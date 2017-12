Una amplia retrospectiva a Alfons Mucha en Madrid

Más de 200 obras de toda la extensa trayectoria del famoso pintor checo pionero del Art Nouveau se muestran desde el 12 de octubre al 25 de febrero en el madrileño Palacio de Gaviria, informa el Centro Checo de Madrid.

La muestra incluye más de 200 obras, entre las que se pueden encontrar pinturas como 'Autorretrato' (1899) o 'Francia abraza a Bohemia' (1918), carteles como el póster para 'Gismonda' (1894) o el de Sarah Bernhardt como 'La Princesse Lointaine' (1896) o diseños como el estudio para 'By force towards freedom, with love towards unity!' (1910-1911) y para 'The Age of Wisdom' (1936-1938). El conjunto se completa con obras decorativas, joyas y bocetos para el diseño de la Boutique Fouquet.