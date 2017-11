Pocos partidos asistieron a la reunión con los Piratas

Representantes del Partido Cívico Democrático, de TOP 09 y del Partido de los Alcaldes e Independientes (STAN) fueron los únicos en asistir este miércoles por la mañana a una reunión convocada por el Partido Pirata, que excluyó de la invitación únicamente al movimiento ANO. Los comunistas rechazaron asistir, precisamente por la planificada ausencia de representantes de ANO.

El líder de los Piratas, Ivan Bartoš, sostuvo que no entendía ese desinterés, porque consideraba necesario acordar una cooperación en el marco de los comités de la Cámara Baja, y no dejarse presionar por el movimiento ANO. Bartoš indicó que, junto con otros líderes partidistas cree importante prevenir que las agrupaciones que prevén formar la oposición no lleguen a ser marginadas.