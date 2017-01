24-01-2017 10:35 | Roman Casado

Un resumen de noticias encontrará aquí diariamente a partir de las 20:00 horas.

La Contraloría de la República Checa ha informado que 350 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente dedicó a la mejora del entorno no tuvieron ningún efecto notable. Se trataba de fondos europeos y públicos de entre los años 2013 y 2015. El informe señala que el Ministerio no consiguió evaluar la sostenibilidad y efectividad de algunos proyectos. El Ministerio por su parte niega que estos subsidios no repercutieran en ninguna mejora medioambiental.