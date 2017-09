Arranca portal de contactos para discapacitados

Encontrar una buena pareja para crear familia es uno de los grandes deseos de la mayor parte de la gente, aunque no siempre resulta fácil. Y más complicado todavía puede ser para las personas con algún tipo de discapacidad, sea física o mental.

En Chequia ha sido puesta en funcionamiento de prueba una nueva página de contactos para discapacitados, que quiere facilitarles buscar una pareja. Funciona de forma gratuita en la dirección Tvojelaska.cz. Los promotores de este portal afirman que gracias a un algoritmo especial los interesados podrán encontrar por esta vía a su pareja ideal.

Recurrir a este nuevo sitio de contactos se prepara Jakub Kamberský, de 33 años de edad, quien es invidente, pero a pesar de ello trabaja en la Radiodifusión Checa como redactor de audiolibros. Afirma que tuvo algunas novias, al tiempo que admite que no todo es fácil cuando uno tiene algún tipo de limitación por su salud.

”Tuve dos relaciones serias en total. Ambas duraron algo menos de dos años. Me parece interesante que en ninguno de estos casos superé y ni alcancé esos dos años. Faltó uno o dos meses para cumplirse los dos años”.

Kamberský explica que con la primera muchacha se conocieron en la escuela para invidentes, ya que también ella tenía esa discapacidad. La segunda relación fue con una joven sana, a la que conoció por medio de un anuncio en un periódico. Así describe Jakub Kamberský su experiencia.

”Estar con alguien que es más autosuficiente y sano tiene ciertas ventajas. La pareja es sin duda mucho más flexible. Por otro lado, cuando uno tiene una novia que también es discapacitada, ésta entiende mejor tus problemas, tiene mayor comprensión con uno”.

A pesar de que Jakub es invidente, reconoce que atribuye cierta importancia también al aspecto físico, aunque lo decisivo para él es la forma de ser y de actuar de su pareja.

”A mí me da igual por ejemplo el color de los ojos o del pelo de mi novia. Pero sí reacciono a la voz de la muchacha, que es para mí un punto de referencia muy importante. Si la voz no me gusta o provoca en mí reacciones negativas, simplemente no puedo estar con esa persona”.

Actualmente Jakub no tiene ninguna novia, pero afirma que desearía tener familia. Añade que los años van pasando y que considera que ya es tiempo de encontrar una pareja para tener una relación a largo plazo. Confía en la ayuda de la nueva página de contactos para discapacitados.

”Ya tengo la edad en la que se espera de uno que tenga familia. No me opongo a la idea y espero que el sitio de encuentros para discapacitados me ayude a buscar una pareja para toda la vida. Confío en ello más bien”.

El nuevo portal de contactos promete encontrar a sus clientes una persona que llegue a cumplir sus esperanzas para una pareja ideal tanto en lo físico como en lo intelectual. A sus clientes les ofrece asimismo consultas previas con psicólogos y especialistas en asuntos matrimoniales.