El premio principal de la 52ª edición del festival de cine de Karlovy Vary, el Globo de Cristal, fue conquistado por la película de ambientación medieval El Pequeño Cruzado, de Václav Kadrnka, una coproducción checo-eslovaco-italiana. Es la primera vez en 15 años que el premio principal ha correspondido a una película checa. El premio del jurado fue para el largometraje de Alen Drljević, Men Do not Cry, que refleja el legado de la guerra y la búsqueda de la reconciliación. El premio a la mejor actriz fue compartido entre Jowita Budnik y Eliane Umuhire por el drama Birds Are Singing en Kigali, en torno al genocidio ruandés. El actor ruso Alexander Yatsenko ganó el premio al mejor actor por su actuación en la película rusa Arrythmia. La comedia romántica americana Keep the Change ganó el premio al mejor debut, mientras que el premio al mejor documental de largometraje fue para la película española Muchos Hijos, un Mono y un Castillo. La estrella de Hollywood Jeremy Renner recibió el Premio del Presidente del Festival y el destacado guionista y director checo Václav Vorlíček, de 87 años, fue homenajeado por su contribución de por vida a la cinematografía checa.