29-01-2017 | Denisa Tomanová

Bien que peu connu du grand public, le groupe pragois « Džezvica » offre une musique de qualité aux tons et reflets en provenance des Balkans. Créé il y a dix ans de cela, le groupe formé de huit musiciens possède trois albums à son crédit. A l’occasion de la sortie de leur dernier album « Balkanitky » en 2016, un titre qui pourrait être traduit comme « Les Balkanites » en français, Radio Prague vous propose de découvrir cette formation éclectique. Place donc à la « world music » - la musique du monde. En savoir plus

28-01-2017 02:01 | Guillaume Narguet

Une exposition au Centre tchèque à Paris, une bande dessinée et un film : en matière de culture tchèque en France, Ferda Mravenec, comprenez Ferda la Fourmi, est la grande star de ce début d’année. Le 8 février sortiront, dans une cinquantaine de salles de l’Hexagone, « Les Nouvelles aventures de Ferda la fourmi », un film des années 1970 œuvre de Hermína Týrlová, première femme réalisatrice de l’animation tchèque. Cette découverte de l’un des trésors du cinéma tchèque, c’est à la société Malavida Films que le public français la doit. Son co-directeur Lionel Ithurralde nous explique son coup de cœur : En savoir plus

28-01-2017 02:01 | Václav Richter

« Swing danzen verboten – Interdiction de danser le swing. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce genre d’inscriptions avertissait le public de certaines salles de danse que le swing était un phénomène « dégénéré » et interdit. Les amateurs du swing ont pourtant créé toute une sous-culture qui a représenté comme « un îlot de liberté » dans les pays occupés par les nazis. Ce phénomène est le sujet d’un livre écrit par Petr Koura et intitulé « Swingaři a potápky v protektorátní noci - Les amateurs du swing et les zazous dans la nuit du protectorat ». En savoir plus

27-01-2017 13:10 | Alena Gebertová

Cette nouvelle revue de presse hebdomadaire va être l’occasion de porter un regard sur les vingt ans d’existence de la Déclaration tchéco-allemande. Mais d’autres sujets sont au menu du jour : la position du constructeur automobile Škoda Auto sur le marché mondial, les spéculations sur la réintroduction du service militaire obligatoire, le dépeuplement des zones rurales et les possibilités d’études universitaires en République tchèque. En savoir plus

26-01-2017 16:30 | Guillaume Narguet

Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague. Suite de notre série consacrée aux francophones qui parlent ou font l’effort d’apprendre le tchèque. Après Chantal la comédienne, Stéphane l’écrivain et showman, Martine la prof, épouse et maman, Aude la traductrice et Cyril l’architecte, c’est cette fois Hugo, employé au service de presse de l’ambassade de France, qui va nous parler de ses premiers pas et de ses progrès en tchèque. Un apprentissage qu’Hugo Ben Simhon, à la différence d’un grand nombre d’étrangers qui se lancent dans l’aventure, a entamé ailleurs qu’à Prague : En savoir plus

24-01-2017 15:13 | Denisa Tomanová

Lorsque le mercure du thermomètre chute en dessous de zéro, rien de tel qu’un gros pull, un manteau et des gants pour se réchauffer. Mais, parfois, les moyens manquent. L’association Architectes sans frontières (Architekti bez hranic) a voulu remédier à cela en lançant les « Armoires publiques » (Veřejné skříně), une initiative dont l’objectif est d’aider les plus démunis lorsqu’il fait froid. Qui le veut peut alors déposer habits ou couvertures dans des armoires installées à différents endroits de la capitale, et qui pourront par la suite être récupérés sur place par toute personne en ayant besoin. En savoir plus

19-01-2017 14:28 | Denisa Tomanová, Libor Kukal

Ostrava, la belle, la moche, l’admirée, la maudite, la controversée. Cette ville unique reste la troisième plus grande ville de République tchèque. Toutefois les Tchèques rechignent souvent à se rendre dans la capitale de la Moravie-Silésie, cette ville industrielle tristement célèbre pour sa pollution de l’air. A compter de mercredi prochain, Ostrava va être au centre de l’attention des amateurs de sport, puisqu’elle accueille les championnats d’Europe de patinage artistique. Déjà 95% des billets ont été vendus et les hôtels affichent complets en ce mois de janvier. Une occasion pour Radio Prague de vous faire découvrir ou redécouvrir cette ville insolite. En savoir plus