, dont les paroles ont avec le temps basculé du latin au tchèque. Ces chants ont terminé par prendre la forme qu’on leur connaît de nos jours, et c’est cette évolution que nous aurons le plaisir de vous présenter dans cette émission spéciale du Dimanche musical, un aperçu de quelques chants de Noël à travers les époques. Laissez-vous emporter par l’ambiance des fêtes de fin d’année en compagnie des chants très appréciés des Tchèques, car transmis de génération en génération. En savoir plus Lancer l'écoute: ( 31:21 )

31-12-2016 | Pierre Meignan

366 jours exactement se sont écoulés depuis le précédent 31 décembre. C’était en 2015. Aujourd’hui, le doute n’est plus permis. Demain, le 1er janvier, marquera le début d’une nouvelle année, sans doute l’année 2017. Si tel est bien le cas, toute la rédaction française de Radio Prague vous souhaite à toutes et à tous ses meilleurs vœux de bonheur sur notre planète Terre pour cette nouvelle année à venir. En savoir plus

30-12-2016 15:01 | Alžběta Ruschková

En se baladant à travers le marché de Noël sur la place de la Vieille-Ville à Prague, on a presque l’impression de se trouver dans la tour de Babel. Plus que les Tchèques, on y rencontre des gens de nationalités très différentes, leurs langues, plus ou moins exotiques, résonnant de tous les côtés… Le nombre de touristes étrangers venant en République tchèque augmente en effet considérablement depuis plusieurs années. Selon les estimations, 2016 devrait de nouveau être une année record. En savoir plus

29-12-2016 13:41 | Magdalena Hrozínková

Le bilan culturel de l’année 2016 que Radio Prague vous propose aujourd’hui commence en musique. Inutile de vous présenter Marta Kubišová, cette « voix de la rébellion en 1968 et la flamme de l’espoir en 1989 », comme le dit si joliment notre collègue Denisa Tomanová dans son émission musicale qu’elle a consacrée à cette grande dame de la chanson tchèque. A l’automne 2016, Marta Kubišová a sorti son dernier album, eh oui, le dernier, car la chanteuse qui fêtera l’année prochaine son 75e anniversaire a aussitôt annoncé la fin de sa carrière en 2017. Une carrière, rappelons-le, interrompue pendant vingt ans à cause de sa position intransigeante vis-à-vis du régime communiste. Le dernier album studio de Marta Kubišová s’intitule « Soul » et il regroupe une douzaine de chansons essentiellement d’auteurs américains, avec des paroles tchèques de Marta Skarlandtová, Václav Kopta et Pavel Vrba. En savoir plus

28-12-2016 11:01 | Guillaume Narguet

Pour la première fois depuis 2002 et la fin du cabinet dirigé par Miloš Zeman, un gouvernement tchèque semble en mesure d’aller au bout de son mandat électoral. Intronisée en janvier 2014 et épargnée depuis par les affaires, la coalition formée par le social-démocrate Bohuslav Sobotka avec le mouvement ANO de l’homme d’affaires Andrej Babiš et le parti chrétien-démocrate, devrait rester stable et conduire la République tchèque jusqu’aux élections législatives prévues à l’automne prochain. En savoir plus

27-12-2016 15:05 | Pierre Meignan

La fin de l’année, c’est bien sûr le temps des bilans. Radio Prague ne coupera à cet usage avec des retours sur la politique, le tourisme et la culture en 2016. Mais cela commence aujourd’hui avec un bilan économique de l’année écoulée en compagnie de l’économiste Aleš Chmelař, qui dirige le département en charge des stratégies de l’Union européenne au sein du bureau du gouvernement. Car en 2016, la Tchéquie a affiché des résultats macroéconomiques à faire pâlir nombre de pays européens. Le taux de chômage par exemple n’en finit pas de baisser. Il était à 4,9% au mois de novembre. Aleš Chmelař a commencé par nous expliquer pourquoi : En savoir plus

21-12-2016 14:41 | Alena Gebertová

Des rapports d’écoute et des commentaires liés aux informations que nous avons diffusées au cours des trois ou quatre dernières semaines : tel est le contenu de la boîte aux lettres que nous avons eu le plaisir d’ouvrir pour la dernière fois en cette année 2016. En savoir plus