Siguiendo las huellas de los viajeros checoslovacos Hanzelka y Zikmund

Más de 30 países y unos 75.000 kilómetros en nueve meses. Así es el itinerario del proyecto Zikmund100 de Tomáš Vañourek y Lukáš Socha. Estos dos jóvenes aventureros de la ciudad cervecera de Pilsen decidieron repetir el viaje hecho entre los años 1959 y 1964 por los más famosos viajeros de Checoslovaquia, Jiří Hanzelka y Miroslav Zikmund.

Ese viaje incluía países como Siria, Pakistán, India, Camboya, Japón y Rusia. Lukáš Socha explica que para realizar un viaje así de extenso, se necesita mucha preparación previa.

''Uno tiene que leer muchos libros. También hay que visitar varias veces el Museo de Moravia del Sudeste en la ciudad Zlín, donde se encuentra el archivo de los señores Hanzelka y Zikmund. Allí están todos los materiales, y la verdad que se trata de una cantidad enorme. Entonces tuvimos que clasificarlo todo, y buscar cualquier cosa que pudiera ser útil''.

El objetivo de los viajeros es acumular material que se pueda comparar con las fotografías originales de los aventureros checoslovacos de la mitad del siglo XX, sigue explicando Socha, quien logró ubicar las localidades donde se habían tomado las fotos.

''Y como queremos seguir sus huellas, había que decidir qué lugares podríamos visitar. Para dar solo un ejemplo, Hanzelka y Zikmund visitaron Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, allí no había nada, y las ciudades Nagasaki e Hiroshima estaban arrasadas. Para nosotros esto es muy interesante, ya que se ha desarrollado mucho. Japón es un gran motor económico, y este contraste es precisamente lo que queremos documentar. Queríamos tomar las fotos en lugares idénticos usando la misma composición''.

Hanzelka y Zikmund formaron el dúo aventurero checoslovaco que entró en la historia. En su primer viaje recorrieron el continente africano, para luego seguir desde Argentina por América Latina. Cuando arrancaron el legendario coche Tatra 87 en 1947, no les conocía casi nadie.

Sin embargo, pasados tres años, después de haber visitado 44 países, tomado 10.000 fotografías y rodado 11 kilómetros de películas, se volvieron estrellas.

En el segundo viaje hecho entre los años 1959-1964 se dirigieron en dos camionetas Tatra a Asia y Oceanía. A diferencia de ellos, Lukáš Socha y Tomáš Vañourek no disponen de tanto tiempo, y por lo tanto aprovecharán el avión para alcanzar los puntos de partida en los respectivos países. Sin embargo, dicen que luego van a seguir con lo que sea.

''Se trata de llegar a todos los lugares a tiempo. Es que no tenemos cinco años y medio como los señores. Pero estamos muy bien preparados. Lo que pasa es que hay países como por ejemplo Siria o Iraq, que hace unos 30 años estaban mucho mejor que ahora. La gente bebía su café como nosotros aquí, y se lo pasaba bien. No obstante, todos sabemos cómo es la situación de hoy. No tenemos idea si lograremos entrar a estos países. Si entramos, creo que tendría sentido, es una parte de todo eso. Pero claro, no queremos meternos en situaciones de demasiado peligro''.

Más sobre el proyecto ZIKMUND 100 en la página web z100.cz

Los dos jóvenes aventureros arrancaron de Pilsen el 1 de abril rumbo a Estambul.

El material fotográfico del viaje debería ser exhibido el 14 de febrero de 2019, exactamente cien años después del nacimiento de Miroslav Zikmund, nativo de la ciudad de Pilsen. Él mismo apoya este proyecto, que también pretende rodar un documental sobre el viaje.