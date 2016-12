30-12-2016 12:29 | Roman Casado

Numerosas estrellas actuarán en la República Checa a lo largo del año 2017, ya sea en conciertos en solitario, ya sea en festivales musicales del país. Los fans podrán ver en directo, entre otras, a las bandas Rammstein y Kiss, así como a Sting y Norah Jones, según promete la cartelera musical de 2017.

Varias leyendas de rock volverán a deleitar a sus fans checos al tocar en los escenarios nacionales. Entre ellas destaca por ejemplo la banda Deep Purple, que el 22 de mayo traerá a la capital checa su nuevo disco ‘inFinite’ que será lanzado al mercado a principios del año entrante.

Por su parte, en la ciudad de Brno, los aficionados podrán acudir dos días antes al concierto de la leyenda de glam rock, los Kiss, que han vendido hasta la fecha unos 100 millones de discos.

Otro de los grupos esenciales del rock mundial, Guns N’Roses hará escala el 4 de julio en Praga en el marco de su gira mundial ‘Not In This Lifetime’ que se efectuará en más de 30 estadios en Europa y América del Norte.

Mientras que Pilsen acogerá el 19 de julio a los famosos barbudos de ZZ TOP que estará de gira titulada ‘The Tonnage Tour’.

Rammstein protagonizará uno de los conciertos más esprados

Los checos esperarán con más impaciencia quizá la llegada de Rammstein. Las entradas para el concierto de la banda alemana, que tocará el 28 de mayo en el estadio del Slavia de Praga, se agotaron en apenas un par de horas tras ser lanzadas a la venta. Así que los organizadores decidieron agregar un concierto más en el mismo lugar al día siguiente.

Una elevada asistencia se espera también en el concierto de Robie Williams, que cantará el 19 de agosto en Praga con un invitado especial, la banda Erasure.

Al igual el grupo System of a Down goza de una numerosa base de fans en la República Checa. La banda californiana de ascendencia armena tocará el 12 de junio en el Arena O2 de Praga.

Y no nos olvidemos del regreso a Chequia de Apocalyptica, que dará en este país incluso tres conciertos. El grupo de metal sinfónico de Finlandia, que estará de gira con motivo del vigésimo aniversario de la grabación del álbum ‘Plays Metallica By Four Cellos’, tocará el 11 y 12 de febrero en Praga y siete días más tarde en la ciudad de Zlín.

Beach Boys regresan a Praga tras 50 años

En verano regresará a Praga tras una pausa de 50 años uno de los grupos esenciales de pop music, The Beach Boys. La banda californiana dio tres conciertos en Checoslovaquia en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado en la época de la parcial liberación del régimen comunista, gracias a la que los aficionados pudieron disfrutar en directo de la música del trompetista estadounidense Luis Armstrong o la banda británica Manfred Mann, entre otros.

Hablando de las leyendas que iniciaron su trayectoria en los años 60, mencionemos el concierto de John Mayall. Uno de los bluesman más renombrados tocará en la capital checa en el marco de su gira Livin’ & Lovin’ The Blues.

Dos grandes voces femeninas

Chequia espera además la llegada de dos grandes voces femeninas. Se trata de dos damas a lo mejor no tan conocidas, pero no menos exitosas que sus compañeros masculinos. La primera es Amy MacDonald que traerá a Praga su nuevo álbum titulado ‘Under Stars’. La artista de 29 años de edad, que ha vendido hasta la fecha más de cinco millones de discos, actuará en Praga el 21 de marzo.

También seguramente valdrá la pena ir al concierto de Macy Gray, una de las máximas representantes de neo soul, que cantará en Brno el 25 de marzo.