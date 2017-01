Les accidents du travail en baisse, les experts sont toutefois mécontents 16-01-2017 16:03 | Alžběta Ruschková Il y a de moins en moins d’accidents du travail en République tchèque. A en croire le Bureau national de l’inspection du travail, en 2016, leur nombre a été le moins élevé depuis les cinq dernières années. De même, les chiffres relatifs à des accidents mortels ont été en baisse, et ce de 20 % par rapport à l’année précédente. Cependant, selon certains experts, ces statistiques auraient pu encore être meilleures si toutes les entreprises tchèques avaient respecté les normes de sécurité au travail. En savoir plus

16-01-2017 13:55 | Guillaume Narguet

Amateurs de bande dessinée et de film d’animation, attention : une exposition consacrée à Ferda Mravenec, alias Ferda la Fourmi, a été ouverte au Centre tchèque à Paris jeudi dernier. L’occasion pour ses visiteurs de découvrir un des héros dessinés les plus populaires auprès des Tchèques, petits et grands, depuis de nombreuses décennies, mais aussi l’œuvre de son créateur Ondřej Sykora. Parallèlement à cette exposition, la publication de la traduction en français, la première du genre, des aventures de Ferda et la sortie en salles de l’une de leurs adaptations cinématographiques sont également prévues pour début février. Directeur du Centre tchèque, Jean-Gaspard Páleníček explique comment s’est passé le vernissage de ce premier temps fort pour la culture tchèque en France en cette nouvelle année : En savoir plus

15-01-2017 | Denisa Tomanová

La première dame du jazz – tel est bien le surnom que l’on donne à la chanteuse Jana Koubková. Reine de l’expérimentation et de l’improvisation musicale, Jana Koubková continue de cultiver une prédilection pour la combinaison de différents styles musicaux, en passant du jazz au blues, du bebop au swing, en y apportant toujours sa petite touche personnelle originale. Cette chanteuse caméléon a d’ailleurs osé le pari en sortant en 2016 son dernier album avec des penchants parfois rock plus prononcés, tout en offrant des chansons poétiques singulières. C’est précisément cet album intitulé « A tak si jdu.. » - « Alors je me promène » qui sera à l’honneur de la prochaine demi-heure sur Radio Prague. En savoir plus

14-01-2017 02:01 | Václav Richter

Pourquoi se rendre dans une galerie d’art ? C’est une des nombreuses questions auxquelles répond un livre qui se propose d’ouvrir les portes du monde des arts aux petits lecteurs et de les initier à l’existence visible et secrète des musées et galeries. Ses auteurs ont donné à cet ouvrage intitulé « Jak se dělá galerie » (Comment on fait une galerie d’art) une forme susceptible de plaire aux enfants mais ils y ont aussi mis beaucoup d’informations qui peuvent intéresser et instruire les lecteurs adultes. En savoir plus

11-01-2017 14:16 | Pierre Meignan

Quand on évoque les provinces historiques de la République tchèque, il est toujours question de la Bohême et de la Moravie, rarement de la Silésie. Pourtant, cette région, située principalement aujourd’hui en Pologne, a longtemps appartenu à la Couronne de Bohême. C’est ce que rappelle opportunément le dernier numéro de la revue XVIIe siècle, consacré à la Silésie durant ce siècle. Pour en parler sur Radio Prague : l’historien Nicolas Richard, auteur d’une thèse sur la Bohême religieuse depuis le Concile de Trente jusqu’à la fin du XVIIe siècle. « Pourquoi étudier la Silésie ? », c’est le titre de l’article introductif de ce numéro qu’il signe avec Olivier Chaline. Pourquoi cet intitulé ? C’est la première des questions que nous lui avons posées : En savoir plus

05-01-2017 16:49 | Alžběta Ruschková

« Lucerna », « Aero » ou « Bio oko »… Très peu nombreux sont aujourd’hui les cinémas pragois d’autrefois qui ont survécu au développement de la télévision et aux changements urbanistiques de la ville. Pourtant, dans les années 1920 et 1930, leur âge d’or, la capitale tchèque comptait plus de cent salles obscures. Qui a ouvert le tout premier cinéma à Prague ? Et où se trouvaient les salles les plus luxueuses ? Inspirée d’une exposition intitulée « Les cinémas pragois : la magie éphémère des salles obscures », actuellement à découvrir au Musée de la ville de Prague, Radio Prague vous invite à voyager dans le temps et dans l’espace tout au long de cette rubrique. En savoir plus