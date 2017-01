22-01-2017 | Denisa Tomanová

Le quatuor vocal 4TET est un petit bijou de la scène musical tchèque. Sa particularité : il n’utilise qu’un seul instrument de musique, un instrument un peu particulier, les voix de ses quatre membres. Le quatuor a vu le jour en octobre 2002, suite à l’initiative du chanteur, musicien et danseur Jiří Korn, apprécié du grand public dès les années 1970. Sur Radio Prague, nous allons vous présenter le quatrième et dernier album de 4TET sorti en 2016 et logiquement intitulé « 4th ». En savoir plus

21-01-2017 02:01 | Alžběta Ruschková

« S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! » Qui ne connait pas la voix douce du petit prince et l’histoire de son amitié éternelle avec un aviateur perdu au milieu du Sahara ? En décembre dernier, une édition unique du célèbre livre d’Antoine de Saint-Exupéry a paru pour la toute première fois en République tchèque. Unique parce que le texte est recopié à la main et a été illustré, il y a cinquante ans de cela, par une jeune fille qui avait à l’époque à peine dix-huit ans… Bien que Věra Jandourková soit aujourd’hui une illustratrice reconnue, son « Petit Prince » a été caché, pendant toutes ces années, au fond d’un coffre rangé dans son appartement. En savoir plus

21-01-2017 02:01 | Václav Richter

L’histoire tchèque du XXe siècle en neuf volumes - c’est ainsi que peut être résumé le projet de l’écrivain Pavel Kosatík intitulé tout simplement « Češi » (Les Tchèques) et publié aux éditions Mladá fronta en collaboration avec la Télévision tchèque. Bien que cette description puisse décourager les lecteurs, ces neuf volumes ne sont pas destinés uniquement aux chercheurs et amateurs d’histoire. Leurs auteurs visent un public beaucoup plus large. Pavel Kosatík s’est associé à neuf auteurs de BD pour évoquer les neuf moments décisifs de l’histoire tchèque au XXe siècle. En savoir plus

20-01-2017 10:50 | Alena Gebertová

Lesquelles des dix-huit personnalités tchèques proposées en vue de leur éventuelle béatification ou canonisation seront finalement retenues ? C’est une question posée cette semaine dans la presse tchèque et qui ouvrira cette revue de presse hebdomadaire. Une autre interrogation soulevée, cette fois-ci d’ordre politique, concerne l’orientation écologique à attendre de la nouvelle administration américaine. L’avenir de la téléphonie mobile et le travail illégal des ressortissants étrangers sont deux autres sujets traités dans cette nouvelle revue de presse qui rappellera également le grand prestige dont jouissait en Tchéquie le sociologue anglo-polonais, Zygmunt Bauman, récemment décédé. En savoir plus

19-01-2017 14:28 | Denisa Tomanová, Libor Kukal

Ostrava, la belle, la moche, l’admirée, la maudite, la controversée. Cette ville unique reste la troisième plus grande ville de République tchèque. Toutefois les Tchèques rechignent souvent à se rendre dans la capitale de la Moravie-Silésie, cette ville industrielle tristement célèbre pour sa pollution de l’air. A compter de mercredi prochain, Ostrava va être au centre de l’attention des amateurs de sport, puisqu’elle accueille les championnats d’Europe de patinage artistique. Déjà 95% des billets ont été vendus et les hôtels affichent complets en ce mois de janvier. Une occasion pour Radio Prague de vous faire découvrir ou redécouvrir cette ville insolite. En savoir plus

12-01-2017 15:57 | Guillaume Narguet

Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague ! Le hasard, c’est bien connu, fait parfois bien les choses. Dans notre dernière rubrique, nous avions évoqué ce qu’est le « café pragois » - « pražská kavárna », une expression dont l’usage est devenu très fréquent ces derniers temps dans le débat politique et sociétal en République tchèque. Or, v’là-t’y pas que, quelques semaines plus tard, cette même « pražská kavárna » a été élue « mot de l’année 2016 en République tchèque » à l’issue de la traditionnelle enquête organisée par le quotidien Lidové noviny auprès de ses lecteurs… En savoir plus