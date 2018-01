Presidente del Tribunal Constitucional limitaría la inmunidad parlamentaria

Ha llegado la hora de limitar la inmunidad parlamentaria por las declaraciones y acciones realizadas por los diputados en calidad de tales durante la legislatura, ha afirmado el presidente del Tribunal Constitucional, Pavel Rychetsvý en entrevista para iRozhlas.

El juez considera también que las declaraciones hechas a través de Twitter no deberían estar protegidas por la inmunidad, ya que no forman parte de los derechos del puesto. En los casos no relativos a declaraciones o acciones en calidad de diputado, asegura, habría que iniciar un proceso penal sobre el político en cuestión sin contemplaciones.