TETASBOLAS: captando la atención en forma divertida sobre la prevención del cáncer

Kateřina Vacková, estudiante checa de medicina, fundó la organización Loono después de haber padecido cáncer de ovario a los 22 años. El hecho de haberse curado, sobre todo gracias a un diagnóstico muy rápido, fue uno de los asuntos que le llevó a pensar sobre la importancia de ser consciente del posible peligro y no subestimar la prevención. Para la Radio Praga Vacková cuenta.

„Descubrieron cáncer en mi cuerpo, afortunadamente en un grado inicial, gracias a llegar a tiempo y haberme fijado en las señales que mi propio cuerpo me daba. Eso me motivó para hablar de eso más tarde con la gente joven, porque estoy convencida de que muchos de ellos dirían que están simplemente cansados del trabajo, o que tienen muchos exámenes en la Universidad, que no es nada y no le prestarían atención. Luego podría ser tarde una vez que fueran al médico“.

Tras su enfermedad, la futura médica checa quiso dedicarse a fomentar el tema de la prevención del cáncer de ovarios, que ella misma padeció. Sin embargo, entendió que en el caso de este tipo de enfermedad no existen otras maneras de examinarse que visitando al médico.

El deseo de captar la atención de los jóvenes y buscar otras maneras de revisarse le llevó al final a la idea de crear la organización sin ánimo de lucro Loono junto con su primera campaña #tetasbolas. Vacková explica.

“Con tiempo, después de las primeras charlas con la gente de mi edad y las personas que venían a las primeras discusiones, empecé a tener más claro el tema que le interesaba a la gente de la edad con la que quería trabajar. De allí surgieron las #tetasbolas, o sea, la prevención del carcinoma de mama y el cáncer de testículos. Más tarde añadimos la piel, el intestino grueso, el cuello del útero y hoy hablamos también sobre la próstata“.

Así se creó la campaña «Me las toco cada mes» que por su atractivo nombre llama de forma natural la atención hacia un tema de salud que en el fondo es muy serio. Según las estadísticas de la organización, nos tocamos de manera inconsciente los pechos 167 veces al mes y los testículos hasta 369 veces al mes, un dato curioso que Loono no duda en aprovechar para fines saludables.

Loono utiliza de una manera muy activa las redes sociales. Reta a la gente joven que se lea las instrucciones para examinarse en la página web de la organización y luego, si quiere, ponga en sus perfiles de Facebook, Instagram o Twitter una etiqueta con #tetasbolas. De esta manera dan a saber a su entorno que se han examinado este mes, pero también fomentan el tema de la prevención.

Uno puede encontrar online las instrucciones acerca de la examinación, pero también en forma impresa, que la organización manda gratis a todos los que se lo pidan. Asimismo, se organizan talleres regulares con especialistas invitados en diferentes ciudades de toda la República Checa. A menudo forman parte también en eventos como festivales de música, donde se acercan directamente a los jóvenes.

Para apoyar la campaña es posible comprar diferentes productos, entre ellos, un kamasutra ilustrado que explica en forma de dibujos de estética ingenua, cómo unir una actividad placentera con una saludable. Este producto se creó a base de una estadística de la organización que revela que casi 30% de los tumores lo descubre la pareja de la persona afectada. Vacková afirma.

„El kamasutra surgió como un elemento más de la promoción comercial de la campaña #tetasbolas, que enseña cómo examinarse bien y de forma regular los pechos y los testículos. Enseñamos cómo se debería examinar uno mismo cada mes. Por eso el nombre de la campaña se llama “Me las toco cada mes“. En los talleres repartimos los materiales y explicamos el proceso correcto de la examinación en los modelos“.

Según la fundadora, la mayoría de los que atienden en los talleres confiesan que en general les da miedo hablar sobre el cáncer o incluso examinarse. Por eso se crean campañas que aprovechan juegos de palabras y talleres en los que de una manera muy abierta y divertida se habla de la problemática, pero también de otras curiosidades del mundo de la anatomía.

Aunque todos los eventos y actividades están abiertos al público de todas las edades, Vacková insiste en que se quiere centrar en la gente joven.

“El cáncer de testículos afecta sobre todo a los chicos jóvenes, ya que se produce en la mayoría de los casos entre los 15 y 35 años. El cáncer de mama es más frecuente a una edad mayor, entre los 40 y los 65 años, sin embargo, todos los años se diagnostican alrededor de 300 mujeres por debajo de 30 años, así que es de verdad bueno acostumbrarse a examinarse y empezar ya desde la adolescencia“.

La organización Loono se creó hace tres años, desde entonces creció y llegó a tener 120 miembros. Vacková está en contacto con diferentes grupos de especialistas jóvenes de Eslovaquia, Alemania y Suiza, a los que también le gustaría crear una campaña parecida en sus países.

Hasta hoy en día Loono ha organizado 450 talleres y educado acerca de esta problemática a más de 22.000 personas. 34 de ellas admiten que llegaron a diagnosticarse a tiempo gracias a sus campañas.