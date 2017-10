Premiadas 39 personalidades en el Día de la Independencia de Checoslovaquia

El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, otorgó distinciones estatales a 39 personalidades checas y extranjeras con motivo del Día de la Independencia de Checoslovaquia. La ceremonia de gala en el Castillo de Praga marcó 99 años del surgimiento del país.

Entre los galardonados extranjeros se encontraban el ex canciller alemán Gerhard Schröder, el ex presidente de Eslovenia Borut Pahor y el ex alcalde de Viena Michael Häupl, quienes recibieron la máxima distinción estatal del país, la Orden del León Blanco.

Entre las personalidades checas que recibieron premios estuvieron la patinadora de velocidad Martina Sábliková, el cantante Jaromír Nohavica y el director de cine Zdeněk Troška.