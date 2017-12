Un tercio de los checos no sigue la tradición y no suele comprar árbol de Navidad. En cambio las tradicionales pastas navideñas son más populares, las hace en sus hogares el 75% de los checos, y solo un 3% dice no comerlas.

Por su parte, el tradicional postre conocido como Vánočka es comprado en los comercios por un 30% de los checos, mientras que un 19% los recibe como regalo de amigos y familiares. Son los resultados de una encuesta realizada por la cadena de supermercados Tesco.