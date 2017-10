Una velada tanguera y cinematográfica en Praga

En los días venideros una de las salas de cine más antiguas de Europa, el cine Lucerna, inaugurado en 1907, se dedicará a la proyección de la cinematografía argentina más reciente.

Es la sexta edición del Festival de Cine Argentino en Praga y los capitalinos ya parecen estar a su espera como cada año hacia finales del mes de octubre. El director artístico del festival, Jan Rybář, nos cuenta por qué Argentina se merece unos días de exclusividad en las salas del cine Lucerna.

"A mí me pareció que el cine argentino no era bastante conocido aquí. Lo que se ve en los cines son películas estadounidenses o checas, pero las películas argentinas se pueden ver a veces en los festivales, pero normalmente no se pueden ver. Es una producción muy muy interesante por la diversidad de géneros, geográfica, social, histórica y hay tantas películas muy interesantes. Los argentinos creo que producen unas 160 películas por año".

La posibilidad real de llevar a cabo el festival se le ocurrió a Rybář gracias a un encuentro fortuito con quien hace ocho años era el Embajador de Argentina en Praga, Vicente Espeche Gil, y otro diplomático, Rubén Vallejo. Ambos, más allá de diplomáticos, eran verdaderos cinéfilos.

Gracias al trabajo conjunto entre el personal de Lucerna, la Alcaldía de la Ciudad de Praga y la Embajada Argentina fue posible concretar la idea de ofrecerle a Chequia una muestra de un cine que el mismo Jan Rybář califica como un "super poder".

Pese a que Argentina se encuentre tan distante de la República Checa, hay ya películas argentinas que se han instaurado en la memoria del público checo. Algunas de ellas son 'Nueve reinas', 'El secreto de sus ojos' y 'Relatos salvajes'.

Rybář nos comenta cuál es uno de los factores que de alguna manera facilita la comprensión y la empatía por parte de los checos hacia el cine argentino.

"Y creo que el humor argentino es bastante como cerca del humor checo y la gente aquí responde muy bien al humor de los argentinos".

El magnetismo del tango

El tango, una de las manifestaciones musicales típicas del Cono Sur, ha hecho si se quiere de imán para atraer el mundo hacia Argentina y viceversa.

"Pero creo que, por ejemplo, la popularidad del tango es muy importante ¿no? Y hay tanta gente no solo en la República Chcea, pero en Europa que se apasiona por el tango. Creo que es algo que provoca una curiosidad y tambien el país, la ciudad (Praga) que, ahora es una ciudad bastante cosmopolita, busca otras cosas que solo el cine o la comida checa".

Debido al interés de los checos por el tango, especialmente en su aspecto bailable, Rybář incluyó en el compendio fílmico de este año un documental sobre Ástor Piazzolla (1921-1992), el gran maestro del tango.

Un público eminentemente estudiantil

Dentro de los espectadores se suelen encontrar hispanoamericanos residentes en la capital checa, grupos de checos interesados en la lengua española y su cultura, apasionados del tango y alguno que otro curioso. Sin embargo, hay un sector especial del que nos habla Rybář.

"Sobre todo los jóvenes, creo que el público del festival son sobre todo estudiantes, hay muchísimos estudiantes. Cuando tratamos de seleccionar las fechas siempre tienen que ser fechas cuando no hay exámenes para poder recibir al público de estudiantes".

Contemporaneidad y variedad

En las ediciones anteriores las películas escogidas tenían algún hilo común. En esta ocasión reina más bien la diversidad y se trata de una gama de géneros diversos que van desde thriller hasta películas de corte histórico realizadas desde el 2015 en adelante. Tal vez la película estrella del festival sea 'El ciudadano ilustre', codirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, que tiene el honor de inaugurar toda la ocasión.

Dicha película, ganadora del Goya en el presente año, pone en evidencia dramas vitales como el exilio, la memoria y el regreso inesperado al pasado. Entre todas las diez películas a proyectarse hay una que parece ser de carácter entrañable para el director.

"'La luz incidente' es una película para mí maravillosa. Es en el estilo de los 60, se ve esta atención a cada detalle de la época y las relaciones entre la gente en la película, entre la familia, etc. son los años 60, que no son las mismas que ahora. Es muy muy interesante esto".

La película histórica, titulada 'Kóblic', trata sobre la época de la dictadura y está protagonizada por uno de los actores argentinos más conocidos de la actualidad, el porteño Ricardo Darín. Este actor estrella ha estado siempre presente en las selecciones anteriores del festival. No obstante, nos confiesa Rybář que esta es la única vez cuando la película inaugural no está protagonizada por él.

Como de costumbre, hay alguna comedia y esta vez a cargo del director Ariel Winograd con su largometraje 'Permitidos'. Una de las historias con más carga dramática es 'Cómo funcionan todas las cosas', de Fernando Salem. Responde al llamado género de carretera y nadie mejor que Rybář para adelantarnos algo de la historia.

"Hay una enciclopedia que trata de explicar cómo funcionan todas las cosas. Y el personaje principal es una chica que trata de vender estas enciclopedias, pero es interesante porque la película tiene como capítulos que corresponden a los capítulos (de la enciclopedia), cómo funciona el amor y todo eso".

Una retrospectiva de los carteles fílmicos argentinos

La velada comprende más que solo cine. No falta el tango ni las milongas y este año incluye hasta una modesta exposición de afiches de películas argentinas creados entre los años 1931 y 2009. Nuestro entrevistado nos revela un poco más sobre los mismos.

"En Buenos Aires hay un museo de cine en La Boca y ellos tienen algo como una colección creo de 3000 carteles. Se ve la evolución del estilo de carteles y es muy interesante verlo. El primero creo es del año 1931 y son carteles hasta 'El secreto de sus ojos', una película famosísima de hace siete y ocho años".

El museo al que se refiere Rybář es el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, fundado en 1971 y que, ciertamente, custodia los afiches de la industria de cine argentina.

La pasión por el cine argentino y el tango se inaugura la noche del 26 de octubre y se podrá disfrutar hasta el lunes 30 de octubre en los espacios del prestigioso cine Lucerna.