09-01-2017 14:16 | Denisa Tomanová

A l’instar d’autres pays européens ces dernières semaines, la République tchèque a, elle aussi, été touchée par la grippe aviaire. Après trois premiers foyers de contamination détectés la semaine dernière, les vétérinaires ont confirmé deux autres cas samedi. Le virus est ainsi revenu en République tchèque après dix ans d’absence. En savoir plus

09-01-2017 15:03 | Guillaume Narguet

Vainqueur du sprint vendredi, deuxième de la poursuite samedi, et de nouveau vainqueur cette fois de la mass-start dimanche à Oberhof, Gabriela Koukalová a pris la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon. Ces deux nouvelles victoires, qui s’ajoutent à ses deux précédentes acquises en fin d’année dernière, confirment ainsi son excellent début de saison. Ce week-end tchèque presque parfait en Allemagne a été complété par la troisième place d’Eva Puskarčíková dans la mass-start et la deuxième de Michal Šlesingr chez les hommes dans le 10 kilomètres jeudi. En savoir plus

08-01-2017 | Denisa Tomanová

Le chansonnier Vlastimil Třešňák fait partie de ces musiciens qui se suffisent à eux-mêmes. Compositeur, parolier et interprète, ce musicien signataire de la Charte 77, qui a toujours refusé d’appartenir à un genre musical quelconque, continue de fasciner tant le public que ses collègues musiciens. Dans la prochaine demi-heure, nous vous présenterons un aperçu de son œuvre à travers trois de ses albums, « Koh-i-noor », « Skopolamin » et « Alter ego » ; trois albums sortis à des époques différentes qui traduisent la large palette de genres musicaux que Vlasta Třešňák est capable d’interpréter. En savoir plus

06-01-2017 15:15 | Alena Gebertová

Cette nouvelle revue de la presse tchèque rappellera tout d’abord la Charte 77, une pétition qui a marqué le coup d’envoi du mouvement dissident en Tchécoslovaquie et dont 40 ans se sont écoulés ces jours-ci depuis sa publication. Autres titres au menu : l’action de volontaires tchèques dans des camps de réfugiés ; la fin prévue des interventions monétaires de la Banque nationale tchèque ; les tentatives de conciliation entre les représentants sociaux-démocrates et le président Miloš Zeman, ou encore la place qu’occupe la Philharmonie tchèque sur la scène musicale locale. En savoir plus

31-12-2016 | Pierre Meignan

366 jours exactement se sont écoulés depuis le précédent 31 décembre. C’était en 2015. Aujourd’hui, le doute n’est plus permis. Demain, le 1er janvier, marquera le début d’une nouvelle année, sans doute l’année 2017. Si tel est bien le cas, toute la rédaction française de Radio Prague vous souhaite à toutes et à tous ses meilleurs vœux de bonheur sur notre planète Terre pour cette nouvelle année à venir. En savoir plus

30-12-2016 15:01 | Alžběta Ruschková

En se baladant à travers le marché de Noël sur la place de la Vieille-Ville à Prague, on a presque l’impression de se trouver dans la tour de Babel. Plus que les Tchèques, on y rencontre des gens de nationalités très différentes, leurs langues, plus ou moins exotiques, résonnant de tous les côtés… Le nombre de touristes étrangers venant en République tchèque augmente en effet considérablement depuis plusieurs années. Selon les estimations, 2016 devrait de nouveau être une année record. En savoir plus

29-12-2016 13:41 | Magdalena Hrozínková

Le bilan culturel de l’année 2016 que Radio Prague vous propose aujourd’hui commence en musique. Inutile de vous présenter Marta Kubišová, cette « voix de la rébellion en 1968 et la flamme de l’espoir en 1989 », comme le dit si joliment notre collègue Denisa Tomanová dans son émission musicale qu’elle a consacrée à cette grande dame de la chanson tchèque. A l’automne 2016, Marta Kubišová a sorti son dernier album, eh oui, le dernier, car la chanteuse qui fêtera l’année prochaine son 75e anniversaire a aussitôt annoncé la fin de sa carrière en 2017. Une carrière, rappelons-le, interrompue pendant vingt ans à cause de sa position intransigeante vis-à-vis du régime communiste. Le dernier album studio de Marta Kubišová s’intitule « Soul » et il regroupe une douzaine de chansons essentiellement d’auteurs américains, avec des paroles tchèques de Marta Skarlandtová, Václav Kopta et Pavel Vrba. En savoir plus